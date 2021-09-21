В Apple вчать працівників, як викачувати гроші з клієнтів: у мережу потрапив відеоінструктаж

Блогер злив в інтернет навчальні ролики, де демонструється, як продавати дорогі "оригінальні деталі" користувачам, гаджети яких потребують ремонту.

У мережі з'явилися 8 навчальних відеороликів, призначених для партнерів компанії Apple, які містять інструкції з правил комунікації з клієнтами. По суті, це інструкції з нав'язування клієнтам дорогого ремонту, навіть у тих випадках, коли можна обійтися й без нього.

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Про оригінальні "педагогічні методи" Apple повідомляє видання Motherboard.

Відеоролики, які заборонені до публікації, були надані скандально відомим блогером Андрієм Шумейком, який стежив за витоками і доповідав про них у головний офіс компанії в надії отримати винагороду. Тепер, мабуть, Шумейко ополчився проти Apple — знайшов і злив ролики, призначені для авторизованих партнерів компанії з ремонту. На одному з них моделюється розмова клієнта та працівника сервіс-центру. У діалозі робиться акцент на тому, що клієнту постачатимуть "тільки оригінальні деталі". Ось один із діалогів, які розігруються:

[ + – ] Навчальне відео від Apple з нав'язування клієнтам дорогого технічного обслуговування

- Я розбив скло на своєму телефоні і порівнюю ціни. Скільки коштує тільки ця деталь? — запитує чоловік, який грає роль клієнта.

- Перш, ніж ми почнемо, я можу вам показати вартість ось цієї деталі, — говорить інший чоловік, який виступає в ролі ремонтника

- Ого, чому так дорого? Це набагато дорожче, ніж у магазині на сусідній вулиці, — обурюється клієнт.

- Це ціна за оригінальну деталь Apple, — говорить ремонтник.

- Що ви маєте на увазі під "оригінальною деталлю"? Я хотів би заощадити трохи грошей. Хіба це скло відрізняється чимось від будь-якого іншого? — запитує клієнт.

Після цих слів ремонтник починає пояснювати, чому замінювати деталі на зламаних пристроях Apple слід тільки деталями, які відповідають критеріям AppleCare.

Така тактика Apple ускладнює роботу незалежних ремонтних майстерень з ремонту телефонів, підштовхуючи клієнтів звертатися виключно у фірмові магазини. За словами представника компанії, це робиться "для зміцнення бренду, який піклується про якість послуг, що надаються клієнтам".

Як відповідна реакція у світі виник рух "Право на ремонт", активісти якого прагнуть полегшити людям ремонт їхніх власних речей. Існує безліч сторонніх ремонтних компаній, які використовують тільки якісні деталі із вторинного ринку або справжні деталі, що були у вжитку. Вони можуть запропонувати досить хороший ремонт за ціною набагато дешевшою, ніж Apple. У свою чергу користувач має право самостійно приймати рішення і вибирати послуги в доступному для нього ціновому діапазоні.

Керівник руху "Право на ремонт" Натан Проктор вважає неприйнятним той факт, що Apple намагається схилити на свою сторону клієнтів, надаючи їм дуже дороге технічне обслуговування, тим самим позбавляючи їх вибору.

"Можливо, Apple готується до того, що в майбутньому вони вже не зможуть законно позбавляти людей можливості вибору, і їм доведеться конкурувати, переконуючи покупців, що варто заплатити більше за свій продукт, послугу або деталь", — сказав Проктор.

Подібної тактики дотримується і компанія Tesla, яка виставляє запаморочливі рахунки за заміну батареї електрокара, коли запитувана сума за ремонт збігається з вартістю автомобіля. Однак знаходяться народні умільці, здатні полагодити електромобіль не за $23 тис., а за $5 тис.