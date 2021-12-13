Новорічні подарунки для всіх: де в Україні можна придбати гаджети зі знижкою

Огляд новорічних пропозицій від інтернет-магазинів "розумної" електроніки та побутової техніки.

Напевно, багато хто з вас вже ставив питання: чи варто чекати новорічних знижок на техніку? Звісно, варто! Тим більше, що великі рітейлери вже оголосили старт передноворічних розпродажів. Фокус порекомендує вам кілька магазинів, де можна буде купити гаджети та побутову електроніку за приємною ціною.

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Новорічні знижки на електроніку в Stylus.ua

Новорічні знижки на техніку пропонує інтернет-магазин stylus.ua: акція стартує 13 грудня 2021 року та завершиться 9 січня 2022 року. Товари від брендів Apple, Huawei, Bosсh, Samsung, Lenovo, LG, Philips, Redmond, Kenwood будуть продаватися на 10% — 50% дешевше. На сайті магазину заявлені такі групи товарів, що беруть участь у розпродажі:

кухонна техніка: кавомолки, блендери, мультиварки, електрочайники;

стільниковий зв'язок: смартфони, аксесуари, гарнітура, зарядні пристрої;

аудіо- та відеотехніка: телевізори, акустика, навушники, приставки;

побутова техніка: бойлери, посудомийні машини, праски, обігрівачі;

комп'ютерні пристрої: ноутбуки, комп'ютери, планшети.

З повним переліком товарів і розмірами знижок ви можете ознайомитись, перейшовши за посиланням.

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Акція на Новий рік від Rozetka

Великий маркетплейс не залишився осторонь і також запропонував знижки на побутову техніку й електроніку перед Новим роком — до 65%. Ви зможете придбати:

ноутбуки;

смартфони;

пилососи;

телевізори;

навушники й іншу аудіотехніку;

фотоапарати;

гаджети для догляду за собою (зубні щітки, фени тощо);

кухонну техніку

В акції бере участь компанії Visa та "ПриватБанк". До 8 січня 2022 року, замовивши товари з позначкою "+7% бонусами Visa" або "+200 бонусних грн Visa", вам на картку будуть зараховані бонусні гривні, відповідно до умов, докладніше про які ви можете прочитати тут.

Новорічні знижки на техніку в "Цитрусі"

Купити подарунки зі знижкою до 70% пропонує мережа магазинів "Цитрус". Акція триватиме з 11 грудня 2021 року до січня 2022 року включно. Точну січневу дату рітейлер не вказує, але обіцяє продовжити радувати покупців зниженими цінами на такі товари:

Apple: iPhone, Apple Watch, iPad, MacBook, AirPods, iMac;

смартфони: Samsung, realme, Xiaomi, OPPO та інші;

телевізори: Realme, Xiaomi, Samsung, Philips, LG та інші;

ноутбуки: Lenovo, Asus, HP, Acer та інші;

планшети: Samsung, Lenovo та інші;

game-Zone: Sony Playstation, Xbox; ігри, джойстики;

смарт-годинники: Samsung, Amazfit та інші;

фітнес-трекери: Xiaomi, Samsung та інші;

навушники: Samsung, realme, Xiaomi та інші;

роботи-пилососи: Xiaomi, iRobot та інші.

З повним списком ви можете ознайомитись на сайті компанії.

Знижки на техніку на Новий рік від "Ельдорадо"

Протягом передсвяткових днів цей рітейлер продаватиме за зниженими цінами товари таких груп:

смартфони та планшети;

ноутбуки та комп'ютери;

телевізори та відео;

фото та відеокамери;

краса і здоров'я;

техніка для дому;

техніка для кухні.

Компанія обіцяє зменшити цінники на деякі товари максимум на 70%. Акція діятиме з 13 грудня 2021 року до 02 січня 2022 року. Усі подробиці дізнаєтесь тут.

Знижки на побутову техніку перед Новим роком від "Фокстроту"

Цінники на 50% знизили магазин Фокстрот, оголосивши акцію до Дня святого Миколая, яка триватиме до 20 грудня 2022 року. Під ялинку ви зможете покласти "миколайчика", обравши із запропонованого списку:

смартфони й аксесуари;

комп'ютерна техніка;

побутова техніка;

аудіотехніка;

відеотехніка;

периферійні пристрої та девайси.

Докладніший список ви знайдете на сайті рітейлера.

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Новорічний розпродаж у Comfy

Ця мережа магазинів електроніки знизила ціни на 50% до Нового року. На сайті компанії зазначається, що в акції беруть участь товари таких груп:

смартфони та телефони;

ноутбуки, планшети та комп'ютерна техніка;

техніка для кухні;

техніка для дому;

телевізори та мультимедіа;

смарт-годинник;

рlayStation і геймінг;

фото та відео;

краса та здоров'я.

На деякі конкретні гаджети від певних виробників діють знижки від 20% до 60% у межах новорічних і різдвяних акцій. Свої товари пропонують у подарунок такі бренди, як Razer, Asus, Logitech, HyperX, Samsung, Electrolux тощо. Докладніше про умови — за посиланням.

Подарункові знижки від магазину Moyo

Практично всі групи товарів, представлені в онлайн-магазині Moyo, беруть участь у передсвятковому розпродажі:

смартфони;

комп'ютерна техніка;

гаджети для геймерів;

телевізори, фото, аудіо, відео;

побутова техніка;

аксесуари для електроніки.

Повний список представлений на сайті магазину. Знижки стартують від 5 до 50%. Щоб зорієнтуватися у знижках, ми пропонуємо вам ознайомитись із пропозиціями, які магазин розмістив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Знижки до Дня Миколи й до Нового року в "Жжук"

На вебсайті магазину гаджетів zhuk.ua ви знайдете відразу кілька акцій, присвячених зимовим святам. Зокрема, пропонуються як подарунки під ялинку:

ноутбуки;

смартфони;

монітори;

телевізори;

побутова техніка — велика та дрібна;

автомагнітоли.

Знижки — від 25% до 70%.

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