Xiaomi презентувала власну бездротову зарядку Air Charge

Пристрій здатний зарядити смартфон, який перебуває в декількох метрах від нього.

Xiaomi розробила систему бездротової зарядки Air Charge, яка здатна заряджати декілька пристроїв на відстані до декількох метрів одночасно.

Як повідомляється на сайті компанії, при створенні зарядного пристрою була використана нова технологія Mi Air Charge, запатентована Xiaomi. Air Charge має 5 інтегрованих антен, що визначають положення того чи іншого пристрою в приміщенні. Після того, як Air Charge виявить пристрій, вона автоматично до нього під'єднатися і зарядить його, передаючи міліметрові хвилі через 144 вбудовані антени. Прийом сигналу від пристроїв здійснюється за допомогою 2-х датчиків.

[ + – ] Демонстрація роботи системи бездротової зарядки Air Charge

У Xiaomi заявляють, що зарядка зможе заряджати кожен пристрій потужністю до 5 Вт настільки ефективно, що різного роду предмети не є перешкодою для неї. Air Charge здатна наситити акумулятори смартфонів, фітнес-браслетів, смарт-годинників.

Однак новинка від Xiaomi поки що не зроблена на ринок. Представник компанії заявив виданню The Verge, що до кінця 2021 року постачання годі чекати. Про ціну пристрою теж нічого не відомо.

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