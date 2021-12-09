Найкращі смартфони 2021 року: рейтинг преміальних та бюджетних моделей (відео)
Флагманські смартфони залучили покупців завдяки новим просунутим функціям, а бюджетні – покращеним дизайном та гарною продуктивністю.
Компанії Samsung, Xiaomi, Apple та Realme виявилися тими виробниками, яким вдалося створити найкращі смартфони 2021 року. Аналітики сайту Business Standart проаналізували продаж даних марок і склали рейтинг преміальних і бюджетних моделей.
Найкращі преміальні смартфони 2021: дороге задоволення
Цього року глобальний дефіцит мікросхем та вплив пандемії значно вплинули на цінники смартфонів – гаджети продавалися дорожче, ніж очікувалося. Через це розробники вирішили сконцентруватися не на посиленні "начинки", а на оптимізації налаштувань та прокачуванні ОС. В результаті люди продовжують купувати навіть найдорожчі пристрої, які виправдовують високу вартість наявністю свіжих функцій, високою продуктивністю, якісною картинкою та потужною батареєю.
Samsung Galaxy S21 Ultra
У цьому смартфоні Samsung експерти виділили гарний дизайн, високу якість зображення та наявність великої кількості функцій, невластивих багатьом конкурентам. Зокрема, підтримка стилуса Samsung SPen, який продається окремо. Galaxy S21 Ultra об'єднав найкращі якості лінійок Galaxy S та Galaxy Note.
Характеристики Samsung Galaxy S21 Ultra
- Екран: 6,8-дюймовий вигнутий динамічний AMOLED 2x+QHD, адаптивна частота до 120 Гц
- Процесор: Exynos 2100
- Оперативна пам'ять: до 16 ГБ
- Сховище даних: до 512 ГБ
- Основна камера: 108 МП (широкий кут) + 12 МП (надширокий) + 10 МП (телефото) + 10 МП (перископ)
- Фронтальна камера: 40 МП
- Акумулятор: 5000 мАг
- Ціна: від 28,8 тис. грн.
OnePlus 9 Pro
Китайський бренд OnePlus вперше вийшов на преміальний ринок саме із цим смартфоном. Він може похвалитися підтримкою функції Hasselblad для системи камер та надширококутних сенсорів, захистом від вологи та пилу відповідно до стандарту IP68 та підтримки швидкої бездротової зарядки. На думку експертів, можливості моделі виправдовують високу ціну.
Характеристики OnePlus 9 Pro
- Екран: 6,7-дюймовий вигнутий рідинний AMOLED (QHD), адаптивна частота оновлення до 120 Гц
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативна пам'ять: до 12 ГБ
- Сховище даних: до 256 ГБ
- Основна камера: 48 МП (ширококутний) + 50 МП (надширококутний об'єктив довільної форми) + 8 МП (телефото) + 2 МП (монохромний)
- Фронтальна камера: 16 МП
- Акумулятор: 4500 мАг
- Ціна: від 13,5 тис. грн.
Apple iPhone 13 Pro
Американська компанія оновила модельний ряд смартфонів, додавши безліч покращень. Порівняно з 12-м поколінням, iPhone 13 Pro отримав якісніший дисплей, батарею більшої ємності та просунуті камери. Оновлення позитивно впливають на загальне враження про модель, тому викликають інтерес користувачів. Нехай новинка практично не змінилася зовні, порівняно з 12 версією вона стала більш надійною і продуктивною.
Характеристики iPhone 13 Pro
- Екран: 6,1-дюймовий Super Retina XDR з ProMotion, адаптивний, 120 Гц
- Процесор: A15 Bionic
- Сховище даних: до 1 ТБ
- Основна камера: 12 МП (ширококутний) + 12 МП (надширококутний) + 12 МП (телефото)
- Фронтальна камера: 12 МП
- Ціна: від 37,7 тис. грн.
Samsung Galaxy Z Flip 3
Відносно недорогий смартфон серед преміальників, що відрізняється складним екраном. Крім великої діагоналі він має гарну продуктивність і незвичайний дизайн.
Характеристики Galaxy Z Flip 3
- Екран: 6,7-дюймовий fullHD + згинальний Dynamic AMOLED 2X
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативна пам'ять: 8 ГБ
- Сховище даних: 128 ГБ та 256 ГБ
- Основна камера: 12 МП (широка) + 12 МП (надширока)
- Фронтальна камера: 10 МП
- Акумулятор: 3300 мАг
- Ціна близько 25 тис. грн.
Xiaomi Mi 11 Ultra
Смартфон з топовими характеристиками та досить низькою ціною, як для свого сегмента, який багато у чому випереджає флагмани деяких конкурентів. Аналітики хвалять модель за велику кількість функцій та хорошу продуктивність.
Характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra
- Екран: 6,81-дюймовий вигнутий WQHD + AMOLED, адаптивний 120 Гц
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 888
- Оперативна пам'ять: 12 ГБ
- Сховище даних: 256 ГБ
- Основна камера: 50 МП (ширококутний) + 48 МП (надширококутний) + 48 МП (телефото)
- Фронтальна камера: 20 МП
- Акумулятор: 5000 мАг
- Ціна: від 24,5 тис. грн.
Найкращі бюджетні смартфони 2021: дешево, але якісно
Цього року бюджетні смартфони виявилися на голову вищими за свої минулорічні версії. Розробники покращили дизайн новинок та оснастили їх хорошими процесорами, змінивши уявлення про представників цього цінового сегмента. Для свого рейтингу Business Standart відібрав моделі дешевше за $300 (8 тис. грн — ред.).
Poco M3
На думку експертів, суббренд Xiaomi випустив найкращий бюджетний смартфон 2021 завдяки унікальному привабливому дизайну, цікавими кольоровими рішеннями (особливо хороший жовтий корпус), плавною роботою, приємною картинкою і ємним акумулятором. Модель вважається універсальним та багатозадачним пристроєм, у якому кожен може знайти щось своє.
Характеристики Poco M3
- Екран: 6.53-дюймовий fullHD +
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 662
- Оперативна пам'ять: 4 ГБ та 6 ГБ
- Сховище даних: 64 ГБ та 128 ГБ
- Камера: потрійна камера 48 МП
- Акумулятор: 6000 мАг
- Ціна: від 4,5 тис. грн
Xiaomi Redmi Note 10
Продовження популярної серії Redmi Note від Xiaomi із універсальним дизайном. Крім базових функцій, модель пропонує стереодинаміки, швидку зарядку 33 Вт та захист за стандартом IP53 (захист від піску, пилу, вологи, – ред.).
Характеристики Xiaomi Redmi Note 10
- Екран: 6,43-дюймовий AMOLED fullHD +
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 678
- Оперативна пам'ять: 4 ГБ та 6 ГБ
- Сховище даних: 64 ГБ або 128 ГБ
- Камера: потрійна 48 МП
- Акумулятор: 5000 мАг
- Ціна: від 5,7 тис. грн.
Realme Narzo 30 5G
Як випливає з назви, однією з головних рис цього бюджетного смартфона є підтримка технології мобільного зв'язку п'ятого покоління. Дизайн виділяється легким корпусом, тонкими рамками та закругленими кутами для кращої зручності. Крім того, підтримується швидке заряджання.
Характеристики Realme Narzo 30 5G
- Екран: 6.5-дюймовий fullHD + 90 Гц
- Процесор: MediaTek Dimensity 700 5G
- Оперативна пам'ять: 6 ГБ
- Сховище даних: 128 ГБ
- Камера: потрійна 48 МП
- Акумулятор: 5000 мАг
- Ціна: від 5,8 тис. грн.
Samsung Galaxy M32
Хороше поєднання ціни та якості від відомого південнокорейського виробника. Samsung Galaxy M32 пропонує якісне зображення, порт аудіовиходу 3,5 мм для дротових навушників, середню камеру, але скромну продуктивність. Смартфон поступається іншим моделям у цьому списку, але все ж таки є одним з найкращих у бюджетному сегменті.
Характеристики Samsung Galaxy M32
- Екран: 6.5-дюймовий fullHD + sAMOLED 90 Гц
- Процесор: MediaTek Helio G80
- Оперативна пам'ять: 4 ГБ та 6 ГБ
- Сховище даних: 64 ГБ та 128 ГБ
- Камера: 64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП
- Акумулятор: 6000 мАг
- Ціна: від 6 тис. грн.
Раніше AnTuTu назвав найпотужніші Android-смартфони листопада 2021 року у преміальному та середньому ціновому сегменті. Рейтинги очолили Black Shark 4S Pro та iQOO Z5, але у них знайшлися гідні конкуренти.