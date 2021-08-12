Дешево и мощно: топ 15 лучших бюджетных смартфонов в Украине (фото, видео)

Выбрать недорогой, но качественный телефон бывает нелегко. Фокус отобрал для вас лучшие бюджетные смартфоны с хорошей камерой и батареей, вышедшие в 2020-2021 годах.

В 2021 году в Украине можно купить бюджетные смартфоны, которые практически не уступают флагманам. Фокус выбрал топ 15 лучших моделей от Samsung, Xiaomi, Realme и Huawei, которые были выпущены за последние два года, и попытался разобраться, какой смартфон из дешевых — самый лучший.

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Смартфоны Samsung: доступные и достойные

В 2021 году Samsung выпустила четыре бюджетных смартфона: Galaxy A02, Galaxy A02s, Galaxy M12 и Galaxy A22. Все они обладают довольно невысокой для этого бренда ценой и неплохими характеристиками. На украинском рынке также продаются бюджетные смартфоны хорошего качества 2020 года, которые могут заинтересовать пользователей: Galaxy A12 и Galaxy A21.

[ + – ] Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A02 Фото: Samsung

Samsung Galaxy A02

Один из самых доступных смартфонов Samsung в линейке Galaxy, обладающий большим 6,5-дюймовым экраном и высокой автономностью. "Начинка" делает этот смартфон хорошим выбором для повседневных задач, однако не стоит ожидать от него слишком многого. В интернет-магазинах его можно купить примерно за 3 тыс. грн в трех цветах: синем, красном и черном. Главные недостатки этого смартфона Самсунг: низкая производительность.

Характеристики Galaxy A02:

Экран: 6,5 дюймов с PLS матрицей и HD+, разрешением 1600x720 пикс.;

Встроенная память (ПЗУ): 32 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 2 ГБ;

Операционная система: Android 10;

Аккумулятор: 5000 мАч (несъемный);

Двойная основная камера: 13 МП и 2 МП;

Фронтальная камера: 5 МП;

Процессор: MediaTek MT6739WW (4 ядра, частота до 1.5 ГГц);

Вес: 206 г;

Размеры: 164x75,9x9,1 мм;

Связь: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, 4G TDD LTE;

Разъем для зарядки: microUSB.

На рынке также представлена версия Galaxy A02, которая стоит на 300-500 грн дороже. Она отличается более мощным процессором Qualcomm Snapdragon 450+ Adreno 506, тройной камерой и большим объемом оперативной памяти (3 ГБ).

[ + – ] Обзор работы смартфона Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12

Это смартфон среднего уровня, который может похвастаться мощной батареей, неплохой производительностью и 90-герцовым дисплеем. Но у него медленный Wi-Fi, не очень хорошая камера, делающая "мыльные" фото, медленная зарядка и приличный вес. Модель обойдется примерно в 5 тыс. грн, ее продают с черным, зеленым и синим корпусами. И, тем не менее, его можно считать лучшим бюджетным смартфоном 2021 года.

Характеристики Samsung Galaxy M12:

Экран: 6,5 дюйма c разрешением 1600x720 точек, IPS матрица, глянцевое покрытие;

Встроенная память (ПЗУ): 32/64/128 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 3/4 ГБ;

Операционная система: Android 11, One UI Core 3.1;

Аккумулятор: 5000 мАч;

Основная камера: 48 МП + 5 МП (сверхширокоугольный) + 2 МП + 2 МП;

Фронтальная камера: 8 МП;

Процессор: Samsung Exynos 850 (8 ядер по 2 ГГц), Cortex-A55, 8 ядер;

Вес: 214 г;

Размеры: 164х75,9х9,7 мм;

Связь: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, 4G LTE;

Разъем для зарядки: USB Type C.

[ + – ] Телефон Samsung Galaxy A12: Фото: ixbt.com

Samsung Galaxy A12

Модель обладает похожим на Galaxy A02 дизайном, но немного лучшими характеристиками. Galaxy A12 можно считать удачным сочетанием цены и качества, в Украине такой смартфон можно купить примерно за 4,1-4,5 тыс. грн.

Квадрокамера позволяет делать качественные фотографии, а рифление на задней крышке не дает пальцам скользить и оставлять отпечатки. Смартфон представлен в синем, красном и черном цветах, есть сканер отпечатка пальца. Из недостатков пользователи сообщают о зависаниях и быстрой разрядке на холоде. Пожалуй, это лучший бюджетный смартфон года.

Характеристики Samsung Galaxy A12:

Экран: 6,5 дюйма c разрешением 1600x720 точек, HD+ (20:9), матрица PLS TFT LCD;

Встроенная память (ПЗУ): 32/64/128 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 3/4 ГБ;

Операционная система: Android 10.0, OneUI 2.0;

Аккумулятор: 5000 мАч;

Основная камера:48 М + 5 МП + 2 МП (макро) + 2 МП (датчик глубины резкости), запись видео FullHD;

Фронтальная камера: 8 МП;

Процессор: MediaTek MT6765 Helio P35 (8 ядер, частота до 2.5 ГГц);

Вес: 205 г;

Размеры: 164x75,8x8,9 мм;

Связь: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, 4G TDD LTE, NFC для Google Pay;

Разъем для зарядки: USB Type C, поддерживает быструю зарядку на 15 Вт.

[ + – ] Модель Samsung Galaxy A11

Samsung Galaxy A11

Не самый лучший дешевый смартфон Samsung по соотношению цена-качество, который однако пользуется большой популярностью по всему миру. Модель выпускается в четырех цветовых решениях – черном, белом, красном и синем. Глянцевый пластик приятен на ощупь, однако на нем остаются отпечатки пальцев. Цена Samsung Galaxy A11 колеблется на уровне 5 тыс. грн.

Характеристики Samsung Galaxy А11:

Экран: 6,4 дюйма, 720х1560 точек (19.5:9), PLS TFT, 268 ppi, автоматическая регулировка яркости;

Встроенная память (ПЗУ): 32 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 2 ГБ ;

Операционная система: Android 10.0, OneUI 2.0;

Аккумулятор: 4000 мАч, поддерживается быстрая зарядка;

Основная камера: 13 МП (wide) + 2 МП (датчик глубины резкости) + 5 МП (широкий угол), FullHD видео;

Фронтальная камер: 8 МП (врезана в экран);

Процессор: Qualcomm Snapdragon 450, 8 ядер Cortex A53 с частотой до 1.8 ГГц, Adreno 506;

Вес: 177 г;

Размеры: 161,4x76,3x8 мм;

Связь: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC (Google Pay), 4G LTE;

Разъем для зарядки: USB Type C.

[ + – ] Аппарат Samsung Galaxy A21s Фото: expertreviews.co.uk

Samsung Galaxy A21s

Аппарат относится к начально-среднему уровню ценового сегмента, и главными его преимуществами считаются продвинутая основная камера с функцией Live Focus и экран без "челки" ("фронталка" встроена в левый угол), есть также сканер лица. Смартфон ориентирован на масс-маркет и его цена в Украине сейчас составляет около 4-5 тыс. грн. Представлен он в черном, синем и белом цветах. Некоторые владельцы A21s жалуются на неудобный дизайн корпуса.

Характеристики Samsung Galaxy A21s:

Экран: 6,5 дюйма с разрешением 1600x720 пикс., матрица TFT;

Встроенная память (ПЗУ): 32 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 3 ГБ ;

Операционная система: Android 10.0, One UI;

Аккумулятор: 5000 мАч, поддерживается быстрая зарядка 15 Вт;

Основная камера: 48 МП + 8 МП (ультраширокий угол) + 2 МП (макро) + 2МП (датчик глубины);

Фронтальная камера: 8 МП (врезана в экран);

Процессор: Samsung Exynos 850 (8 ядер по 2 ГГц), Cortex-A55;

Вес: 192 г;

Размеры: 163,6×75,3×8,9 мм;

Связь: Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.2, NFC (Google Pay), 4G LTE;

Разъем для зарядки: USB Type C.

Смартфоны Xiaomi: не уступают флагманам

В 2021 году компания Xiaomi выпустила бюджетный смартфон Xiaomi Redmi 9T, однако в Украине все еще продаются прошлогодние модели Redmi 9, Redmi 9А, Redmi 9С, Redmi Note 9 и Xiaomi Redmi 10x. "Сяоми" ориентируется на массовый рынок, поэтому выпускает хорошие дешевые смартфоны.

[ + – ] Видеообзор на Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9

По своей мощности смартфон Xiaomi приближается к игровым моделям и достоин места в списке лучших смартфонов в 2021 году, но при этом продается в Украине за 4-5 тыс. грн. Он демонстрирует хорошее качество съемки и звучания, однако батарея довольно быстро разряжается. На корпусе не остается отпечатков пальцев, есть шумоподавляющие микрофоны. Экран выдает красивую картинку, но некоторые жалуются на его слабую яркость. Гаджет представлен в трех цветах – Ocean Green, Carbon Grey и Sunset Purple.

Характеристики Xiaomi Redmi 9:

Экран: 6,53 дюйма с Full HD+ разрешением 2340x1080 точек и фильтром для снижения уровня вредного излучения;

Встроенная память (ПЗУ): 32/64 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 2/3 ГБ;

Операционная система: Android 10.0;

Аккумулятор: 5020 мАч, поддерживает быструю зарядку 18 Вт;

Основная камера: 13 МП (широкоугольный объектив), 8 МП (ультраширокоугольный), 5 МП (макро), 2 МП (глубина);

Фронтальная камера: 5 Мп (макро);

Процессор: MediaTek Helio G80 (12 нм), 8 ядер – 2x2.0 ГГц Cortex-A75 + 6x1.8 ГГц Cortex-A55);

Вес: 198 г;

Размеры: 163,3x77x9,1 мм;

Связь: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, NFC, 4G LTE;

Разъем для зарядки: USB Type C.

[ + – ] Телефоны линейки Xiaomi Redmi 9С Фото: Xiaomi

Xiaomi Redmi 9С

Эта модель смартфона "Сяоми" дешевле предыдущей, в Украине ее цена составляет около 3-3,5 тыс. грн. При этом она практически во всем уступает предшественнику: на 91% худшая производительность, microUSB вместо USB Type С, отсутствие быстрой зарядки, меньшая плотность пикселей. Этот смартфон Xiaomi Redmi, тем не менее, может стать хорошим вариантом при ограниченном бюджете.

Характеристики Xiaomi Redmi 9С:

Экран: 6,53 дюйма с HD+ разрешением экрана 1600x720 точек и IPS матрицей;

Встроенная память (ПЗУ): 32/64/128 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 3/4/6 ГБ;

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 12;

Аккумулятор: 5020 мАч, поддерживает быструю зарядку 18 Вт;

Основная камера: 13 МП + 2 МП

Фронтальная камера: 5 МП.

Процессор: MediaTek Helio G35, 8 ядер, частота до 2,3 ГГц;

Вес: 196 г;

Размеры: 164,9x77x9 мм;

Связь: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, A2DP, NFC, 4G LTE Cat.7;

Разъем для зарядки: microUSB.

[ + – ] Xiaomi Poco M3 - хорошие бюджетные смартфоны

Xiaomi Poco M3

Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента в Украине продают за 4-5 тыс. грн. Благодаря мощному процессору и качественному экрану, он может конкурировать с флагманами бренда. Представлен в желтом синем и черном цветах.

Характеристики Xiaomi Poco M3:

Экран: 6,53 дюйма, с разрешением 1080x2340 пикс., IPS LCD матрица;

Встроенная память (ПЗУ): 64/128 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 4 ГБ;

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 12;

Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт, обратная зарядка;

Основная камера: 48 МП (широкоугольная) + 2 МП (макро) + 2 МП (глубина);

Фронтальная камера: 8 МП (широкоугольная);

Процессор: Qualcomm Snapdragon 662, 8 ядер (4x2.0 ГГц Kryo 260 Gold & 4x1.8 ГГц Kryo 260 Silver);

Вес: 198 г;

Размеры: 162,3x77,3x9,6 мм;

Связь: 4G LTE, Wi-Fi 5, 2.4 ГГц & 5.0 ГГц, Bluetooth 5.0;

Разъем для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Модель Xiaomi Redmi 9T

Xiaomi Redmi 9T

Модель Xiaomi Redmi начального уровня, которая выделяется хорошей батареей, стереодинамиками, системой бесконтактной оплаты. Цены в Украине стартуют от 4 тыс. грн. Стоит отметить, что это бюджетный смартфон с хорошей камерой.

Экран: 6,53 дюйма, разрешение 2340x1080, IPS;

Встроенная память (ПЗУ): 64 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 4 ГБ;

Операционная система: Android 10, оболочка MIUI 12;

Аккумулятор: 6000 мАч с быстрой зарядкой;

Основная камера: 48 МП + 8 МП+ 2МП (макро) + 2 МП (глубина);

Фронтальная камера: 8 МП;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 662, 8 ядер по 1.8 — 2 ГГц, Kryo 260;

Вес: 198 г;

Размеры: 162,3х77,3х9,6 мм;

Связь: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухполосный, Wi-Fi Direct, hotspo, NFC, 4G;

Разъем для зарядки: USB Type-C 2.0, USB On-The-Got.

Смартфоны Realme: прекрасное соотношение цена-качество

Компания Realme славится своими красивыми смартфонами и в 2021 году она отличилась хорошей бюджетной моделью С21, а в 2020 году выпустила полюбившиеся аналитикам модели C15 и 6i. Это устройства с прекрасным соотношением цены и качества, которые при этом обладают достойным функционалом.

[ + – ] Обзор модели Realme С21

Realme С21

В этом смартфоне за 3,2 тыс. грн разработчики нашли баланс между практичностью, мощностью и стоимостью. Ради этого они пожертвовали дизайном — динамик вынесен на заднюю панель из рифленого пластика, что несколько портит внешний вид.

Характеристики Realme С21:

Экран: 6,53 дюйма, разрешение 1600x720, IPS;

Встроенная память (ПЗУ): 32 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 3 ГБ;

Операционная система: Android 10;

Аккумулятор: 5000 мАч;

Основная камера: 13 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальная камера: 5 МП;

Процессор: MediaTek Helio G35: 8 ядер (4 × Cortex-A53, частота 2,3 ГГц + 4 × Cortex-A53, частота 1,8 ГГц);

Вес: 190 г;

Размеры: 165,2х76,4х8,9 мм;

Связь: Wi-Fi 802.11, 4G, Bluetooth 5.0, NFC;

Разъем для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Обзор Realme 6i, 6 и 6 Pro

Realme 6i

Смартфон среднего сегмента, отличительной особенностью которого стал дизайн корпуса: отполированный матовый пластик с изгибами переходит в алюминиевую рамку. Модель идеально лежит в руке, при этом на ней не остается отпечатков пальцев. Realme 6i стал первым гаджетом, который получил MediaTek Helio G80, потому и вошел в топ дешевых смартфонов. Сейчас его можно купить в Украине за 4,5-5 тыс. грн.

Характеристики Realme 6i:

Экран: 6,5 дюйма, разрешение 1600×720 пикс., IPS;

Встроенная память (ПЗУ): 128 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 4 ГБ;

Операционная система: Android 10.0 (realme UI);

Аккумулятор: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт;

Основная камера: 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальная камера: 16 МП, FullHD-видео;

Процессор: MediaTek Helio G80 (2 ядра Cortex-A7 2 ГГц + 6 ядер Cortex-A55 1.8 ГГц);

Вес: 199 г;

Размеры: 164.4x75.4x9 мм;

Связь: Wi-Fi 802.11, 4G, Bluetooth 5.0, NFC;

Разъем для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Realme C15 2020 имеет хорошую батарею Фото: ixbt.com

Realme C15 2020

Смартфон Realme начального уровня, который выделяется хорошей батареей, стереодинамиками, системой бесконтактной оплаты и камерой на 48 МП. Цены в Украине стартуют от 4 тыс. грн. Компания позиционирует его, как первый телефон в мире, сочетающий аккумулятор 6000 мАч и быструю зарядку 18 Вт.

Характеристики Realme C15 2020:

Экран: 6,5 дюйма, 1560х720 точек (HD+), IPS

Встроенная память (ПЗУ): 128 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 4 ГБ;

Операционная система: Android 10.0 (realme UI);

Аккумулятор: 6000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт;

Основная камера: 13 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальная камера: 8 МП;

Процессор: MediaTek Helio G35, 8 ядер (4 ARM Cortex-A53 2.3 ГГц + 4 ARM Cortex-A53 1.8 ГГц);

Вес: 209 г;

Размеры: 164,5x75.9x9,8 мм;

Связь: Wi-Fi 802.11, 4G, Bluetooth 5.0, NFC;

Разъем для зарядки: USB Type-C 2.0.

Смартфоны Huawei: "бюджетники" на ОС Android

Компания Huawei старается соблюдать мобильные тренды, чтобы завоевать новых поклонников. И пока она презентует модели на базе новой операционной системы HarmonyOS 2.0 без поддержки Google, в магазинах продолжают продавать популярные недорогие телефоны этого бренда на ОС Android.

[ + – ] Безрамочный Huawei P40 Lite

Huawei P40 Lite

В низкобюджетном сегменте этот смартфон Huawei 2020 года выделяется современным безрамочным дизайном и камерой, врезанной непосредственно в дисплей. В Украине такой смартфон можно купить примерно за 3,7-4,7 тыс. грн. Он позиционируется, как младшая версия в линейке P40, но значительно уступает старшим собратьям практически по всем показателям.

Характеристики Huawei P40 Lite:

Экран: 6,4 дюйма, 1080х2310 точек, IPS;

Встроенная память (ПЗУ): 128 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 6 ГБ;

Операционная система: Android 10.0 с оболочкой EMUI 10.0.1;

Аккумулятор: 4100 мАч, быстрая зарядка 40 Вт (70% за 30 минут);

Основная камера: 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальная камера: 16 МП;

Процессор: HiSilicon Kirin 810, 8 ядер (2 Сortex-A55 до 1.88 ГГц + 6 Сortex-A55 с частотой до 2.28 ГГц);

Вес: 183 г;

Размеры: 159x76x8,7 мм;

Связь: Wi-Fi a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Bluetooth 5.0, NFC;

Разъем для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Обзор Huawei Y8p

Huawei Y8P

Эта модель почти догоняет флагманы по своей производительности, однако "блистать" мешает уже порядком устаревший процессор родом из 2018 года. Смартфон получил удобный и безрамочный дизайн, а также тонкий корпус, который делает его хорошим выбором за свои деньги — около 4,8 тыс. грн.

Характеристики Huawei Y8P:

Экран: 6.3 дюйма, с разрешением 2400x1080 точек (20:9);

Встроенная память (ПЗУ): 128 ГБ;

Оперативная память (ОЗУ): 4/6 ГБ;

Операционная система: Android 10.0 с оболочкой EMUI 10.0.1;

Аккумулятор: 4000 мАч;

Основная камера: 48 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП;

Фронтальная камера: 16 МП;

Процессор: HiSilicon Kirin 710F, 8 ядер (4 ARM Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц + 4 ARM Cortex-A53 с 1,7 ГГц);

Вес: 163 г;

Размеры: 157,4х73,2х7,75 мм;

Связь: 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0; .

Разъем для зарядки: USB Type-C 2.0.

[ + – ] Обзор Huawei P Smart 2021

Huawei P smart 2021

Смартфон среднего уровня, который мало чем отличается от большинства конкурентов: большой экран с минимальными рамками и фронтальной камерой в отверстии по центру, зеркальная крышка и внушительный ряд из четырех камер сзади. Корпус сделан из пластика, который имитирует стекло. Стоит такая красота от 4,5 тыс. грн.

Характеристики Huawei P smart 2021: