Зловив кулю і продовжив працювати: смартфон врятував життя солдату під час перестрілки (фото)

Гаджет у кишені прикрив стегно солдата. Власник вижив, а смартфон відбувся пошкодженням екрану та батареї.

Смартфон OPPO Reno 4 зупинив кулю і врятував життя військовослужбовцю під час перестрілки на Філіппінах.

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Про це повідомило видання Mydrivers.

Як розповів президент OPPO з глобального маркетингу Лю Лі Вільям, інцидент стався восени 2020 року. 15 вересня солдат вийшов у патруль і потрапив в засідку. По ньому відкрили вогонь. На щастя, смартфон, який лежав у кишені штанів, зупинив кулю, яка в іншому випадку пробила б стегно і серйозно поранила б чоловіка.

Військовослужбовець визнав пристрій щасливим і пообіцяв полагодити його. На початку жовтня філіппінець звернувся в сервісний центр через Facebook і відправив фотографії гаджета, пошкодженого кулею, щоб дізнатися вартість ремонту. Партнер з обслуговування клієнтів дуже здивувався і відразу ж зв'язався з виробником, через кілька днів відділ продажів відправив гаджет у найближчий центр OPPO, який зайнявся відновленням.

[ + – ] Повідомлення про зламаний телефон у Facebook Фото: Скриншот

Фахівці з'ясували, що куля пошкодила не лише екран, але ще й акумулятор пристрою, однак все інше залишилося практично цілим. Після підтвердження результатів діагностики і необхідних витрат, інженери замінили дисплей, батарею, деякі інші компоненти і надали смартфону належний вигляд. У той же день солдату повернули "щасливий" Reno4, який продовжив служити своєму власникові.

[ + – ] Пошкоджений кулею смартфон OPPO Reno 4 Фото: mydrivers.com

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Повідомляли також, що експерт передбачив зникнення смартфонів через 10 років — їх замінять пристрої нового покоління. Цілком можливо, що незабаром люди будуть проєктувати інформацію прямо на стіну або інші поверхні за допомогою IoT-датчика.