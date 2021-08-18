Через 10 лет смартфоны исчезнут: топ-менеджер телекомхолдинга предсказал "приход" иных устройств
"Умные" телефоны в скором времени могут стать рудиментом, считает директор по цифровым продуктам группы Veon.
Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд спрогнозировал полное исчезновение смартфонов приблизительно через 10 лет.
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
По его мнению на смену устаревшим девайсам придут более продвинутые технологии. Специалист аргументировал свое предположение тем что, на сегодняшний день мобильное устройство нужно только для аутентификации пользователя и передачи информации, а это возможно с помощью других, более совершенных, устройств. Так, например, определить личность можно иначе – по голосу или отпечаткам пальцев, а информацию можно будет проецировать на стену или зеркало при помощи IoT-датчика.
"Поэтому телефон — это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой", — заключил эксперт.
Следует отметить, что технология IoT (Интернет вещей) не нова и уже сей час активно используется в промышленности, торговле, банковской системе, логистике, вооруженных силах и т.д. Технология актуальна и в решении экологических вопросов.
IoT представляет собой сеть физических объектов, которые имеют встроенные технологии, позволяющие осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения о своем состоянии и принимать данные извне. Но уже сейчас появился новый термин — IoE (Интернет всего), который придет на смену "Интернету вещей" в недалеком будущем.
Недавно Фокус разбирался, как как умные города помогут спасти человечество от любого кризиса. Одной из революционных технологий является Интернет вещей, которые к 2030 году может снизить выбросы углекислого газа на 15%.
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