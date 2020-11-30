В Италии оштрафовали Apple на €10 млн за агрессивную рекламу iPhone

Антимонопольное ведомство страны обвинило компанию еще и в том, что ее реклама вводит пользователей в заблуждение.

Reuters сообщает, что сегодня Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало фирму Apple на 10 млн евро ($12 млн) за то, что посчитало рекламу iPhone "навязчивой и вводящей в заблуждение".

Итальянский регулятор заявил, что некоторые модели смартфонов iPhone компания-производитель рекламировала, как водонепроницаемые. Однако когда пользователи приносили их в сервисные центры Apple, чтобы починить вследствие попадания гаджетов в воду и предъявляя гарантийные талоны, компания отказывала в ремонте. Регулятор также сообщает, что проблема в том, что производитель не уточнял уровень защиты от воды и не акцентировал, что эта защита эффективна только при конкретных обстоятельствах. Ведомство добавляет, что заявление компании об отказе от ответственности, в котором говорится, что на ее телефоны не распространяется гарантия в случае повреждения из-за промокания, является нарушающим права покупателей. Это и явилось причиной оштрафовать Apple на 10 млн евро.

Напомним, что в 2017 году пользователи телефонов iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7 и iPhone SE заметили, что после очередных обновлений, их аппараты стали работать медленнее. Люди подали в суд коллективный иск против Apple. Чтобы избежать разбирательств, компания признала, что умышленно замедлила работу старых моделей телефонов и обязалась выплатить компенсацию в размере $500 млн. Каждый из обиженных пользователей получил от фирмы $25.

Ранее стало известно, что японские аналитики из компании Fomalhaut Techno Solutions узнали, какой является себестоимость новых смартфонов Apple. Оказалось, что флагманская модель iPhone 12 Pro стоит всего $406.

Напомним также, что основатель компании Telegram, Павел Дуров, раскритиковал смартфон iPhone 12 Pro, выпущенный на рынок осенью этого года. В своем канале он написал, что данное устройство является "невероятно громоздким", и если производитель продолжит в том же духе, то через несколько лет телефон не будет столь популярен. как сегодня.