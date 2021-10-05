Samsung та Apple на зло: вийшов унікальний смартфон-конструктор, який ремонтується за 5 хвилин (фото)

Будь-яку деталь, крім основного модуля, можна від'єднати і замінити, замовивши нову на офіційному сайті. Виробник дає гарантію на 5 років.

Компанія з Нідерландів Fairphone випустила новий смартфон Fairphone 4, який дуже легко розбирається і ремонтується.

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Про цю модель пише видання ArsTechnica.

Fairphone відома своїм лояльним ставленням до ремонту гаджетів, у той час як багато виробників, враховуючи Samsung та Apple, намагаються ускладнити лагодження телефонів, змушуючи споживачів звертатися виключно у фірмові сервісні центри, що виставляють великі рахунки за ремонт, або роблять так, щоб люди купували нові моделі. Про те, як Apple навчає своїх співробітників виманювати з клієнтів гроші, Фокус писав у цьому матеріалі.

Головною фішкою апарату Fairphone 4 є модульна структура, яка дозволяє замінювати будь-які деталі за допомогою однієї лише викрутки.

Усередині корпусу розташовані 8 елементів:

дисплей,

порт USB-C,

селф-камера,

2 динаміки,

основна камера,

акумулятор,

прогумована задня панель.

У разі поломки, кожен із них можна окремо замовити на офіційному сайті компанії. Єдина частина, яка не продається, — це основний модуль з процесором, сховищем, оперативною пам'яттю і сканером відбитків пальців. Утім, його можна замінити за гарантією, термін якої становить 5 років. Варто зазначити, що запчастини продаються не тільки для нової моделі, а й для старих, наприклад, для телефонів другого покоління, випущених у 2015 році.

[ + – ] Розібраний Fairphone 4

Fairphone 4 відрізняється від попередників новим дизайном і поліпшеними характеристиками. Базова версія за €579 (17,8 тис. грн) поставляється з 8-ядерним 5G-процесором Qualcomm Snapdragon 750G, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ внутрішньої пам'яті. Версія з 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті коштуватиме вже €649 (майже 20 тис. грн).

Розробники забезпечили смартфон 6,3-дюймовим LCD-дисплеєм із роздільною здатністю 2 340 × 1 080 пікселів, фронтальною камерою на 25 Мп, акумулятором ємністю 3 905 мАгод (підтримує швидку зарядку Qualcomm Quick Charge 4.1). Пристрій працює на ОС Android 11 з можливістю оновлення до версій 12 та 13, має сканер відбитків пальців, слот MicroSD і можливість використання 2-х SIM-карт через один фізичний nanoSIM та eSIM.

Є також 2 камери на 48 Мп: основна з оптичною стабілізацією зображення і ширококутна з функцією макрозйомки. Під ними розташували допоміжну систему з лазерним фокусуванням, датчиком світла і Time-of-Flight.

Варто зазначити, що у Fairphone 4 немає входу для навушників — користувачі можуть підключити їх тільки через Bluetooth. Як зазначає ArsTechnica, таке конструкторське рішення дещо суперечить політиці компанії, адже бездротова гарнітура досить швидко виходить з ладу, тоді як хороші кабельні моделі можуть слугувати дуже довго.

Нову модель випустять на ринок 25 жовтня 2021 року, поки ж вона доступна для попередніх замовлень. Передбачається, що Fairphone 4 будуть переважно продавати в країнах Європи.

Раніше писали, що компанія Blackview анонсувала смартфон із тепловізором за $400. За словами виробників, пристрій допоможе знаходити поломки в автомобілях, тварин, які ховаються, і багато іншого.