Гаджеты под елку. Топ-10 подарков на Новый год для всей семьи

Если вы уже нарядили елку, то пора бы под нее положить подарки. Фокус подскажет, чем удивить и обрадовать всех членов семьи в новогоднюю ночь.

Гаджетам всегда все рады, особенно если получают их в качестве презента. Если вы думаете над тем, что подарить на Новый год из техники, то в данном материале найдете несколько подсказок. Фокус подобрал для вас несколько интересных вариантов техно-новинок, которым будет рад абсолютно каждый домочадец, включая братьев наших меньших.

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Смартфон vivo V21

Такому подарку, как смартфон vivo V21, обрадуется каждый. С его помощью можно будет зафиксировать все самые важные и интересные моменты семейного праздника, отпуска, прогулки, ведь гаджет оснащен камерами, обеспечивающими высокое качество фото и видео. Так, селфи-камера имеет модуль оптической стабилизации, сенсор на 44 Мп, способный охватывать даже мелкие детали, автофокус, технологию двойной подсветки, позволяющую снимать в темноте.

[ + – ] Смартфон vivo V21

Что касается основной камеры, то она способна конкурировать со специализированной фототехникой. А все благодаря качественному автофокусу, функции "Двойная экспозиция", которая ранее была доступна только профессиональным камерам, съемке в формате 4К, креативной функции Dual-View, сверхширокоугольному модулю и макрообъективу.

[ + – ] Возможности смартфона vivo V21

Во время зимних праздников вы наверняка будете много снимать. Смартфон vivo V21 имеет возможность расширения 8 Гб внутренней памяти на дополнительные 4 Гб. На производительности гаджета "перегруз" файлами никак не скажется — флеш-память стандарта UFS 2.2 обеспечит скорость работы телефона на должном уровне.

Характеристики vivo V21:

экран — 6,44 дюйма, AMOLED, 2404х1080 пикс.,

чип — MediaTek Dimensity 800U (2,4 ГГц + 2 ГГц),

камера — тройная основная: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальная: 44 Мп с OIS,

оперативная память — 8 Гб (+4 Гб),

встроенная память — 128 Гб,

microSD — до 1 Тб,

поддержка 3G / LTE / GPS,

поддержка 2-х SIM-карт Nano-SIM,

операционная система — Android 11,

емкость аккумулятора — 4000 мА*ч с быстрой зарядкой 33 Вт.

Цена: 12 999 грн до 2.01.2021

Электрическая зубная щетка Oral-B iO

Думаете над полезным и технологичным подарком для близких? Обратите внимание на Oral-B iO – инновационную электрическую зубную щетку, которая обеспечивает чистку на высоком уровне. Это достигается благодаря нескольким факторам:

революционной магнитной технологии iO,

фирменной круглой насадке,

микровибрациям щетинок.

[ + – ] Зубная щетка Oral-B iO

Oral-B iO, по сравнению с обычной зубной щеткой, удаляет до 100% больше зубного налета, делает зубы белее с первого дня использования за счет удаления поверхностных пятен и делает десна на 100% здоровее всего за неделю. А все благодаря новой системе линейного магнитного привода iO, которая направляет бережные микровибрации на каждую щетинку для эффективной чистки на профессиональном уровне. Круглая насадка, которая была разработана совместно со стоматологами, позволяет идеально охватить каждый зуб и легко очищает даже те места, до которых трудно добраться щетке продольной формы — звуковой или мануальной.

[ + – ] Эффективную чистку обеспечивает не только гаджет, но и приложение Oral-B App

Гаджет оснащен системой искусственного интеллекта, которая умеет определять, какие участки нужно чистить тщательней. Чтобы воспользоваться советами ИИ, стоит установить приложение Oral-B App с функцией 3D-отслеживания. Программа проанализирует полость рта и выдаст соответствующие рекомендации для улучшения качества чистки.

OLED-дисплей с минималистической анимацией превратит повседневную рутину в новый интересный опыт. Дисплей отображает режимы чистки, уровень заряда аккумулятора и напоминает о необходимости замены насадки.

Гаджет располагает "умным" датчиком давления, отслеживающим движения пользователя и оповещающим его о степени нажатия при чистке в режиме реального времени. Если пользователь слишком усердствует, то индикатор уведомит об этом красным сигналом. Если же давление в норме — индикатор будет светиться зеленым.

Магнитное зарядное устройство обеспечивает быструю зарядку — до 3 часов. Одного полного заряда хватит до 14 дней использования.

Характеристики Oral-B iO:

насадки в комплекте: 1,

количество режимов: 9,

питание: аккумулятор,

количество движений в минуту: 17 400 (обратно-вращательные), 48 000 (пульсирующие).

Цена модели: от 4999 грн.

Игровая приставка Sony PlayStation 5

Игровую приставку наверняка мечтают получить в подарок на Новый год не только дети, но и взрослые. Погоняться на автомобилях, поучаствовать в квестах, и, конечно, уничтожить пару сотен зомби — кто откажется от такого удовольствия? Поэтому под елку можно положить приставку от Sony, оснащенную 8-ядерным чипом AMD Zen 2, обеспечивающим производительность высокого уровня. С этим процессором изображение 8K тормозить не будет. За объемный звук отвечает процессор Tempest 3D AudioTech.

[ + – ] Контроллер Sony PlayStation 5 Фото: tehnofan.com.ua

Гаджет обладает скоростным твердотельным SSD-накопителем на 825 Гб, который ускоряет загрузку любой игры. По крайней мере, так утверждает производитель. Приставка продается в двух вариантах: с дисководом и без него, что влияет на стоимость устройства. В комплект поставки входит геймпад Sony DualSence.

Характеристики Sony PlayStation 5:

контроллер: Sony DualSence,

объем памяти: 825 Гб,

процессор: AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер, 16 потоков, 3,5 ГГц / RDNA 2, 2,23 ГГц,

оперативная память: 16 Гб,

видеовыход: HDMI 2.1,

максимальное разрешение: 8K

Цена: от 17 000 до 30 400 грн

Медиаплеер NVIDIA Shield TV Pro

Не знаете, что заказать из техники на Новый год в качестве подарка? Рекомендуем медиаплеер NVIDIA Shield TV Pro, который поддерживает все основные сервисы, обеспечивающие семейный досуг:

Google Assistant,

NVIDIA Games,

Netflix,

YouTube,

Amazon Prime/Музыка,

Vudu,

Google Play/Музыка/Игры.

Максимальное поддерживаемое разрешение изображения — популярный формат 4К. Также к устройству вы можете подключить периферию, чтобы удобнее было подбирать необходимый контент для просмотра в зимние праздники. К вашим услугам также будут IPTV и OTT, проигрывание Blu-Ray дисков.

[ + – ] Медиаплеер NVIDIA

Медиаплеер работает на базе ОС Android 9.0 в паре с чипом NVIDIA Tegra X1. При этом объем "оперативки" составляет 3 Гб, а флеш-памяти — 16 Гб. В комплект поставки входит пульт ДУ, оснащенный микрофоном, благодаря чему возможно голосовое управление. Отметим, что гаджет не займет много места. Габариты его корпуса: 98х159х25,93 мм.

Характеристики медиаплеера NVIDIA Shield TV Pro:

чип: NVIDIA Tegra X1,

оперативная память: 3 Гб,

Flash-память: 16 Гб,

операционная система: Android 9.0,

поддержка видео: 4К (HDR Dolby Vision HDR и HDR10),

Wi-Fi: 802.11ac Mimo 2x2 (2,4/5 ГГц),

Fast Ethernet 100 Мбит/с,

HDMI 2.0.

Цена: от 6 349 до 6 999 грн

Дрон Makeblock mBot Airblock

Коптер-конструктор скрасит зимние каникулы детей. Эта игрушка может не только летать, разворачиваться на месте, разгоняться и зависать в воздухе, но также дает возможность изменить ее форм-фактор (на видео показано, как это можно сделать). Гексакоптер питается от батареи LiPo 7 емкостью 700м-Ач. Устройству хватает энергии для того, чтобы разгоняться до 1,5 м/с, но стоит помнить, что максимального заряда при таких скоростях хватит только на 6 мин. полета.

[ + – ] Дрон Makeblock mBot Airblock

На борту у Makeblock mBot Airblock имеется барометр (определяет высоту), ультразвуковой сенсор, измеряющий расстояние, гироскоп с шестью осями и Bluetooth для возможности законнектить игрушку со смартфоном посредством специального приложения. Управление дроном осуществляется также через смартфон. В комплект поставки входит защита лопастей.

Характеристики Makeblock mBot Airblock:

максимальная скорость: 1,5 м/с,

максимальное время полета: 6 мин.,

поддержка карт памяти: нет,

запись видео: нет,

подвес для камеры: нет,

управление: Bluetooth + приложение для смартфонов,

максимальный радиус действия дистанционного управления: 8 м,

аккумулятор: LiPo 7, 4В, 700мАч.

Цена: до 6 000 грн

Электрокамин Dimplex Symphony 26

Что еще можно подарить на новый год из техники? Например, электрокамин. Долгие зимние вечера станут теплее и уютнее, если в вашем доме появится очаг — Dimplex Symphony 26. Этот электрокамин способен согреть помещение, не шумит и не занимает много места. Поэтому его можно поместить даже в гостиную квартиры.

[ + – ] Электрокамин Dimplex Symphony 26 в интерьере

И огонь, и дрова — это анимация, но выполнена она настолько реалистично, что ее сложно отличить от настоящего пламени и головешек. "Умная" система управления позволит вам уменьшать яркость пламени и интенсивность горения — это создаст интимную атмосферу, а повеселиться вместе с детьми перед "костром", можно прибавив яркости. Что касается обогрева, то вы сможете выбрать между двумя доступными режимами. Кстати, гаджет оснащен термостатом и тепловентилятором. Переключать камин или вовсе выключить его можно при помощи пульта ДУ.

Характеристики электрокамина Dimplex Symphony 26:

тип: встраиваемый,

обогрев: есть, 2 режима,

технология имитации огня: Optiflame Elite™,

габариты: ширина 69,5 см, высота 59,7 см,

цвет корпуса: черный,

мощность: 2000 Вт,

таймер отключения: нет,

пульт ДУ: есть.

Цена: от 12 550 до 13 720 грн

Телевизор Samsung QE50Q67T

Купить на Новый год в подарок ТВ-панель Samsung QE50Q67T с QLED-экраном с диагональю 50 дюймов — это хорошая идея. Телевизор обладает хорошей цветопередачей, яркой и насыщенной картинкой, где видны все детали (ха это отвечает HDR). Плюсом модели является то, что экран не слепнет на солнце. Стандартное разрешение — 4К. Это позволит вам играть в видеоигры без потери качества. Технология Mega Contrast, как уже понятно из ее названия, обеспечивает глубокий черный, что, в свою очередь делает изображение контрастным и красочным.

[ + – ] Телевизор Samsung QE50Q67T

Smart TV панель от Samsung управляется ОС Tizen. Телевизор можно подключить к Интернету, а также он располагает аналоговым и цифровым тюнерами, кроме того, слот CI предоставит доступ к закодированным каналам. Из дополнительных функций выделим Time Shift, PIP, таймер режима сна. Кроме того, устройство имеет разъемы под HDMI, USB, Ethernet, поддерживает протоколы связи Wi-Fi, Bluetooth, имеет адаптер с поддержкой Miracast, WiDi, AirPlay. Звук тоже на уровне, ведь за него отвечает технология Dolby Digital Plus и два динамика по 10 Вт каждый.

Характеристики Samsung QE50Q67T:

экран: QLED,

диагональ экрана: 50 дюймов,

разрешение: 3840x2160 пикс,

тюнеры: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, PAL, SECAM, NTSC,

операционная система: Tizen,

индекс динамических сцен: PQI 3100,

разъемы: USB 2.0 х1, HDMI 2.0 x3,

Smart TV: Samsung Smart TV,

поддержка 3D: нет,

камера: нет,

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ас,

Ethernet 100 мб/с,

DLNA: есть,

звук: два динамика по 10 Вт, система Dolby Digital Plus.

Цена: от 17 980 до 22 911 грн.

Электрочайник Delonghi KBOV 2001.BG

Бытовая техника — тоже отличный подарок на Новый год. Вы можете обновить свою кухонную технику, начав со столь симпатичного приобретения, как электрочайник Delonghi KBOV 2001.BG. Его классический дизайн украсит и освежит интерьер вашей кухни, да и домочадцы наверняка оценят такой презент, ведь с его помощью можно заваривать ароматные чай, кофе, делать мульмивитаминные горячие напитки. Корпус гаджета — металлический, поэтому он долго сохраняет тепло. Модель оснащена съемным фильтром, собирающим накипь. Время от времени его нужно будет очищать самостоятельно.

[ + – ] Электрочайник Delonghi KBOV 2001.BG

Крышка у чайника тоже съемная. Это позволит хорошенько его вымыть. Имеется и специальное отделение, в котором можно спрятать провод, чтобы он не портил интерьер.

Характеристики электрочайника Delonghi KBOV 2001.BG:

мощность: 2000 Вт,

объем: 1,7 л,

нагревательный элемент: дисковый,

индикатор уровня воды: есть,

поворот на подставке: на 360 градусов,

защита от перегрева: есть,

термостат: нет,

поддерживание заданной температуры: нет.

Цена: от 1 858 до 2 743 грн

Летающий будильник Alarm Fly

Летающий будильник, пожалуй, самый необычный новогодний подарок из нашей подборки. Он разбудит всю семью, взлетая в воздух и посылая звуковой сигнал. Не встать с кровати невозможно, ведь для того чтобы отключить устройство, нужно будет найти его летающую часть. Так что презент оценят дети и домашние животные — для них это будет то еще развлечение.

[ + – ] Летающий будильник Alarm Fly

Гаджет состоит из двух частей: базы и "дрона". В назначенное время часы подают звуковой сигнал, а пропеллер начинает раскручиваться и через 15 с он взлетает. Отключить будильник можно, установив пропеллер на место. Кроме основных функций, также имеется подсветка.

Характеристики Alarm Fly:

механизм: кварцевый,

питание: батарейки АА, 5 шт.,

габариты: 140х120х140 мм,

дисплей: 24-часовой,

функция календарь: нет,

будильник: есть,

радио: нет,

MP3-проигрыватель: нет,

синхронизация со смартфоном/планшетом: нет,

подсветка: есть.

Цена: от 629 до 639 грн