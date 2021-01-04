Apple уже протестировала два прототипа гибких iPhone

Аппараты прошли проверку качества. И оба — на отлично.

В ноябре 2020 года китайское издание money.udn.com опубликовало информацию о том, что Apple отправил опытные образцы своих складных iPhone компании Foxconn для тестов. Теперь же источники, близкие к компании-производителю, утверждают, что прототипы прошли все возможные тесты. Об этом сообщает издание appleinsider.com.

Согласно сообщению, в Foxconn тестировали складные смартфоны, имевшие две разных версии конструкции. Оказалось, что оба варианта достойно выдержали испытания. Ресурс Money UDN утверждает, что тестированию подверглись не готовые устройства, а только корпуса прототипов и, предположительно, дисплеи. Целью же было протестировать на прочность механизмы складывания.

Источники говорят, что один из прототипов напоминает модель Samsung Galaxy Z Flip, а также "раскладушку" Lenovo Moto RAZR со складывающимся внутрь экраном. Второй прототип оснащен двумя дисплеями и имеет форм-фактор "книжка", как и известный Samsung Galaxy Fold.

Журналисты из Money UDN полагают, Apple продолжит тестирование обеих моделей, после чего выберет одну из них для серийного производства. О сроках начала производства складного iPhone пока ничего не известно, однако ранее сообщалось, что его поставят на конвейер в 2022 году.

Напомним, что в Италии оштрафовали Apple на €10 млн за агрессивную рекламу iPhone.