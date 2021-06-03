Smart City: як розумні міста допоможуть врятувати нас і планету від будь-якої кризи

Учені вважають, що нам потрібно розвивати інтернет речей.

Згідно з оцінкою групи експертів ООН, яка займається проблемами зміни клімату, протягом цього століття необхідно позбутися від 500 мільярдів тонн CO2, що перебуває в повітрі, щоб уникнути катастрофічних наслідків глобального потепління. Багато урядів поставили перед собою мету скоротити викиди в атмосферу, а також сприяти розробкам технологій, які могли б зробити позитивний вплив на зміну клімату. Уже сьогодні вченими пропонується безліч способів модернізації та забезпечення екологічної стійкості. Одним з них є інтернет речей (IoT), вважають у Forbes.

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Як працює інтернет речей

Інтернет речей — це гаджети, синхронізовані одне з одним, які обмінюються інформацією між собою. Також окремо, і всі разом вони можуть взаємодіяти із зовнішнім середовищем. Суть інтернету речей у тому, щоб вивести людину з рутинних процесів, і перекласти виконання малозначних завдань на смарт-пристрої. Наприклад, ваш розумний холодильник знає, що ви любите пити каву з молоком. Коли він фіксує, що молоко закінчується, або термін придатності закінчився, він автоматично замовляє молоко, звʼязуючись безпосередньо з магазином. Вам про молоко не варто турбуватися. В останні роки IoT-рішення вийшли за рамки смарт-будинків, завдяки розвитку бездротових мереж, хмарних обчислень, технологій міжмашинної взаємодії. І тепер на їхній основі модернізуються інфраструктури цілих міст і навіть держав (поки частково).

Як інтернет речей допоможе вирішити проблему глобального потепління

Підключені одне до одного пристрої формують дуже важливий потік даних та їхній аналіз. IoT є не тільки засобом моніторингу того, що відбувається у світі, але також дає розуміння, як виправити проблеми, що накопичилися або хоча б розробити стратегії в цьому напрямку.

Виробничі, автомобільні та енергетичні компанії повсюдно впроваджують різні датчики, що працюють на базі штучного інтелекту, для контролю діяльності. Це допомагає контролювати кількість викидів (за оцінками EPA, 23% викидів вуглекислого газу припадає на промисловість), а також допомагає модернізувати обладнання. Смарт-системи дають повну картину того, як робота того чи іншого підприємства впливає на навколишнє середовище. Надалі компанії, грунтуючись на отриманих даних, зможуть оптимізувати всі процеси, щоб знизити негативний вплив на екологію.

Згідно з оцінкою компанії Ericsson, інформаційні та комунікаційні технології можуть допомогти скоротити викиди вуглецю на 15% до 2030 року, що внесе значний вклад у досягнення цілей сталого розвитку.

[ + – ] Технології допоможуть вирішити проблеми міст і країн

Новий підхід — сучасне розумне місто

Чи можна розвинути концепцію інтернету речей і зробити міста "розумнішими" для всіх людей, які в них живуть, а також поліпшити навколишнє середовище? Колумніст Forbes Санджай Брахмавар вважає такий підхід розумним. За даними ABI Research, до 2026 року розумні міста можуть принести 20 трильйонів доларів економічної вигоди, проте спочатку потрібно буде інвестувати в модернізацію міських інфраструктур. За оцінками KPMG, для цього буде потрібно 90 трильйонів доларів інвестицій. І почати необхідно з трьох сфер.

Громадський транспорт

За даними EPA, у США більшість викидів CO2 припадає на транспорт, а не на промисловість. Потреби міського населення в мобільності, а також вплив транспортних мереж на навколишнє середовище роблять громадський транспорт одним з основних напрямків, що вимагають негайної модернізації. Наприклад, у Лондоні (Англія) транспортна компанія встановила системи моніторингу за своїми автобусами. У підсумку, вдалося знизити вміст твердих частинок на 99% і оксиду азоту на 90%. Обʼєднавши збір даних і управління процесами, компанія змогла оцінити нанесений екології збиток і вжити заходів щодо його скорочення.

Інший приклад — Сан-Франциско, де міське агентство громадського транспорту реалізувало пілотну програму під назвою Smart Traffic Signals Pilot, використовуючи інтелектуальні системи для підвищення безпеки дорожнього руху та скорочення викидів шкідливих речовин.

Є і ще один приклад для наслідування: компанія Trailar використовує ультратонкі сонячні панелі на своїх автомобілях у ролі альтернативного джерела енергії, яке скорочує викиди CO2 на дві тонни на вантажівку на рік.

[ + – ] Порт для аеротаксі Фото: Hyundai

Загальнодоступні мережі інтернету речей

Міська влада могла б заохочувати підприємства до створення нових цифрових послуг, надаючи їм доступ до спеціальної платформи, яка обʼєднує пристрої, які б давали можливість обмінюватися інформацією. Так і створюються смарт-міста, які приносять користь людям, які живуть у них. Чим більш відкритою є інфраструктура, тим більше розумних міст можна побудувати.

Важливою частиною модернізації є передача послуг людям, які їх найбільше потребують, і міста можуть використовувати мережі IoT, щоб спростити доступ до них.

Громадське використання енергії

За даними Barclays Bank, найбільше енергії споживають так звані комерційні будівлі. Але найгірше те, що третина цієї енергії витрачається даремно. Технології можуть допомогти скоротити енергоспоживання, а також більш ефективно управляти енергетичною інфраструктурою будівель.

Ще одна проблема полягає в тому, що міста витрачають значну частину свого муніципального бюджету на освітлення вулиць. Використовуючи IoT і хмарні технології, можна контролювати витрати і засобів, і електроенергії, що призведе до економії і першого ресурсу, і другого.

Комунальні підприємства можуть використовувати інтернет речей і пристрої, наприклад, інтелектуальні лічильники, для більш ефективного управління потоками енергії і надання користувачам можливості відстежувати своє енергоспоживання. Можливості інтелектуальних технологій, які відстежують споживання енергії, можуть сильно вплинути фінанси, що витрачаються. Insider Intelligence прогнозує, що комунальні підприємства "заощадять 157 мільярдів доларів до 2035 року завдяки впровадженню інтелектуальних лічильників".

Якщо ми хочемо значущих і довгострокових змін, нам потрібна сучасна інфраструктура, що підтримує і синхронізує роботу смарт-продуктів повсюдно, в усіх сферах діяльності. А створити хороший додаток і сайт, що пропонують доступ до держпослуг, — цього не достатньо. Мало просто наявності доступу до інтернету. Потрібна ще й міцна хардверна основа.