Apple запатентовала MacBook, оснащенный беспроводной зарядкой для iPhone и Apple Watch
Теперь от ноутбука можно будет заряжать разные устройства, даже если поблизости нет розетки.
Компания Apple получила патенты на двустороннюю беспроводную зарядку, интегрированную в панель корпуса MacBook, передает издание theverge. Согласно технической документации, устройство позволит заряжать iPhone, iPad и Apple Watch.
Как видно на рисунке, зарядка будет вмонтирована либо под крышку MacBook, либо под тачпад или под основную панель.
Интегрированное зарядное устройство поможет подзарядить телефон или умные часы, когда поблизости нет розетки или если нет бауэрбанка, кабеля, адаптера питания, зато есть ноутбук. В патенте указана конструкция, позволяющая заряжать устройства, поместив одно на другое: на MacBook можно будет положить iPad, на iPad — iPhone, а сверху на смартфон — Apple Watch. Примечательно, что корпуса MacBook и iPad делают из алюминия, что исключает интеграцию беспроводной зарядки. Если компания действительно собирается внедрить технологию обратной беспроводной зарядки в свои устройства, ей придется найти алюминию замену.
Возможно, что следующие поколения iPhone будут выпускаться без каких-либо портов в принципе, в таком случае без беспроводных зарядок будет просто не обойтись.
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