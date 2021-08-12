Дешево й потужно: топ 15 кращих бюджетних смартфонів в Україні (фото, відео)

Обрати недорогий, але якісний телефон буває нелегко. Фокус відібрав для вас найкращі бюджетні смартфони з гарною камерою і батареєю, що вийшли в 2020-2021 роках.

У 2021 році в Україні можна купити бюджетні смартфони, які практично не поступаються флагманам. Фокус обрав топ 15 кращих моделей від Samsung, Xiaomi, Realme і Huawei, які були випущені за останні два роки, і спробував розібратися, який смартфон із дешевих — найкращий.

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Смартфони Samsung: доступні та гідні

У 2021 році Samsung випустила чотири бюджетні смартфони: Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy M12 і Galaxy A22. Усі вони мають досить невисоку для цього бренду ціну і непогані характеристики. На українському ринку також продаються бюджетні смартфони хорошої якості 2020 року, які можуть зацікавити користувачів: Galaxy A12 і Galaxy A21.

[ + – ] Бюджетні смартфони Samsung Galaxy A02 Фото: Samsung

Samsung Galaxy A02

Один із найдоступніших смартфонів Samsung у лінійці Galaxy, що володіє великим 6,5-дюймовим екраном і високою автономністю. "Начинка" робить цей смартфон хорошим вибором для повсякденних завдань, проте не варто очікувати від нього занадто багато. В інтернет-магазинах його можна купити приблизно за 3 тис. грн у трьох кольорах: синьому, червоному і чорному. Головні недоліки цього смартфона Самсунг: низька продуктивність.

Характеристики Galaxy A02:

Екран: 6,5 дюймів із PLS матрицею та HD+, дозволом 1600x720 пікс.;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 32 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 2 ГБ;

Операційна система: Android 10;

Акумулятор: 5 000 мАгод (незнімний);

Подвійна основна камера: 13 МП і 2 МП;

Фронтальна камера: 5 МП;

Процесор: MediaTek MT6739WW (4 ядра, частота до 1.5 ГГц);

Вага: 206 г;

Розміри: 164x75,9x9,1 мм;

Зв'язок: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, 4G TDD LTE;

Роз'єм для зарядки: microUSB.

На ринку також представлена версія Galaxy A02, яка коштує на 300-500 грн дорожче. Вона відрізняється більш потужним процесором Qualcomm Snapdragon 450+ Adreno 506, потрійний камерою і великим об'ємом оперативної пам'яті (3 ГБ).

[ + – ] Огляд роботи смартфона Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12

Це смартфон середнього рівня, який може похвалитися потужною батареєю, непоганою продуктивністю і 90-герцовим дисплеєм. Але в нього повільний Wi-Fi, не дуже гарна камера, яка робить "мильні" фото, повільна зарядка і пристойна вага. Модель коштує приблизно 5 тис. грн, її продають з чорним, зеленим і синім корпусами. І, тим не менш, його можна вважати кращим бюджетним смартфоном 2021 року.

Характеристики Samsung Galaxy M12:

Екран: 6,5 дюймів із дозволом 1600x720 точок, IPS матриця, глянсове покриття;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 32/64/128 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 3/4 ГБ;

Операційна система: Android 11, One UI Core 3.1;

Акумулятор: 5 000 мАгод;

Основна камера: 48 МП + 5 МП (надширококутний) + 2 МП + 2 МП;

Фронтальна камера: 8 МП;

Процесор: Samsung Exynos 850 (8 ядер по 2 ГГц), Cortex-A55, 8 ядер;

Вага: 214 г;

Розміри: 164х75,9х9,7 мм;

Зв'язок: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, 4G LTE;

Роз'єм для зарядки: USB Type C.

[ + – ] Телефон Samsung Galaxy A12: Фото: ixbt.com

Samsung Galaxy A12

Модель володіє схожим на Galaxy A02 дизайном, але трохи кращими характеристиками. Galaxy A12 можна вважати вдалим поєднанням ціни та якості, в Україні такий смартфон можна купити приблизно за 4,1-4,5 тис. грн.

Квадрокамера дозволяє робити якісні фотографії, а рифлення на задній кришці не дозволяє пальцям ковзати і залишати відбитки. Смартфон представлений в синьому, червоному і чорному кольорах, є сканер відбитків пальців. З недоліків користувачі повідомляють про зависання і швидке розрядження на холоді. Мабуть, це найкращий бюджетний смартфон року.

Характеристики Samsung Galaxy A12:

Екран: 6,5 дюймів із дозволом 1600x720 точок, HD + (20:9), матриця PLS TFT LCD;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 32/64/128 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 3/4 ГБ;

Операційна система: Android 10.0, OneUI 2.0;

Акумулятор: 5 000 мАгод;

Основна камера: 48 М + 5 МП + 2 МП (макро) + 2 МП (датчик глибини різкості), запис відео FullHD;

Фронтальна камера: 8 МП;

Процесор: MediaTek MT6765 Helio P35 (8 ядер, частота до 2.5 ГГц);

Вага: 205 г;

Розміри: 164x75,8x8,9 мм;

Зв'язок: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, 4G TDD LTE, NFC для Google Pay;

Роз'єм для зарядки: USB Type C, підтримує швидку зарядку на 15 Вт.

[ + – ] Модель Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A11

Не найкращий дешевий смартфон Samsung за співвідношенням ціна-якість, який проте користується великою популярністю по всьому світу. Модель випускається в чотирьох кольорах — чорному, білому, червоному і синьому. Глянцевий пластик приємний на дотик, однак на ньому залишаються відбитки пальців. Ціна Samsung Galaxy A11 коливається на рівні 5 тис. грн.

Характеристики Samsung Galaxy А11:

Екран: 6,4 дюймів, 720х1560 пікселів (19.5:9), PLS TFT, 268 ppi, автоматичне регулювання яскравості;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 32 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 2 ГБ;

Операційна система: Android 10.0, OneUI 2.0;

Акумулятор: 4 000 мАгод, підтримується швидка зарядка;

Основна камера: 13 МП (wide) + 2 МП (датчик глибини різкості) + 5 МП (широкий кут), FullHD відео;

Фронтальна камера: 8 МП (врізана в екран);

Процесор: Qualcomm Snapdragon 450, 8 ядер Cortex A53 з частотою до 1.8 ГГц, Adreno 506;

Вага: 177 г;

Розміри: 161,4x76,3x8 мм;

Зв'язок: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC (Google Pay), 4G LTE;

Роз'єм для зарядки: USB Type C.

[ + – ] Апарат Samsung Galaxy A21s Фото: expertreviews.co.uk

Samsung Galaxy A21s

Апарат належить до початково-середнього рівня цінового сегменту, і головними його перевагами вважаються просунута основна камера з функцією Live Focus та екран без "чубчика" ("фронталка" вбудована в лівий кут), є також сканер обличчя. Смартфон орієнтований на мас-маркет і його ціна в Україні зараз становить приблизно 4-5 тис. грн. Представлений він у чорному, синьому та білому кольорах. Деякі власники A21s скаржаться на незручний дизайн корпусу.

Характеристики Samsung Galaxy A21s:

Екран: 6,5 дюймів із роздільною здатністю 1600x720 пікс., матриця TFT;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 32 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 3 ГБ;

Операційна система: Android 10.0, One UI;

Акумулятор: 5 000 мАгод, підтримується швидка зарядка 15 Вт;

Основна камера: 48 МП + 8 МП (ультраширокий кут) + 2 МП (макро) + 2МП (датчик глибини);

Фронтальна камера: 8 МП (врізана в екран);

Процесор: Samsung Exynos 850 (8 ядер по 2 ГГц), Cortex-A55;

Вага: 192 г;

Розміри: 163,6 × 75,3 × 8,9 мм;

Зв'язок: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC (Google Pay), 4G LTE;

Роз'єм для зарядки: USB Type C.

Смартфони Xiaomi: не поступаються флагманам

У 2021 році компанія Xiaomi випустила бюджетний смартфон Xiaomi Redmi 9T, проте в Україні все ще продаються минулорічні моделі Redmi 9, Redmi 9А, Redmi 9С, Redmi Note 9 та Xiaomi Redmi 10x. "Сяомі" орієнтується на масовий ринок, тому випускає хороші дешеві смартфони.

[ + – ] Відеоогляд на Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9

За своєю потужністю смартфон Xiaomi наближається до ігрових моделей і гідний місця в списку кращих смартфонів у 2021 році, але при цьому продається в Україні за 4-5 тис. грн. Він демонструє хорошу якість зйомки і звучання, проте батарея досить швидко розряджається. На корпусі не залишається відбитків пальців, є шумознижувальні мікрофони. Екран видає гарну картинку, але деякі скаржаться на його слабку яскравість. Гаджет представлений в трьох кольорах — Ocean Green, Carbon Grey і Sunset Purple.

Характеристики Xiaomi Redmi 9:

Екран: 6,53 дюймів із Full HD + дозволом 2340x1080 точок і фільтром для зниження рівня шкідливого випромінювання;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 32/64 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 2/3 ГБ;

Операційна система: Android 10.0;

Акумулятор: 5 020 мАгод, підтримує швидку зарядку 18 Вт;

Основна камера: 13 МП (ширококутний об'єктив), 8 МП (ультраширококутний), 5 МП (макро), 2 МП (глибина);

Фронтальна камера: 5 Мп (макро);

Процесор: MediaTek Helio G80 (12 нм), 8 ядер — 2x2.0 ГГц Cortex-A75 + 6x1.8 ГГц Cortex-A55);

Вага: 198 г;

Розміри: 163,3x77x9,1 мм;

Зв'язок: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, NFC, 4G LTE;

Роз'єм для зарядки: USB Type C.

[ + – ] Телефони лінійки Xiaomi Redmi 9С Фото: Xiaomi

Xiaomi Redmi 9С

Ця модель смартфона "Сяомі" дешевше попередньої, в Україні її ціна складає приблизно 3-3,5 тис. грн. При цьому вона практично у всьому поступається попереднику: на 91% найгірша продуктивність, microUSB замість USB Type С, відсутність швидкої зарядки, менша щільність пікселів. Цей смартфон Xiaomi Redmi, тим не менш, може стати хорошим варіантом за умов обмеженого бюджету.

Характеристики Xiaomi Redmi 9С:

Екран: 6,53 дюймів з HD + дозволом екрану 1600x720 точок та IPS матрицею;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 32/64/128 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 3/4/6 ГБ;

Операційна система: Android 10, оболонка MIUI 12;

Акумулятор: 5 020 мАгод, підтримує швидку зарядку 18 Вт;

Основна камера: 13 МП + 2 МП

Фронтальна камера: 5 МП.

Процесор: MediaTek Helio G35, 8 ядер, частота до 2,3 ГГц;

Вага: 196 г;

Розміри: 164,9x77x9 мм;

Зв'язок: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, NFC, 4G LTE Cat.7;

Роз'єм для зарядки: microUSB.

[ + – ] Xiaomi Poco M3 — хороші бюджетні смартфони

Xiaomi Poco M3

Збалансований смартфон середнього цінового сегменту в Україні продають за 4-5 тис. грн. Завдяки потужному процесору та якісному екрану, він може конкурувати з флагманами бренду. Представлений в жовтому, синьому і чорному кольорах.

Характеристики Xiaomi Poco M3:

Екран: 6,53 дюймів, із роздільною здатністю 1080x2340 пікс., IPS LCD матриця;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 64/128 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 4 ГБ;

Операційна система: Android 10, оболонка MIUI 12;

Акумулятор: 6 000 мАгод, швидка зарядка 18 Вт, зворотна зарядка;

Основна камера: 48 МП (ширококутна) + 2 МП (макро) + 2 МП (глибина);

Фронтальна камера: 8 МП (ширококутна);

Процесор: Qualcomm Snapdragon 662, 8 ядер (4x2.0 ГГц Kryo 260 Gold & 4x1.8 ГГц Kryo 260 Silver);

Вага: 198 г;

Розміри: 162,3x77,3x9,6 мм;

Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi 5, 2.4 ГГц & 5.0 ГГц, Bluetooth 5.0;

Роз'єм для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Модель Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9T

Модель Xiaomi Redmi початкового рівня, яка виділяється хорошою батареєю, стереодинаміками, системою безконтактної оплати. Ціни в Україні стартують від 4 тис. грн. Варто зазначити, що це бюджетний смартфон із хорошою камерою.

Екран: 6,53 дюйми, дозвіл 2340x1080, IPS;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 64 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 4 ГБ;

Операційна система: Android 10, оболонка MIUI 12;

Акумулятор: 6 000 мАгод із швидкою зарядкою;

Основна камера: 48 МП + 8 МП + 2МП (макро) + 2 МП (глибина);

Фронтальна камера: 8 МП;

Процесор: Qualcomm Snapdragon 662, 8 ядер по 1.8 — 2 ГГц, Kryo 260;

Вага: 198 г;

Розміри: 162,3х77,3х9,6 мм;

Зв'язок: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двосмуговий, Wi-Fi Direct, hotspo, NFC, 4G;

Роз'єм для зарядки: USB Type-C 2.0, USB On-The-Got.

Смартфони Realme: прекрасне співвідношення ціна-якість

Компанія Realme славиться своїми гарними смартфонами і в 2021 році вона відзначилася хорошою бюджетною моделлю С21, а в 2020 році випустила моделі C15 і 6i, які полюбилися аналітикам. Це пристрої з прекрасним співвідношенням ціни та якості, які при цьому мають гідний функціонал.

[ + – ] Огляд моделі Realme С21

Realme С21

У цьому смартфоні за 3,2 тис. грн розробники знайшли баланс між практичністю, потужністю і вартістю. Заради цього вони пожертвували дизайном — динамік винесений на задню панель з рифленого пластика, що трохи псує зовнішній вигляд.

Характеристики Realme С21:

Екран: 6,53 дюйми, дозвіл 1600x720, IPS;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 32 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 3 ГБ;

Операційна система: Android 10;

Акумулятор: 5 000 мАгод;

Основна камера: 13 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальна камера: 5 МП;

Процесор: MediaTek Helio G35: 8 ядер (4 × Cortex-A53, частота 2,3 ГГц + 4 × Cortex-A53, частота 1,8 ГГц);

Вага: 190 г;

Розміри: 165,2х76,4х8,9 мм;

Зв'язок: Wi-Fi 802.11, 4G, Bluetooth 5.0, NFC;

Роз'єм для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Огляд Realme 6i, 6 і 6 Pro

Realme 6i

Смартфон середнього сегменту, характерною рисою якого став дизайн корпусу: відполірований матовий пластик із вигинами переходить в алюмінієву рамку. Модель ідеально лежить в руці, при цьому на ній не залишається відбитків пальців. Realme 6i став першим гаджетом, який отримав MediaTek Helio G80, тому й увійшов у топ дешевих смартфонів. Зараз його можна купити в Україні за 4,5-5 тис. грн.

Характеристики Realme 6i:

Екран: 6,5 дюймів, дозвіл 1600×720 пікс., IPS;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 128 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 4 ГБ;

Операційна система: Android 10.0 (realme UI);

Акумулятор: 5 000 мАгод, швидка зарядка 18 Вт;

Основна камера: 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальна камера: 16 МП, FullHD-відео;

Процесор: MediaTek Helio G80 (2 ядра Cortex-A7 2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 1.8 ГГц);

Вага: 199 г;

Розміри: 164.4x75.4x9 мм;

Зв'язок: Wi-Fi 802.11, 4G, Bluetooth 5.0, NFC;

Роз'єм для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Realme C15 2020 має хорошу батарею Фото: ixbt.com

Realme C15 2020

Смартфон Realme початкового рівня, який виділяється хорошою батареєю, стереодинаміками, системою безконтактної оплати та камерою на 48 МП. Ціни в Україні стартують від 4 тис. грн. Компанія позиціонує його, як перший телефон у світі, що поєднує акумулятор 6 000 мАгод і швидку зарядку 18 Вт.

Характеристики Realme C15 2020:

Екран: 6,5 дюймів, 1560х720 пікселів (HD+), IPS

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 128 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 4 ГБ;

Операційна система: Android 10.0 (realme UI);

Акумулятор: 6 000 мАгод, швидка зарядка 18 Вт;

Основна камера: 13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальна камера: 8 МП;

Процесор: MediaTek Helio G35, 8 ядер (4 ARM Cortex-A53 2.3 ГГц + 4 ARM Cortex-A53 1.8 ГГц);

Вага: 209 г;

Розміри: 164,5x75.9x9,8 мм;

Зв'язок: Wi-Fi 802.11, 4G, Bluetooth 5.0, NFC;

Роз'єм для зарядки: USB Type-C 2.0.

Смартфони Huawei: "бюджетники" на ОС Android

Компанія Huawei намагається дотримуватися мобільних трендів, щоб завоювати нових шанувальників. І поки вона презентує моделі на базі нової операційної системи HarmonyOS 2.0 без підтримки Google, у магазинах продовжують продавати популярні недорогі телефони цього бренду на ОС Android.

[ + – ] Безрамковий Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite

У низькобюджетному сегменті цей смартфон Huawei 2020 року виділяється сучасним безрамковим дизайном і камерою, врізаною безпосередньо в дисплей. В Україні такий смартфон можна купити приблизно за 3,7-4,7 тис. грн. Він позиціонується, як молодша версія в лінійці P40, але значно поступається старшим побратимам практично за всіма показниками.

Характеристики Huawei P40 Lite:

Екран: 6,4 дюйми, 1080х2310 точок, IPS;

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 128 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 6 ГБ;

Операційна система: Android 10.0 з оболонкою EMUI 10.0.1;

Акумулятор 4 100 мАгод, швидка зарядка 40 Вт (70% за 30 хвилин);

Основна камера: 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальна камера: 16 МП;

Процесор: HiSilicon Kirin 810, 8 ядер (2 Сortex-A55 до 1.88 ГГц + 6 Сortex-A55 з частотою до 2.28 ГГц);

Вага: 183 г;

Розміри: 159x76x8,7 мм;

Зв'язок: Wi-Fi a/b/g/n/ac, дводіапазонний, Bluetooth 5.0, NFC;

Роз'єм для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Огляд Huawei Y8p

Huawei Y8P

Ця модель майже наздоганяє флагмани за своєю продуктивністю, однак "виблискувати" заважає вже порядком застарілий процесор родом із 2018 року. Смартфон отримав зручний і безрамковий дизайн, а також тонкий корпус, який робить його гарним вибором за свої гроші — приблизно 4,8 тис. грн.

Характеристики Huawei Y8P:

Екран: 6.3 дюйми, з роздільною здатністю 2400x1080 точок (20:9);

Вбудована пам'ять (ПЗУ): 128 ГБ;

Оперативна пам'ять (ОЗУ): 4/6 ГБ;

Операційна система: Android 10.0 з оболонкою EMUI 10.0.1;

Акумулятор: 4000 мАгод;

Основна камера: 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальна камера: 16 МП;

Процесор: HiSilicon Kirin 710F, 8 ядер (4 ARM Cortex-A73 з частотою 2,2 ГГц + 4 ARM Cortex-A53 з 1,7 ГГц);

Вага: 163 г;

Розміри: 157,4х73,2х7,75 мм;

Зв'язок: 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0; .

Роз'єм для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Огляд Huawei P Smart 2021

Huawei P smart 2021

Смартфон середнього рівня, який мало чим відрізняється від більшості конкурентів: великий екран із мінімальними рамками і фронтальною камерою в отворі по центру, дзеркальна кришка і значний ряд із чотирьох камер ззаду. Корпус зроблений з пластику, який імітує скло. Коштує така краса від 4,5 тис. грн.

Характеристики Huawei P smart 2021: