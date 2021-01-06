Apple запатентовала MacBook, оснащенный беспроводной зарядкой для iPhone и Apple Watch

Теперь от ноутбука можно будет заряжать разные устройства, даже если поблизости нет розетки.

Компания Apple получила патенты на двустороннюю беспроводную зарядку, интегрированную в панель корпуса MacBook, передает издание theverge. Согласно технической документации, устройство позволит заряжать iPhone, iPad и Apple Watch.

[ + – ] MacBook, способный заряжать iPhone и Apple Watch Фото: Apple

Как видно на рисунке, зарядка будет вмонтирована либо под крышку MacBook, либо под тачпад или под основную панель.

[ + – ] Зарядка на крышке MacBook Фото: Apple

Интегрированное зарядное устройство поможет подзарядить телефон или умные часы, когда поблизости нет розетки или если нет бауэрбанка, кабеля, адаптера питания, зато есть ноутбук. В патенте указана конструкция, позволяющая заряжать устройства, поместив одно на другое: на MacBook можно будет положить iPad, на iPad — iPhone, а сверху на смартфон — Apple Watch. Примечательно, что корпуса MacBook и iPad делают из алюминия, что исключает интеграцию беспроводной зарядки. Если компания действительно собирается внедрить технологию обратной беспроводной зарядки в свои устройства, ей придется найти алюминию замену.

[ + – ] MacBook заряжает iPad, который заряжает iPhone, который заряжает Apple Watch Фото: Apple

Возможно, что следующие поколения iPhone будут выпускаться без каких-либо портов в принципе, в таком случае без беспроводных зарядок будет просто не обойтись.

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