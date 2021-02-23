Компания OPPO презентовала зарядку по воздуху для смартфонов (видео)

Радиус действия Wireless Air Charging составляет 10 см

В ходе выставки MWC 2021 Shanghai, компания OPPO (Китай) презентовала новую систему беспроводной зарядки мобильных телефонов и планшетов, а также других гаджетов. Технология называется Wireless Air Charging.

Подробности о Wireless Air Charging пока не раскрываются, но уже известно, что технология в своей работе использует эффект магнитного резонанса, благодаря чему передача энергии осуществляется на расстояние до 10 см, передает издание fonearena.com.

[ + – ] Демонстрация возможностей Wireless Air Charging

Во время демонстрации работы беспроводной зарядки представители компании-разработчика использовали не менее интересную новинку — смартфон OPPO X 2021. Гаджет оснащен гибким OLED-дисплеем и механизмом Roll Motor с двумя электрическими моторами, поэтому может равномерно растягиваться, превращаясь в небольшой планшет. При растягивании диагональ экрана увеличивается с 6,7 до 7,4 дюйма. Согласно заявлению компании, Roll Motor во время тестирования прошёл 100 тыс. циклов складывания/раскладывания. Это означает, что срок службы "тягучего" аппарата составит более 5-ти лет при условии складывание/раскладывания по 50 раз в день. Приобрести смартфон можно будет в конце 2021 года. Цена пока что не указывается.

[ + – ] Смартфон-планшет модели OPPO X 2021 Фото: Oppo

Вернемся к зарядному устройству. Итак, оно обеспечивает передачу до 7,5 Вт энергии. Держа телефон в руках, можно переписываться, разговаривать, просматривать видео и фото, играть, а в это время он будет заряжаться. Дата выхода на рынок и цена пока что неизвестны.

Напомним, что и другие компании тоже вовсю работают над созданием беспроводных зарядок. Так, недавно мы рассказывали о целой зарядной системе от Xiaomi, способной напитать энергией несколько девайсов одновременно. При этом они могут находиться в нескольких метрах от зарядного устройства. Новинка называется Air Charge.

Американские компании не отстают от китайских конкурентов на этом поприще. В начале года стало известно, что Apple запатентовала MacBook, оснащенный беспроводной зарядкой для iPhone и Apple Watch.