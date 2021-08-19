Наркоторговця із США пограбували на $500 тис. за допомогою Apple Watch, — NY Post (фото)

Обвинувачені використовували годинник як GPS-трекер, а після успішної "справи" сфотографувалися на фоні купи грошей, — зазначають слідчі.

У США злочинна група використовувала смарт-годинник Apple Watch, щоб вистежити і пограбувати наркоторговця.

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Про це пише видання New York Post, посилаючись на матеріали розслідування федеральної прокуратури.

За даними слідства, сім людей, які проживають у долині Гудзон під Нью-Йорком, здійснювали пограбування в січні 2020 року. 30-річний Даррен Ліндсі, ймовірний лідер групи, придбав Apple Watch і прив'язав їх до свого облікового запису в системі мобільного оператора AT & T. Потім обвинувачені сховали пристрій під бампером автомобіля, що належить перевізнику наркотиків.

Припускаючи, що жертва буде перевозити велику суму грошей, група простежила за сигналом від Apple Watch до паркування біля готелю в місті Гартфорд, штат Коннектикут. Як зазначили в прокуратурі, цю версію підтверджують дані про місцеперебування годинників та телефонів Даррена Ліндсі. Виявивши машину, один з підозрюваних розбив заднє вікно, але не виявив грошей.

[ + – ] Злочинці вихваляються "здобиччю" Фото: Nypost.com

Правоохоронці встановили, що наступного дня банда в повному зборі прийшла на паркування і зустріла наркоторговця. Вони схопили його, затягли у свій автомобіль і побили. Пістолет, вилучений у Даррена Ліндсі, двічі вистрілив під час бійки, однак ніхто не постраждав. Прокуратура вважає, що грабіжники збиралися вбити жертву, але в підсумку зберегли йому життя і висадили неподалік від Нової Британії, попередньо забравши всі особисті речі.

[ + – ] Пістолет, який стріляв під час викрадення в Коннектикуті Фото: Nypost.com

Після цього жінка на ім'я Індіго Грант, нібито одна з учасників угрупування, вирушила в готельний номер жертви, відчинила двері за допомогою відібраного ключа і знайшла всередині сумку з $500 тис. Грабіжники вирушили в Мідлтаун, де розділили здобич і сфотографувалися з вкраденою купою грошей.

[ + – ] Фотографія з вкраденими грошима Фото: Nypost.com

Згідно з документами, у липні всі сім чоловік були арештовані і звинувачені в серії пограбувань, що сталися у 2019-2020 роках, включаючи подію в Гартфорді. Даррен Ліндсі та Індіго Грант не визнали свою провину.

Правоохоронці зберігали подробиці розслідування в секреті до 17 серпня, коли оприлюднили судове клопотання про утримування ймовірного лідера угрупування під вартою. У своєму листі прокурори зазначили, що в обвинуваченого є доступ до кількох пістолетів, фотографії яких були виявлені на його смартфоні.

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