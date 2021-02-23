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Технологии и наука

Компания OPPO презентовала зарядку по воздуху для смартфонов (видео)

Ирина Рефаги
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беспроводная зарядка смартфона OPPO
Фото: Oppo

Радиус действия Wireless Air Charging составляет 10 см

В ходе выставки MWC 2021 Shanghai, компания OPPO (Китай) презентовала новую систему беспроводной зарядки мобильных телефонов и планшетов, а также других гаджетов. Технология называется Wireless Air Charging.

Подробности о Wireless Air Charging пока не раскрываются, но уже известно, что технология в своей работе использует эффект магнитного резонанса, благодаря чему передача энергии осуществляется на расстояние до 10 см, передает издание fonearena.com.

Демонстрация возможностей Wireless Air Charging

Во время демонстрации работы беспроводной зарядки представители компании-разработчика использовали не менее интересную новинку — смартфон OPPO X 2021. Гаджет оснащен гибким OLED-дисплеем и механизмом Roll Motor с двумя электрическими моторами, поэтому может равномерно растягиваться, превращаясь в небольшой планшет. При растягивании диагональ экрана увеличивается с 6,7 до 7,4 дюйма. Согласно заявлению компании, Roll Motor во время тестирования прошёл 100 тыс. циклов складывания/раскладывания. Это означает, что срок службы "тягучего" аппарата составит более 5-ти лет при условии складывание/раскладывания по 50 раз в день. Приобрести смартфон можно будет в конце 2021 года. Цена пока что не указывается.

смартфон OPPO
Смартфон-планшет модели OPPO X 2021
Фото: Oppo

Вернемся к зарядному устройству. Итак, оно обеспечивает передачу до 7,5 Вт энергии. Держа телефон в руках, можно переписываться, разговаривать, просматривать видео и фото, играть, а в это время он будет заряжаться. Дата выхода на рынок и цена пока что неизвестны.

Напомним, что и другие компании тоже вовсю работают над созданием беспроводных зарядок. Так, недавно мы рассказывали о целой зарядной системе от Xiaomi, способной напитать энергией несколько девайсов одновременно. При этом они могут находиться в нескольких метрах от зарядного устройства. Новинка называется Air Charge.

Американские компании не отстают от китайских конкурентов на этом поприще. В начале года стало известно, что Apple запатентовала MacBook, оснащенный беспроводной зарядкой для iPhone и Apple Watch.