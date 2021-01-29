Xiaomi презентовала собственную беспроводную зарядку Air Charge

Устройство способно зарядить смартфон, который находится в нескольких метрах от него.

Xiaomi разработала систему беспроводной зарядки Air Charge, которая способна заряжать несколько устройств на расстоянии до нескольких метров одновременно.

Как сообщается на сайте компании, при создании зарядного устройства была использована новая технология Mi Air Charge, запатентованная Xiaomi. Air Charge располагает 5-ю интегрированными антеннами, определяющими положение того или иного устройства в помещении. После того, как Air Charge обнаружит устройство, она автоматически к нему подсоединится и зарядит его, передавая миллиметровые волны через 144 встроенные антенны. Приём сигнала от устройств осуществляется посредством 2-х датчиков.

[ + – ] Демонстрация работы системы беспроводной зарядки Air Charge

В Xiaomi заявляют, что зарядка сможет заряжать каждое устройство мощностью до 5 Вт настолько эффективно, что разного рода предметы не являются препятствием для нее. Air Charge способна напитать аккумуляторы смартфонов, фитнес-браслетов, смарт-часов.

Однако новинка от Xiaomi пока что не поступит на рынок. Представитель компании заявил изданию The Verge, что до конца 2021 года поставки не ожидаются. О цене устройства тоже ничего не известно.

Также мы писали о том, что Xiaomi разработала беспроводную технологию зарядки, которая считается самой быстрой на сегодняшний день. Компания демонстрировала рабочий концепт устройства мощностью 80 Вт способно зарядить смартфон полностью за 19 минут, при условии, что емкость его батареи составляет 4000 мАч. Соответственно, разряженный на 50% телефон зарядится за 8 минут. Такие результаты показали тесты при участии модели Mi 10 Pro. Для сравнения: девайс от Samsung, — Wireless Charger Pad Trio, — обладает мощностью всего 15 Вт, поэтому на полный заряд аккумулятора 4000 мАч с его помощью уйдет более часа.