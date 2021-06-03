Smart City: как умные города помогут спасти нас и планету от любого кризиса

Ученые считают, что нам нужно развивать интернет вещей.

Согласно оценке группы экспертов ООН, которая занимается проблемами климатических изменений, в течение этого столетия необходимо избавиться от 500 миллиардов тонн CO2, находящихся в воздухе, чтобы избежать катастрофических последствий глобального потепления. Многие правительства поставили перед собой цель сократить выбросы в атмосферу, а также способствовать разработкам технологий, которые могли бы оказать позитивное влияние на изменение климата. Уже сегодня учеными предлагается множество способов модернизации и обеспечения экологической устойчивости. Одним из них является интернет вещей (IoT), считают в Forbes.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Как работает интернет вещей

Интернет вещей — это гаджеты, синхронизированные друг с другом и обменивающиеся информацией между собой. Также по отдельности, и все вместе они могут взаимодействовать и с внешней средой. Суть интернета вещей в том, чтобы вывести человека из рутинных процессов, и переложить выполнение малозначительных задач на смарт-устройства. К примеру, ваш умный холодильник знает, что вы любите пить кофе с молоком. Когда он фиксирует, что молоко заканчивается, либо срок годности подошел к концу, он автоматически заказывает молоко, связываясь напрямую с магазином. Вам о молоке не стоит беспокоиться.

В последние годы IoT-решения вышли за рамки смарт-домов, благодаря развитию беспроводных сетей, облачных вычислений, технологий межмашинного взаимодействия. И теперь на их основе модернизируются инфраструктуры целых городов и даже государств (пока частично).

Как интернет вещей поможет решить проблему глобального потепления

Подключенные друг к другу устройства формируют очень важный поток данных и их анализ. IoT является не только средством мониторинга того, что происходит в мире, но также дает понимание, как исправить накопившиеся проблемы или хотя бы разработать стратегии в этом направлении.

Производственные, автомобильные и энергетические компании повсеместно внедряют самые разные датчики, работающие на базе искусственного интеллекта, для контроля деятельности. Это помогает контролировать количество выбросов (по оценкам EPA, 23% выбросов углекислого газа приходится на промышленность), а также помогает модернизировать оборудование. Смарт-системы дают полную картину того, как работа того или иного предприятия влияет на окружающую среду. В дальнейшем компании, основываясь на полученных данных, смогут оптимизировать все процессы, чтобы снизить негативное влияние на экологию.

Согласно оценке компании Ericsson, информационные и коммуникационные технологии могут помочь сократить выбросы углерода на 15% к 2030 году, что внесет значительный вклад в достижение целей устойчивого развития.

[ + – ] Технологии помогут решить проблемы городов и стран

Новый подход — современный умный город

Можно ли развить концепцию интернета вещей и сделать города "умнее" для всех людей, которые в них живут, а также улучшить окружающую среду? Колумнист Forbes Санджай Брахмавар считает такой подход разумным. По данным ABI Research, к 2026 году умные города могут принести 20 триллионов долларов экономической выгоды, однако сначала нужно будет инвестировать в модернизацию городских инфраструктур. По оценкам KPMG для этого потребуется 90 триллионов долларов инвестиций. И начать необходимо с трех сфер.

Общественный транспорт

По данным EPA, в США большинство выбросов CO2 приходится на транспорт, а не на промышленность. Потребности городского населения в мобильности, а также влияние транспортных сетей на окружающую среду делают общественный транспорт одним из основных направлений, требующих немедленной модернизации. К примеру, в Лондоне (Англия) транспортная компания установила системы мониторинга за своими автобусами. В итоге, удалось снизить содержание твердых частиц на 99% и оксида азота на 90%. Объединив сбор данных и управление процессами, компания смогла оценить наносимый экологии ущерб и предпринять меры по его сокращению.

Другой пример — Сан-Франциско, где городское агентство общественного транспорта реализовало пилотную программу под названием Smart Traffic Signals Pilot, используя интеллектуальные системы для повышения безопасности дорожного движения и сокращения выбросов вредных веществ.

Есть и еще один пример для подражания: компания Trailar использует ультратонкие солнечные панели на своих автомобилях в качестве альтернативного источника энергии, который сокращает выбросы CO2 на две тонны на грузовик в год.

[ + – ] Порт для аэротакси Фото: Hyundai

Общедоступные сети интернета вещей

Городские власти могли бы поощрять предприятия к созданию новых цифровых услуг, предоставляя им доступ к специальной платформе, объединяющей устройства и дающей возможность обмениваться информацией. Так и создаются смарт-города, которые приносят пользу живущим в них людям. Чем более открытой является инфраструктура, тем больше умных городов можно построить.

Важной частью модернизации является передача услуг людям, которые в них больше всего нуждаются, и города могут использовать сети IoT, чтобы упростить доступ к ним.

Общественное использование энергии

По данным Barclays Bank, больше всего энергии потребляют так называемые коммерческие здания. Но хуже всего то, что треть этой энергии тратится впустую. Технологии могут помочь сократить энергопотребление, а также более эффективно управлять энергетической инфраструктурой зданий.

Еще одна проблема состоит в том, что города тратят значительную часть своего муниципального бюджета на освещение улиц. Используя IoT и облачные технологии, можно контролировать расходы и средств, и электроэнергии, что приведет к экономии и первого ресурса, и второго.

Коммунальные предприятия могут использовать интернет вещей и устройства, например, интеллектуальные счетчики, для более эффективного управления потоками энергии и предоставления пользователям возможности отслеживать свое энергопотребление. Возможности интеллектуальных технологий, отслеживающих потребление энергии, могут сильно повлиять на затрачиваемые финансы. Insider Intelligence прогнозирует, что коммунальные предприятия "сэкономят 157 миллиардов долларов к 2035 году благодаря внедрению интеллектуальных счетчиков".

Если мы хотим значимых и долгосрочных изменений, нам нужна современная инфраструктура, поддерживающая и синхронизирующая работу смарт-продуктов повсеместно, во всех сферах деятельности. А создать красивое приложение и сайт, предлагающие доступ к госуслугам, — этого не достаточно. Не достаточно и просто наличия доступа к интернету. Нужна еще и прочная хардверная основа.