Топ-5 самых популярных смартфонов 2021 года: эксперты IDC представили свежий рейтинг

Четырьмя из пяти лидеров мирового рынка стали iPhone, однако Apple не смогла полностью вытеснить Samsung с его бюджетной моделью.

Крупная исследовательская компания International Data Corporation (IDC) проанализировала рынок и определила самые продаваемые смартфоны за первые десять месяцев 2021 года. Вице-президент организации Франсиско Херонимо представил свежий рейтинг на своей странице в Twitter.

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Согласно анализу, самым продаваемым смартфоном с января по сентябрь оказался iPhone 12, который Apple выпустила на рынок осенью 2020 года. В целом же устройства этой компании заняли четыре из пяти мест в рейтинге.

Единственным конкурентом стал Samsung с его бюджетным смартфоном Galaxy A12. Судя по результатам исследования, он — самый покупаемый телефон на базе Android за первые три квартала текущего года.

Топ-5 самых популярных смартфонов 2021 года:

Apple iPhone 12; Samsung A12; Apple iPhone 11; Apple iPhone 12 Pro Max; Apple iPhone 12 Pro.

[ + – ] Франсиско Херонимо опубликовал рейтинг смартфонов по версии IDC Фото: Twitter

В мае iPhone 12 признали самым продаваемым смартфоном в мире. Исследователи Counterpoint Technology Market Research заметили, что Apple показала лучшие продажи смартфонов, учитывая объемы поставок и общую прибыль. Samsung тогда заняла лишь пятую позицию с Galaxy Ultra 5G по доле выручки, которая составила 3%.

Фокус также составил топ-5 смартфонов, которые можно купить со скидками на "Черную пятницу". Среди них оказались и новенькие iPhone 13, которые едва успели попасть на украинский рынок.

До этого эксперты AnTuTu представили рейтинг из 10 лучших Android-смартфонов по оценкам пользователей за октябрь 2021 года. Список возглавил Galaxy Note 20 Ultra от Samsung, а на втором месте оказался свежий Galaxy S21 Ultra 5G.