Поймал пулю и продолжил работать: смартфон спас жизнь солдату во время перестрелки (фото)
Гаджет в кармане прикрыл бедро солдата. Владелец выжил, а смартфон отделался повреждением экрана и батареи.
Смартфон OPPO Reno 4 остановил пулю и спас жизнь военнослужащему во время перестрелки на Филиппинах.
Об этом сообщило издание Mydrivers.
Как рассказал президент OPPO по глобальному маркетингу Лю Ли Уильям, инцидент произошел осенью 2020 года. 15 сентября солдат вышел в патруль и попал в засаду. По нему открыли огонь. К счастью, смартфон, лежавший в кармане штанов, остановил пулю, которая в противном случае пробила бы бедро и серьезно ранила бы мужчину.
Военнослужащий счел устройство счастливым и пообещал починить его. В начале октября филиппинец обратился в сервисный центр через Facebook и отправил фотографии гаджета, поврежденного пулей, чтобы узнать стоимость ремонта. Партнер по обслуживанию клиентов очень удивился и сразу же связался с производителем, спустя несколько дней отдел продаж отправил гаджет в ближайший центр OPPO, который занялся восстановлением.
Специалисты обнаружили, что пуля повредила не только экран, но еще и аккумулятор устройства, однако все остальное осталось практически целым. После подтверждения результатов диагностики и необходимых затрат, инженеры заменили дисплей, батарею, кое-какие другие компоненты и привели смартфон в подобающий вид. В тот же день солдату вернули "счастливый" Reno4, который продолжил служить своему владельцу.
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