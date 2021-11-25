Топ-5 самых популярных смартфонов 2021 года: эксперты IDC представили свежий рейтинг
Четырьмя из пяти лидеров мирового рынка стали iPhone, однако Apple не смогла полностью вытеснить Samsung с его бюджетной моделью.
Крупная исследовательская компания International Data Corporation (IDC) проанализировала рынок и определила самые продаваемые смартфоны за первые десять месяцев 2021 года. Вице-президент организации Франсиско Херонимо представил свежий рейтинг на своей странице в Twitter.
Согласно анализу, самым продаваемым смартфоном с января по сентябрь оказался iPhone 12, который Apple выпустила на рынок осенью 2020 года. В целом же устройства этой компании заняли четыре из пяти мест в рейтинге.
Единственным конкурентом стал Samsung с его бюджетным смартфоном Galaxy A12. Судя по результатам исследования, он — самый покупаемый телефон на базе Android за первые три квартала текущего года.
Топ-5 самых популярных смартфонов 2021 года:
- Apple iPhone 12;
- Samsung A12;
- Apple iPhone 11;
- Apple iPhone 12 Pro Max;
- Apple iPhone 12 Pro.
В мае iPhone 12 признали самым продаваемым смартфоном в мире. Исследователи Counterpoint Technology Market Research заметили, что Apple показала лучшие продажи смартфонов, учитывая объемы поставок и общую прибыль. Samsung тогда заняла лишь пятую позицию с Galaxy Ultra 5G по доле выручки, которая составила 3%.
Фокус также составил топ-5 смартфонов, которые можно купить со скидками на "Черную пятницу". Среди них оказались и новенькие iPhone 13, которые едва успели попасть на украинский рынок.
До этого эксперты AnTuTu представили рейтинг из 10 лучших Android-смартфонов по оценкам пользователей за октябрь 2021 года. Список возглавил Galaxy Note 20 Ultra от Samsung, а на втором месте оказался свежий Galaxy S21 Ultra 5G.