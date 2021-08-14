По рисунку вен: Oppo запатентовала новую технологию разблокировки смартфонов

Изобретение напоминает систему распознавания лица. Система будет запоминать расположение кровеносных сосудов и сверять их для идентификации владельца.

Производитель смартфонов Oppo разработал новую технологию, которая позволит распознавать пользователей по рисунку вен. 10 августа Государственное ведомство интеллектуальной собственности Китая одобрило патент и опубликовало детали на официальном сайте.

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Oppo подало патентную заявку еще в 2019 году, но утвердили изобретение только сейчас. Судя по документу, компания работает над "методом венозной разблокировки" и устройством, которое будет распознавать владельцев именно таким способом.

В описании отмечается, что во время настройки пользователю нужно будет сделать изображение, по которому система запомнит расположение вен на теле (вероятно, на лице или руке). Впоследствии смартфон или другое устройство будет сканировать кожу и сравнивать венозный рисунок для подтверждения личности человека.

"Метод венозной разблокировки может повысить безопасность использования, обладает высокой гибкостью и имеет множество применений", — отметили представители Oppo в резюме.

Вполне возможно, такой способ окажется более надежным, чем распознавание лица. Его можно будет применять не только в смартфонах, но и других носимых устройствах, таких как смарт-часы или фитнес-браслеты.

Издание Gizmochina отмечает, что компания LG уже использует похожую технологию в своих смартфонах. Система Hand ID сканирует толщину и размещение вен на руке человека при разблокировке. Подробности метода OPPO пока неизвестны, возможно, у него есть и другие отличительные особенности. Так или иначе, аналитики считают, что технология обладает большим потенциалом.

[ + – ] Hand ID от LG Фото: LG

Ранее компания Oppo запатентовала технологию "мобильной телепатии", которая обеспечит передачу информации непосредственно мозговыми волнами. Таким образом можно будет обмениваться данными с другими пользователями.

До этого Oppo представила технологию зарядки смартфонов по воздуху под названием Wireless Air Charging. Устройство использует эффект магнитного резонанса, чтобы передавать энергию на расстоянии до 10 сантиметров.