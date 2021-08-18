Через 10 лет смартфоны исчезнут: топ-менеджер телекомхолдинга предсказал "приход" иных устройств

"Умные" телефоны в скором времени могут стать рудиментом, считает директор по цифровым продуктам группы Veon.

Директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд спрогнозировал полное исчезновение смартфонов приблизительно через 10 лет.

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Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По его мнению на смену устаревшим девайсам придут более продвинутые технологии. Специалист аргументировал свое предположение тем что, на сегодняшний день мобильное устройство нужно только для аутентификации пользователя и передачи информации, а это возможно с помощью других, более совершенных, устройств. Так, например, определить личность можно иначе – по голосу или отпечаткам пальцев, а информацию можно будет проецировать на стену или зеркало при помощи IoT-датчика.

"Поэтому телефон — это рудимент, через 10 лет его не будет, он будет заменен нами, людьми. И бабушке, которая потерялась в центре города, не нужно будет никуда звонить: она может спросить у стенки "Как мне дойти домой?", а стенка ей покажет маршрут со стрелочкой", — заключил эксперт.

Следует отметить, что технология IoT (Интернет вещей) не нова и уже сей час активно используется в промышленности, торговле, банковской системе, логистике, вооруженных силах и т.д. Технология актуальна и в решении экологических вопросов.

IoT представляет собой сеть физических объектов, которые имеют встроенные технологии, позволяющие осуществлять взаимодействие с внешней средой, передавать сведения о своем состоянии и принимать данные извне. Но уже сейчас появился новый термин — IoE (Интернет всего), который придет на смену "Интернету вещей" в недалеком будущем.

Недавно Фокус разбирался, как как умные города помогут спасти человечество от любого кризиса. Одной из революционных технологий является Интернет вещей, которые к 2030 году может снизить выбросы углекислого газа на 15%.

Писали также о топ 15 лучших бюджетных смартфонов в Украине. Некоторые дешевые модели лишь немногим уступают флагманам и полностью окупаются, стоя около 3-4 тыс. грн.