За малюнком вен: Oppo запатентувала нову технологію розблокування смартфонів

Винахід нагадує систему розпізнавання обличчя. Система буде запам'ятовувати розташування кровоносних судин і звіряти їх для ідентифікації власника.

Виробник смартфонів Oppo розробив нову технологію, яка дозволить розпізнавати користувачів за малюнком вен. 10 серпня Державне відомство інтелектуальної власності Китаю схвалило патент і опублікувало деталі на офіційному сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Oppo подало патентну заявку ще у 2019 році, але затвердили винахід тільки зараз. Судячи з документу, компанія працює над "методом венозного розблокування" та пристроєм, який буде розпізнавати власників саме таким способом.

В описі зазначається, що під час налаштування користувачеві потрібно буде зробити зображення, за яким система запам'ятає розташування вен на тілі (ймовірно, на обличчі або руці). Згодом смартфон або інший пристрій буде сканувати шкіру і порівнювати венозний малюнок для підтвердження особи людини.

"Метод венозного розблокування може підвищити безпеку використання, має високу гнучкість і має безліч застосувань", — відзначили представники Oppo в резюме.

Цілком можливо, такий спосіб виявиться більш надійним, ніж розпізнавання обличчя. Його можна буде застосовувати не тільки в смартфонах, але і інших мобільних пристроях, таких як смарт-годинник або фітнес-браслети.

Видання Gizmochina зазначає, що компанія LG вже використовує схожу технологію в своїх смартфонах. Система Hand ID сканує товщину і розміщення вен на руці людини при розблокуванні. Подробиці методу OPPO поки невідомі, можливо, у нього є і інші відмінні риси. Так чи інакше, аналітики вважають, що технологія має великий потенціал.

[ + – ] Hand ID від LG Фото: LG

Раніше компанія Oppo запатентувала технологію "мобільної телепатії", яка забезпечить передачу інформації безпосередньо мозковими хвилями. Таким чином можна буде обмінюватися даними з іншими користувачами.

До цього Oppo представила технологію зарядки смартфонів по повітрю під назвою Wireless Air Charging. Пристрій використовує ефект магнітного резонансу, щоб передавати енергію на відстані до 10 сантиметрів.