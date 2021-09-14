Самый дешевый и безопасный: компания Blackview анонсировала смартфон с тепловизором (фото)

Телефон за $400 позволит совершенно иначе смотреть на мир, находить неполадки в технике и спрятавшегося кота в комнате.

Компания Blackview анонсировала выпуск cамого дешевого защищенного смартфона BV6600 Pro, оснащенного тепловизионной камерой.

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О ее особенностях и способах применения рассказало издание Gizchina.

Модель BV6600 Pro получила камеру от компании Teledyne FLIR, которая считается мировым лидером в производстве инфракрасных тепловизоров для коммерческой, промышленной и оборонной сферы. Смартфон защищен от ударов при падении, от воды, пыли и вибраций по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G, за что отвечает цельный корпус и металлическая рамка с прорезиненными углами.

Рекомендованная розничная цена составляет $400.

Основные характеристики Blackview BV6600 Pro:

разрешение экрана: HD+ (1440×720 точек);

камеры: 16 Мп + 5 Мп (основная) и 8 Мп (фронтальная);

процессор: MediaTek Helio P35 (8 ядер Cortex-A53 2,3 ГГц);

память: 4 ГБ ОЗУ LPDDR4 и 64 ГБ RAM, поддерживает MicroSD объемом до 128 ГБ;

операционная система: ОС Doke 2.0 на основе Android 11;

аккумулятор: 8580 мАч, быстрая зарядка — до 18 Вт.

[ + – ] Смартфон BV6600 Pro Фото: gizchina

Тепловизор BV6600 Pro улавливает излучение на расстоянии до 25 м, а тепловая карта удобно накладывается на изображение основной камеры (как фото, так и видео). Программное обеспечение, в свою очередь, определяет примерную температуру объектов. Устройство не испускает никакого вредоносного излучения, а потому абсолютно безопасно для окружающих.

Может показаться, что тепловизионная техника полезна только для каких-то специальных задач, однако ей можно найти широкое применение и в повседневной жизни. К примеру, в доме можно обнаружить неисправную технику, которая перегревается, влажные места, где есть плесень, спрятавшегося кота. Кроме того, BV6600 Pro позволит выбрать самые теплые или холодные продукты в магазине или проверить собственную температуру в случае недомогания.

В путешествиях тепловизор имеет еще большую пользу и способен даже спасти жизнь. BV6600 Pro поможет обнаружить источники возгорания, присутствие диких животных или найдет заблудившихся товарищей.

По словам разработчиков, устройство способно определить неисправные части автомобиля — главное заранее сделать тепловую карту машины в рабочем состоянии. Если температурные показатели в той или иной части будут отличаться от нормы, то следует проверить их в первую очередь. Разумеется, встроенная в смартфон камера уступает профессиональной тепловизионной технике, однако выигрывает за счет компактной "упаковки".

Стоит учитывать, что тепловизор не улавливает сигналы через стены, стекла и другие материалы, ведь они поглощают и рассеивают тепло. Чтобы получить достоверную информацию о температуре, необходимо наводить камеру непосредственно на объекты.

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