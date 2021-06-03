Компанія Oppo отримала патент на технологію мобільної телепатії

Компанія хоче зробити можливим спілкування за допомогою мозкових хвиль.

Китайський гігант з виробництва смартфонів, Oppo, запатентувала технологію, що забезпечує передачу інформації за допомогою мозкових хвиль. Документ був виданий 1 червня 2021 року, а заявка була подана в березні 2018 року. Це перша подібна розробка компанії.

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Про це повідомляє видання cntechpost.com.

В анотації до патенту показано, що пропонований метод управління допоможе передавати інформацію хвильовим способом від одного користувача іншому користувачеві.

Варто зазначити, що ця технологія насправді вимагає декількох патентів. Так, 6 квітня цього року компанія заявила про отримання патенту на розробку методу отримання мозкових хвиль, який може підвищити ефективність і точність отримання сигналів від цих хвиль електронними пристроями.

2 квітня Oppo стала власницею патентів на розробку методів відстеження сну, у яких згадувалося про використання технології мозкових хвиль. Ці патенти можуть бути пов'язані з медичними пристроями, що проектуються компанією.

З 2020 року техногігант створює власну екосистему інтернету речей, куди входять і численні переносні пристрої. Наприклад, смарт-браслети мають вбудовані оптичні датчики відстеження рівня кисню в крові й оптичні датчики серцевого ритму, які відстежують дихання в режимі реального часу.

Смарт-годинники Watch ECG також пройшли сертифікацію в ролі медичного пристрою класу II. Сертифікат видало Державне управління з лікарських засобів Китаю.

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