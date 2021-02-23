Компанія OPPO презентувала зарядку по повітрю для смартфонів

Радіус дії Wireless Air Charging становить 10 см.

Під час виставки MWC 2021 Shanghai, компанія OPPO (Китай) презентувала нову систему бездротової зарядки мобільних телефонів і планшетів, а також інших гаджетів. Технологія називається Wireless Air Charging.

Подробиці про Wireless Air Charging поки не розкриваються, але вже відомо, що технологія у своїй роботі використовує ефект магнітного резонансу, завдяки чому передача енергії здійснюється на відстань до 10 см, передає видання fonearena.com.

[ + – ] Демонстрація можливостей Wireless Air Charging

Під час демонстрації роботи бездротової зарядки представники компанії-розробника використовували не менш цікаву новинку — смартфон OPPO X 2021. Гаджет оснащений гнучким OLED-дисплеєм і механізмом Roll Motor з двома електричними моторами, тому може рівномірно розтягуватися, перетворюючись у невеликий планшет. При розтягуванні діагональ екрану збільшується з 6,7 до 7,4 дюйма. Згідно із заявою компанії, Roll Motor під час тестування пройшов 100 тис циклів складання/розкладання. Це означає, що термін служби "тягучого" апарату складе більше 5-ти років за умови складання/розкладання по 50 разів на день. Придбати смартфон можна буде наприкінці 2021 року. Ціна поки що не вказується.

[ + – ] Смартфон-планшет моделі OPPO X 2 021 Фото: Oppo

Повернемося до зарядного пристрою. Отже, він забезпечує передачу до 7,5 Вт енергії. Тримаючи телефон в руках, можна листуватися, розмовляти, переглядати відео та фото, грати, а в цей час він заряджатиметься. Дата виходу на ринок та ціна поки що не відомі.

Нагадаємо, що інші компанії теж щосили працюють над створенням бездротових зарядок. Так, нещодавно ми розповідали про цілу зарядну систему від Xiaomi, здатну наситити енергією кілька девайсів одночасно. При цьому вони можуть перебувати в кількох метрах від зарядного пристрою. Новинка називається Air Charge.

Американські компанії не відстають від китайських конкурентів на цьому терені. На початку року стало відомо, що Apple запатентувала MacBook, оснащений бездротовою зарядкою для iPhone і Apple Watch.