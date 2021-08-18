Через 10 років смартфони зникнуть: топменеджер телекомхолдінгу передбачив "прихід" інших пристроїв

"Розумні" телефони незабаром можуть стати рудиментом, вважає директор із цифрових продуктів групи Veon.

Директор з цифрових продуктів групи Veon Джордж Гелд спрогнозував повне зникнення смартфонів приблизно через 10 років.

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Про це він заявив в інтерв'ю РІА Новини.

На його думку, на зміну застарілим девайсам прийдуть просунутіші технології. Спеціаліст аргументував своє припущення тим, що на сьогоднішній день мобільний пристрій потрібен тільки для автентифікації користувача та передачі інформації, а це можливо за допомогою інших, досконаліших пристроїв. Так, наприклад, визначити особистість можна інакше — за голосом або відбиткам пальців, а інформацію можна буде проектувати на стіну або дзеркало за допомогою IoT-датчика.

"Тому телефон — це рудимент, через 10 років його не буде, він буде замінений нами, людьми. І бабусі, яка загубилася в центрі міста, не потрібно буде нікуди дзвонити: вона може запитати у стінки "Як мені дійти додому?", а стінка їй покаже маршрут зі стрілочкою", — говорить експерт.

Слід зазначити, що технологія IoT (Інтернет речей) не нова і вже активно використовується в промисловості, торгівлі, банківській системі, логістиці, збройних силах і т.д. Технологія актуальна і в вирішенні екологічних питань.

IoT є мережею фізичних об'єктів, які мають вбудовані технології, що дозволяють здійснювати взаємодію з зовнішнім середовищем, передавати відомості про свій стан і приймати дані ззовні. Але вже зараз з'явився новий термін — IoE (Інтернет всього), який прийде на зміну "Інтернету речей" у недалекому майбутньому.

Нещодавно Фокус розбирався, як розумні міста допоможуть врятувати людство від будь-якої кризи. Однією з революційних технологій є Інтернет речей, який до 2030 року може знизити викиди вуглекислого газу на 15%.

Писали також про топ-15 кращих бюджетних смартфонів в Україні. Деякі дешеві моделі лише небагато чим поступаються флагманам і повністю окупаються, коштуючи близько 3-4 тис. грн.