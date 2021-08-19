В Apple "завербувався" подвійний агент, щоб шпигувати за співробітниками і журналістами, — Vice

Користувач розраховував отримати гроші за повідомлення про людей, які зливали в мережу інформацію про підготовлювані новинки Apple і продавали прототипи пристроїв, але залишився з носом.

Андрій Шумейко, відомий у мережі під ніками YRH04E і JVHResearch працював подвійним агентом Apple. На онлайн-ресурсах, де "зливали" інформацію про нові пристрої компанії, він стежив за людьми, які постили такий контент.

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Про це повідомляє видання Vice.

За словами Шумейка, він понад рік був активним учасником спільноти, яка обговорює "злиту" інформацію і корпоративні документи Apple. Користувач сидів у соціальній мережі Twitter і на каналах у Discord, де рекламував ПЗ, інструкції та вкрадені дані про прототипи гаджетів. Своїми публікаціями та коментарями YRH04 завоював довіру інших учасників.

У той же час він тісно співпрацював з командою Apple по боротьбі з витоками — Global Security. У 2017 році Шумейко попередив корпорацію про підготовку фішингової атаки на співробітників Apple Store, а у 2020-му намагався допомогти в розслідуванні витоку ранньої версії операційної системи iOS 14.

Як пояснив користувач, йому вдалося отримати копію ОС і з'ясувати, хто стоїть за "зливом". Зокрема, Андрій повідомив Global Security про чоловіка, який імовірно купив iPhone 11 з версією iOS 14 для розробників. Він також розповів про групу людей, які ймовірно живуть у Китаї і продають реальні прототипи iPhone та інших гаджетів із заводів у Шеньчжені.

[ + – ] Прототипи iPhone Фото: Vice

З тих пір чоловік став шпигувати за онлайн-спільнотою, повідомляючи персональну інформацію про людей, які продавали вкрадені прототипи iPhone з Китаю, співробітників, зливають корпоративні секрети, і журналістів, які співпрацюють з ними.

Він сподівався отримувати грошову винагороду за свою діяльність, однак Apple так нічого і не заплатила. Андрій Шумейко надав Vice докази, зокрема листування між ним і співробітниками Global Security. Судячи із записів, користувач отримував повідомлення із серверів, що належать Apple.

У листуванні Шумейко заявив, ніби хоче спокутувати провину за те, що був частиною спільноти, і отримати при цьому трохи грошей. Він також сам запропонував використовувати свої зв'язки для подальшого стеження. "Крот" неодноразово цікавився, як компанія використовує його "доповіді", проте співробітники ніколи не відповідали на ці запити, як і на прохання про винагороду. Двоє людей, які є учасниками закритої онлайн-спільноти, підтвердили, що Шумейко просував "злиті" дані у Twitter і став авторитетним джерелом.

Улітку 2020 року YRH04E повідомив Apple Global Security, що співробітник філії в Німеччині, який працює над Apple Maps, пропонував продати доступ до внутрішнього акаунту для входу в корпоративну електронну пошту. Пізніше цей чоловік розповів Шумейку, що його звільнили.

"Я усвідомлюю, що ці відносини ніколи не брали до уваги мою сторону і мене не сприймали як особистість", — зізнався Шумейко в коментарі Vice. — "Я просто хотів хоч раз бути почутим, і історія, яку я розповідаю, буде правдивою ... Я відчуваю, що зіпсував чиєсь життя без вагомої причини".

Через рік Андрій Шумейко припинив відносини з Global Security, востаннє вони контактували 15 липня цього року. Тепер користувач намагається продати інформацію про Apple, щоб отримати хоч якісь гроші за труди і позбутися від фінансових труднощів.

[ + – ] Твіт Андрія Шумейка про продаж даних Apple Фото: Twitter

"Мені не дуже подобається це робити", — сказав Шумейко. — "Але мені також потрібні гроші. На жаль, крім Apple, у мене є більш нагальні проблеми, про які потрібно турбуватися".

Як розповів один з користувачів, знайомий із Шумейком і jailbreak-спільнотою, історія "подвійного агента" змусить людей менш відкрито говорити про витоки, зокрема, про внутрішні матеріали Apple. Він підкреслив, що такі події посилюють ворожі настрої в мережі.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск розкритикував політику Apple. За його словами, компанія використовує у своїх пристроях стовідсотковий кобальт, а також прагне монополізувати ринок.