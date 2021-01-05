Чем порадует Apple в 2021 году: AR-очки и много новых компьютеров

Прогнозы аналитика Минг-Чи Куо.

Аналитик Минг-Чи Куо, который считается едва ли не самым главным "экспертом по Apple", заявил, что в 2021 году компания проведет ряд презентаций. Об этом сообщает издание MacRumors.

По мнению аналитика, Apple покажет трекеры для отслеживания точного местоположения вещей AirTags в 2021 году, хотя их появления ожидали в 2020-ом, но этого не случилось. Согласно предварительным данным, смарт-брелоки будут взаимодействовать со всеми iOS- и macOS-устройствами. Они будут оснащены технологией Ultra Wideband, позволяющей определять местонахождение искомого предмета с точностью до 5–10 см. Работать девайсы будут в паре со специальным приложением Find My. Чтобы найти потерявшийся предмет, нужно будет активировать трекер и приложение, он начнет издавать сигналы — не только звуковые, но и визуальные, — наведя смартфон на комнату, пользователь увидит на экране изображение комнаты, а также виртуальный шарик, висящий над тем местом, где находится искомый предмет. По мере приближения к нему, трекер будет пищать сильнее. Согласно информации, опубликованной на Twitter-канал Apple Times, "умные" брелоки могут стоить около $19.

[ + – ] Рендер смарт-брелоков AirTag Фото: macitynet.it

Предполагается, что так называемые Apple Glass, смарт-очки, слухи о которых ходят вот уже несколько лет, тоже увидят свет в этом году К сожалению, Куо не знает подробностей о данном устройстве дополненной реальности.

[ + – ] Рендер очков с функцией дополненной реальности Фото: macrumors.com

Эксперт уверен, что производитель уже работает над следующим поколением наушников AirPods. Также он не исключает, что в ходе презентации мы увидим несколько компьютерных новинок, работающих на базе процессора собственного производства Apple. Вполне вероятно, что компания продемонстрирует свои первые устройства, оснащенные Mini-LED-дисплеями. Скорее всего, Куо подразумевает планшет 12,9-дюймовый iPad Pro и различные модели MacBook и MacBook Pro. Что касается последнего, то он выйдет с 14-дюймовым дисплеем. iMac нового поколения также оснастят фирменными чипсетами и немного изменят дизайн корпусов.

Ранее стало известно, что Apple уже протестировала два прототипа гибких iPhone. Согласно сообщению СМИ, в компания тестировала складные смартфоны, имевшие две разных версии конструкции — "книжка" и "раскладушка". Оказалось, что оба варианта достойно выдержали испытания.