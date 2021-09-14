Найдешевший і безпечний: компанія Blackview анонсувала смартфон із тепловізором (фото)

Телефон за $400 дозволить зовсім інакше дивитися на світ, а також знаходити неполадки в техніці та кота, який сховався.

Компанія Blackview анонсувала випуск найдешевшого захищеного смартфона BV6600 Pro, оснащеного тепловізійною камерою.

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Про її особливості та способи застосування розповіло видання Gizchina.

Модель BV6600 Pro отримала камеру від компанії Teledyne FLIR, яка вважається світовим лідером у виробництві інфрачервоних тепловізорів для комерційної, промислової та оборонної сфери. Смартфон захищений від ударів при падінні, від води, пилу та вібрацій за стандартами IP68, IP69K і MIL-STD-810G, за що відповідає цілісний корпус і металева рамка з прогумованими кутами.

Рекомендована роздрібна ціна становить $400.

Основні характеристики Blackview BV6600 Pro:

дозвіл екрана: HD+ (1 440 × 720 точок);

камери: 16 Мп + 5 Мп (основна) та 8 Мп (фронтальна);

процесор: MediaTek Helio P35 (8 ядер Cortex-A53 2,3 ГГц);

пам'ять: 4 ГБ ОЗУ LPDDR4 і 64 ГБ RAM, підтримує MicroSD об'ємом до 128 ГБ;

операційна система: ОС Doke 2.0 на основі Android 11;

акумулятор: 8 580 мАгод, швидка зарядка — до 18 Вт.

[ + – ] Смартфон BV6600 Pro Фото: gizchina

Тепловізор BV6600 Pro вловлює випромінювання на відстані до 25 м, а теплова карта зручно накладається на зображення основної камери (як фото, так і відео). Програмне забезпечення, зі свого боку, визначає приблизну температуру об'єктів. Пристрій не випускає ніякого шкідливого випромінювання, а тому абсолютно безпечно для навколишніх.

Може здатися, що тепловізійна техніка корисна тільки для якихось спеціальних завдань, проте їй можна знайти широке застосування і в повсякденному житті. Наприклад, у будинку можна виявити несправну техніку, яка перегрівається, вологі місця, де є цвіль, кота, який сховався. Крім того, BV6600 Pro дозволить вибрати найтепліші або холодні продукти в магазині або перевірити власну температуру в разі нездужання.

У подорожах тепловізор має ще більшу користь і здатний навіть врятувати життя. BV6600 Pro допоможе виявити джерела загоряння, присутність диких тварин або знайде товаришів, які заблукали.

За словами розробників, пристрій здатний визначити несправні частини автомобіля — головне заздалегідь зробити теплову карту машини в робочому стані. Якщо температурні показники в тій чи іншій частині відрізнятимуться від норми, то варто насамперед перевірити їх. Зрозуміло, вбудована в смартфон камера поступається професійній тепловізійній техніці, проте виграє за рахунок компактної "упаковки".

Варто враховувати, що тепловізор не вловлює сигнали через стіни, скло й інші матеріали, адже вони поглинають і розсіюють тепло. Щоб отримати достовірну інформацію про температуру, необхідно наводити камеру безпосередньо на об'єкти.

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