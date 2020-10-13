13 октбря 2020 года Apple представила линейку новых смартфонов, в которую вошли iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Презентация прошла в онлайне на официальном YouTube-канале компании.



Еще до начала мероприятия Эваном Блессом были опубликованы снимки новинок, которые признали официальными рендерами.



Визуализация iPhone 12 Pro и iPhone 12. Фото: Evan Blass



Эван рассекретил внешний вид iPhone 12 и колонок HomePod Mini.



Визуализация смарт-колонки HomePod Mini. Фото: Evan Blass

А теперь перейдем к устройствам реальным. Предлагаем ознакомиться с характеристиками и ценами новых продуктов Apple.

HomePod mini

Первой была презентована смарт-колонка, которая получила тканевую оплетку корпуса и сенсорную панель со светодиодной подсветкой. Устройство поддерживает Apple Music, Amaxon Music, подкасты, интернет-радио. Поддержки Spotify нет. Голосовой помощник Siri предоставляет доступ к приложениям на iPhone, например, можно через колонку отправлять голосовые сообщения в мессенджере.

Колонка HomePod mini. Скриншот презентации

Девайс коннектится с системой Apple Home и отдавая голосовые команды через колонку, можно управлять "умным домом". Производитель уверяет, что HomePod mini не будет прослушивать пользователей, если функция Siri не активна.

Новинки Apple. Скриншот презентации

Характеристики линейки смартфонов iPhone 12

Все телефоны поддреживают 5G, поэтому четыре новинки имеют плоские алюминиевые рамки со встроенными антеннами для 5G. Однако они поддерживают и Smart Date Mode, что даст возможность автоматически переключаться на 4G, чтобы сохранить заряд батареи или в том случае, если нет необхдимости в максимальной скорости. Все модели оснащены OLED-дисплеями Super Retina XDR, поддерживают HDR10.



Как будет заряжаться iPhone 12. Скриншот презентации

Работают модели на базе нового чипа — A14 Bionic. Он имеет 11,8 млрд транзисторов, а также новое графическое ядро, обеспечивающее 50-роцентный рост скорости обработки данных. Т.е. он на 50% круче, чем любой другой чип.

iPhone 12 и его зарядка. Скриншот презентации

Все iPhone 12, их аксессуары и даже чехлы — с поддержкой MagSafe. Они будут примагничиваться к беспроводной зарядке.

Линейка младших моделей iPhone 12. Скриншот презентации

iPhone 12 mini

Смартфон оснащен 5,4-дюймовым дисплеем, стандартной и широкоугольной камерами. Работает модель на базе процессора Apple A14, имеет 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти, поддерживает 5G. На тыльной стороне есть 12-мегапиксельная широкоугольная и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камеры. Телефотокамеры нет. Продаваться новинка в США будет по цене $699.

Линейка младших моделей iPhone 12. Скриншот презентации

iPhone 12

Эта модель имеет на борту чип A14, экран с диагональю 6,1 дюйма, 4 Гб "оперативки" и 64 Гб внутренней памяти. Система камер у iPhone12 такая же, как у 12 mini, т.е. не предусматривает телефотокамер. Из существенных обновлений: диафрагма f/1.6 на основной камере, а также наличие "ночного режима" на сверхширокоугольной и фронтальной камере. Стоимость стартует от $799.

Линейка старших моделей iPhone 12. Скриншот презентации

iPhone 12 Pro

Боле дорогостоящая новинка оснащена 6,1-дюймовым экраном, процессором Apple A14, а также может похвастать большим объемом памяти: 6 Гб/128 Гб. Камера у нее тройная, т.е. имеет широкоугольный и сверхширокоугольный объективы, 4-кратный зум и сканер LiDAR, обеспечивающий хорошее качество снимков при недостаточном освещении. Новая телефотокамера iPhone 12 Pro поддерживает 2,5-кратное оптическое приближение, а видео записывает в HDR. Есть у старших моделей и функция Deep Fusion, которая умеет несколько снимков объединять в один. Стоимость составит от $999.

iPhone 12 Pro. Скриншот презентации

iPhone 12 Pro Max

Данную модель от предыдущей отличают только размеры и цена. Диагональ составляет 6,7-дюймов, а стоимость равна $1099. Предзаказ на младшие модели в США стартует 16 октября. iPhone 12 Pro и iPhone 12 Max поступят в продажу с 6 ноября.



Цветовые решения таковы: младшие модели презентованы в черном, синем, светло-зеделом, красном цветах. Старшие модели — синий, черный, золотистый, серебристый.



Ранее мы сообщали о том, что представит Apple 13 октября кроме iPhone 12.