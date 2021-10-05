Рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів у світі: лідирують ZTE, Xiaomi, Vivo (відео)

Бренчмарк AnTuTu оцінив роботу процесорів Android-телефонів і назвав кращі моделі.

Бренчмарк AnTuTu у своєму блозі в соцмережі Weibo опублікував черговий рейтинг флагманів, які вийшли на світовий ринок влітку й у вересні 2021 року. З'ясувалося, що найпродуктивнішою з новинок став апарат Tencent Red Devils 6S Pro від люксового бренду Nubia, що належить телеком-гіганту ZTE.

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"Перше місце дісталося смартфону Tencent Red Devils 6S Pro. Його середній бал становить 857 918", — йдеться в матеріалі.

[ + – ] Смартфони Tencent Red Devils 6S Pro Фото: Nubia

На другому місці опинився Black Shark 4 Pro від Xiaomi — компанії, яка є багаторічним лідером списку AnTuTu. У блозі зазначається, що продуктивність процесорів першої і другої моделей до нещодавнього часу була нарівні, однак після того як Red Magic 6S Pro отримав покращений вентилятор охолодження, продуктивність істотно підвищилася, що й дало йому можливість обійти "чорну акулу".

"Екран із високою частотою оновлення — 165 Гц, — також допоміг новинці від Nubia вийти в лідери", — сказано в статті.

Третє місце посідає Vivo X70 Pro+, оснащений чіпом Snapdragon 888 Plus та отримав середній бал 836 943. Продуктивність його графічного процесора може навіть конкурувати з ігровими телефонами, вважають експерти.

Далі місця в рейтингу дісталися таким смартфонам, як iQOO 8 Pro, Tencent ROG 5s, Xiaomi MIX 4. Усі вони мають на борту чіп Snapdragon 888 Plus. А ось серія Honor Magic 3, яка також оснащена Snapdragon 888 Plus, не ввійшла в першу десятку через обмеження частоти мікросхеми та контролю енергоспоживання.

У середньому сегменті моделлю номер один як і раніше залишається Xiaomi Mi 11 Youth Edition, оснащений чіпом Snapdragon 780G, створеним за 5-нм техпроцесом і має велике ядро A78. Саме це ядро ​​й забезпечило телефону хорошу продуктивність.

Друге і третє місця посідають нещодавно випущені серії Honor 50. Обидві моделі оснащені Qualcomm Snapdragon 778G. Середні оцінки складають 514 538 і 510 717 балів відповідно. Snapdragon 778G також має перевагу у вигляді ядра A78.

[ + – ] Смартфони Honor 50

"Згідно з нашими прогнозами, список продуктивності мобільних телефонів середнього класу в другій половині року не сильно зміниться, якщо тільки не буде представлений новий процесор середнього класу, що перевершує Snapdragon 778G. Але це малоймовірно. Що стосується преміум-сегменту, то будуть випущені нові моделі на Snapdragon 888 Plus. Крім того, компанія MediaTek готує до випуску процесорів верхнього рівня, що, як очікується, потіснить домінантну Qualcomm з олімпу продуктивності", — резюмують автори блогу.

Раніше ми повідомляли про те, що в Нідерландах вийшла нова модель смартфона, кожну деталь якого користувач може замінити сам у разі поломки.