В Apple "завербовался" двойной агент, чтобы шпионить за сотрудниками и журналистами, - Vice

Пользователь рассчитывал получить деньги за сообщения о людях, которые сливали в Сеть информацию о готовящихся новинках Apple и продавали прототипы устройств, но остался с носом.

Андрей Шумейко, известный в сети под никами YRH04E и JVHResearch работал двойным агентом Apple. На онлайн-ресурсах, где "сливали" информацию о новых устройствах компании, он следил за людьми, которые постили такой контент.

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Об этом сообщает издание Vice.

По словам Шумейко, он более года был активным участником сообщества, обсуждающего "слитую" информацию и корпоративные документы Apple. Пользователь сидел в социальной сети Twitter и на каналах в Discord, где рекламировал ПО, инструкции и украденные данные о прототипах гаджетов. Своими публикациями и комментариями YRH04 завоевал доверие других участников.

В то же время, он тесно сотрудничал с командой Apple по борьбе с утечками — Global Security. В 2017 году Шумейко предупредил корпорацию о готовящейся фишинговой атаке на сотрудников Apple Store, а в 2020-м пытался помочь в расследовании утечки ранней версии операционной системы iOS 14.

Как объяснил пользователь, ему удалось получить копию ОС и выяснить, кто стоит за "сливом". В частности, Андрей сообщил Global Security о человеке, который предположительно купил iPhone 11 с версией iOS 14 для разработчиков. Он также рассказал о группе людей, вероятно, живущих в Китае и продающих реальные прототипы iPhone и других гаджетов с заводов в Шэньчжэне.

[ + – ] Прототипы iPhone Фото: Vice

С тех пор мужчина стал шпионить за онлайн-сообществом, сообщая персональную информацию о людях, которые продавали украденные прототипы iPhone из Китая, сотрудниках, сливающих корпоративные секреты, и журналистах, сотрудничающих с ними.

Он надеялся получать денежное вознаграждение за свою деятельность, однако Apple так ничего и не заплатила. Андрей Шумейко предоставил Vice доказательства, в том числе переписку с между ним и сотрудниками Global Security. Судя по записям, пользователь получал сообщения с серверов, принадлежащих Apple.

В переписке Шумейко заявил, будто хочет искупить вину за то, что был частью сообщества, и получить при этом немного денег. Он также сам предложил использовать свои связи для дальнейшей слежки. "Крот" неоднократно интересовался, как компания использует его "доклады", однако сотрудники никогда не отвечали на эти запросы, как и на просьбы о вознаграждении. Два человека, которые являются участниками закрытого онлайн-сообщества, подтвердили, что Шумейко продвигал "слитые" данные в Twitter и стал авторитетным источником.

Летом 2020 года YRH04E сообщил Apple Global Security, что сотрудник филиала в Германии, работающий над Apple Maps, предлагал продать доступ к внутреннему аккаунту для входа в корпоративную электронную почту. Позже этот человек рассказал Шумейко, что его уволили.

"Я осознаю, что эти отношения никогда не принимали во внимание мою сторону и меня не воспринимали как личность", — признался Шумейко в комментарии Vice. — "Я просто хотел хоть раз быть услышанным, и история, которую я рассказываю, будет правдивой… Я чувствую, что испортил чью-то жизнь без веской причины".

Спустя год Андрей Шумейко прекратил отношения с Global Security, последний раз они контактировали 15 июля этого года. Теперь пользователь пытается продать информацию об Apple, чтобы получить хоть какие-то деньги за труды и избавиться от финансовых трудностей.

[ + – ] Твит Андрея Шумейко о продаже данных Apple Фото: Twitter

"Мне не очень нравится это делать", — сказал Шумейко. — "Но мне также нужны деньги. К сожалению, помимо Apple, у меня есть более насущные проблемы, о которых нужно беспокоиться".

Как рассказал один из пользователей, знакомый с Шумейко и jailbreak-сообществом, история "двойного агента" заставит людей менее открыто говорить об утечках, в частности, о внутренних материалах Apple. Он подчеркнул, что такие события усиливают враждебные настроения в сети.

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал политику Apple. По его словам, компания использует в своих устройствах стопроцентный кобальт, а также стремятся монополизировать рынок.