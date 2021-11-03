Топ-10 найкращих Android-смартфонів жовтня: свіжий рейтинг AnTuTu (відео)

Лідерами стали два флагмани Samsung: Galaxy Note 20 Ultra 5G та Galaxy S21 Ultra 5G, які виправдовують високу ціну хорошими характеристиками.

Популярний бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг Android-смартфонів за оцінками користувачів за жовтень 2021 року. Результати опубліковано на офіційному сайті сервісу.

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Як виявилось, найкраще потреби власників задовольнили смартфони південнокорейського бренду Samsung: Galaxy Note 20 Ultra 5G (97,23%) та Galaxy S21 Ultra 5G (93,94%). Перша модель вийшла на ринок рік тому і з того часу не залишає трійку лідерів за популярністю. За словами авторів, Galaxy Note 20 Ultra досі має передові характеристики і гідний звання флагмана.

Модель Galaxy S21 Ultra випустили у 2021 році, і вона вперше потрапила в топ завдяки хорошим характеристикам, великій кількості функцій та новому дизайну, що вирізняється незвичайним розташуванням камер. Екран може похвалитися еталонною якістю, підтримкою HDR10+ та частотою оновлення 120 Гц. Високу продуктивність забезпечує процесор Snapdragon 888 Qualcomm. Завдяки цій моделі Samsung досяг нового максимуму з продажу серії Galaxy S21 за останні 4 роки.

На третьому місці опинився Vivo S10 Pro (93,91%), чим здивував аналітиків. Смартфон випустили цього року, оснастивши процесором MediaTek Dimensity 1100 SoC, фотохромною задньою кришкою, надчіткою камерою з роздільною здатністю 44 Мп.

Інші смартфони, що потрапили до рейтингу:

Meizu 18 (93,72%)

iQOO Z5 (93,33%)

Oppo Reno6 Pro 5G (93,2%)

Huawei Mate 40 Pro (93,1%)

Honor Magic 3 (92,9%)

Honor Magic 3 Pro (92,81%)

Oppo K9 Pro 5G (92,73%)

[ + – ] Рейтинг задоволеності смартфонами від AnTuTu Фото: AnTuTu

Примітно, що до списку увійшли не лише флагмани, а й моделі середнього рівня, такі як iQOO Z5 та OPPO K9 Pro. Нехай вони не можуть похвалитися передовими можливостями, зате мають гарне співвідношення ціни-якості і, судячи з оцінок, задовольняють потреби своїх власників.

Раніше бенчмарк AnTuTu назвав найпродуктивніші смартфони 2021 року. У лідери потрапили топові моделі від ZTE, Xiaomi та Vivo, але очолив рейтинг Nubia Red Devils 6S Pro із середнім балом 857 918.

Фокус також представив рейтинг топ-15 бюджетних смартфонів в Україні від різних брендів, випущених у 2020-2021 роках. Найкращим вважається новинка Samsung Galaxy M12.