Наркоторговца из США ограбили на $500 тыс. при помощи Apple Watch, - NY Post (фото)

Обвиняемые использовали часы в качестве GPS-трекера, а после успешного "дела" сфотографировались на фоне кучи денег, — отмечают следователи.

В США преступная группа использовала смарт-часы Apple Watch, чтобы выследить и ограбить наркоторговца.

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Об этом пишет издание New York Post, ссылаясь на материалы расследования федеральной прокуратуры.

По данным следствия, семь человек, проживающих в долине Гудзон под Нью-Йорком, совершала ограбление в январе 2020 года. 30-летний Даррен Линдси, предполагаемый лидер группы, купил Apple Watch и привязал их к своей учетной записи в системе мобильного оператора AT&T. Затем обвиняемые спрятали устройство под бампером автомобиля, принадлежащего перевозчику наркотиков.

Предполагая, что жертва будет перевозить крупную сумму денег, группа проследила за сигналом от Apple Watch до парковки у гостиницы в городе Хартфорд, штат Коннектикут. Как отметили в прокуратуре, эту версию подтверждают данные о местонахождении часов и телефонов Даррена Линдси. Обнаружив машину, один из подозреваемых разбил заднее окно, но не обнаружил денег.

[ + – ] Преступники хвастают "добычей" Фото: Nypost.com

Правоохранители установили, что на следующий день банда в полном сборе пришла на парковку и встретила наркоторговца. Они схватили его, затащили в свой автомобиль и избили. Пистолет, изъятый у Даррена Линдси, дважды выстрелил во время потасовки, однако никто не пострадал. Прокуратура считает, что грабители собирались убить жертву, но в итоге сохранили ему жизнь и высадили неподалеку от Новой Британии, предварительно забрав все личные вещи.

[ + – ] Пистолет, который стрелял во время похищения в Коннектикуте Фото: Nypost.com

После этого женщина по имени Индиго Грант, якобы одна из участников группировки, отправилась в гостиничный номер жертвы, открыла дверь при помощи отобранного ключа и нашла внутри сумку с $500 тыс. Грабители отправились в Мидлтаун, где разделили добычу и сфотографировались с украденной кучей денег.

[ + – ] Фотография с украденными деньгами Фото: Nypost.com

Согласно документам, в июле все семь человек были арестованы и обвинены в серии ограблений, которые произошли в 2019-2020 годах, включая происшествие в Хартфорде. Даррен Линдси и Индиго Грант не признали свою вину.

Правоохранители хранили подробности расследования в секрете до 17 августа, когда обнародовали судебное ходатайство о содержании предполагаемого лидера группировки под стражей. В своем письме прокуроры указали, что у обвиняемого есть доступ к нескольким пистолетам, фотографии которых были обнаружены на его смартфоне.

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