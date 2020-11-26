Разобрали на запчасти: аналитики определили себестоимость iPhone 12 Pro

Флагман Apple стоит всего $406.

Японские аналитики из компании Fomalhaut Techno Solutions узнали, какой является себестоимость новых смартфонов Apple. Оказалось, что флагманская модель iPhone 12 Pro стоит не намного дороже младшей модели iPhone 12, передает издание asia.nikkei.com.

Эксперты пришли к выводу, что элементы, поставляемые южнокорейскими производителями, становятся все более важными в производстве Apple iPhone. Разборка последнего iPhone 12 Pro показала, что на компоненты южнокорейского производства приходится 26,8% стоимости телефона, это намного больше, чем было у прошлогодней модели. Также южнокорейских компонентов количественно больше, чем американских.

Решение использовать корейские компоненты было обусловлено решением внедрить технологию OLED для всей линейки iPhone 12. Экраны поставляются южнокорейскими компаниями Samsung Display и LG Display. Samsung также поставляет микросхемы для iPhone 12.

Разобрав смартфоны, в Fomalhaut Techno Solutions определили стоимость iPhone 12 Pro — $406 и iPhone 12 — $373. При этом доля южнокорейских компонентов составляет 26,8%, а американских — 21,9%. По сравнению с iPhone 11, который был оснащен ЖК-дисплеем и поступил в продажу осенью прошлого года, доля корейских элементов увеличилась на 9,1 п.п., а доля американских запчастей снизилась на 3,9 п.п.

По сравнению с iPhone SE2, который появился на рынке весной этого года, доля южнокорейских комплектующих подскочила на 22,4%, а доля деталей японского производства упала на 12,1%. Apple использовала ЖК-экраны, изготовленные такими поставщиками, как Japan Display и другими японскими производителями, для этой бюджетной модели и более ранних версий iPhone.

Как показали исследования, Sony является ключевым поставщиком CMOS-датчиков изображения, используемых в трех объективах камеры iPhone 12 Pro, включая широкоугольные и телеобъективы. Датчики стоят от $5,4 до $7,4 за штуку. Новые смартфоны содержат множество компонентов для совместимости с 5G, высокопроизводительные чипы, а также 1600 пассивных компонентов размером менее миллиметра. И все они японского производства. К примеру, в iPhone 12 используется ламинированный керамический конденсатор Murata Manufacturing и силовой индуктор Taiyo Yuden. которые можно .

iPhone 12 — довольно маленький, несмотря на возможности 5G. Он весит 162 грамма, что на 32 грамма меньше, чем iPhone 11, благодаря уменьшенным кулеру и батарее. Кулер уменьшили на треть, его вес снизился на 10 грамм. Емкость аккумулятора уменьшили на 10%, чтобы освободить место для дополнительных деталей. Батарейные элементы поставляются Amperex Technology Ltd. (ATL), дочерней компанией японской TDK.

В Apple заявляют, что несмотря на меньшую батарею, iPhone может воспроизводить музыку и видео так же долго, как и более ранние модели. По словам аналитиков, это происходит благодаря принятым мерам по энергосбережению, таким как переход на 5-нанометровые чипы с 7-нанометровых чипов.

Следует отметить, что компоненты китайского производства составили менее 5% от общего объема. Аналитики считают, что это связано с "технологичным" конфликтом между США и Китаем. Но все же Apple продолжает собирать большую часть iPhone на китайских заводах. Компании нужно будет найти другие производственные площадки, если она хочет уменьшить свою зависимость от КНР, считают эксперты.

Напомним, что iPhone 12 Pro был презентован 13 октября 2020 года. Телефон располагает 6,1-дюймовым экраном, процессором Apple A14, объемом памяти 6 Гб/128 Гб, тройной камерой с 4-кратным зумом и сканером LiDAR, обеспечивающим хорошее качество снимков при недостаточном освещении. Стоимость составляет от $1000.

iPhone 12 имеет на борту чип A14, экран с диагональю 6,1 дюйма, 4 Гб "оперативки" и 64 Гб внутренней памяти. Стоимость єтой модели стартует от $799.