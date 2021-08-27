Поймал пулю и продолжил работать: смартфон спас жизнь солдату во время перестрелки (фото)

Гаджет в кармане прикрыл бедро солдата. Владелец выжил, а смартфон отделался повреждением экрана и батареи.

Смартфон OPPO Reno 4 остановил пулю и спас жизнь военнослужащему во время перестрелки на Филиппинах.

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Об этом сообщило издание Mydrivers.

Как рассказал президент OPPO по глобальному маркетингу Лю Ли Уильям, инцидент произошел осенью 2020 года. 15 сентября солдат вышел в патруль и попал в засаду. По нему открыли огонь. К счастью, смартфон, лежавший в кармане штанов, остановил пулю, которая в противном случае пробила бы бедро и серьезно ранила бы мужчину.

Военнослужащий счел устройство счастливым и пообещал починить его. В начале октября филиппинец обратился в сервисный центр через Facebook и отправил фотографии гаджета, поврежденного пулей, чтобы узнать стоимость ремонта. Партнер по обслуживанию клиентов очень удивился и сразу же связался с производителем, спустя несколько дней отдел продаж отправил гаджет в ближайший центр OPPO, который занялся восстановлением.

[ + – ] Сообщение о сломанном телефоне в Facebook Фото: Скриншот

Специалисты обнаружили, что пуля повредила не только экран, но еще и аккумулятор устройства, однако все остальное осталось практически целым. После подтверждения результатов диагностики и необходимых затрат, инженеры заменили дисплей, батарею, кое-какие другие компоненты и привели смартфон в подобающий вид. В тот же день солдату вернули "счастливый" Reno4, который продолжил служить своему владельцу.

[ + – ] Поврежденный пулей смартфон OPPO Reno 4 Фото: mydrivers.com

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