Гаджети під ялинку. Топ-10 подарунків на Новий рік для всієї родини

Якщо ви вже нарядили ялинку, то час би під неї покласти подарунки. Фокус підкаже, чим здивувати та порадувати всіх членів родини у новорічну ніч.

Гаджетам завжди всі раді, особливо якщо отримують їх як презент. Якщо ви думаєте над тим, що подарувати на Новий рік із техніки, то у цьому матеріалі знайдете кілька підказок. Фокус підібрав вам декілька цікавих варіантів техно-новинок, яким буде радий абсолютно кожен домочадець, включаючи братів наших менших.

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Смартфон vivo V21

Такому подарунку, як смартфон vivo V21, зрадіє кожен. З його допомогою можна буде зафіксувати всі найважливіші та найцікавіші моменти сімейного свята, відпустки, прогулянки, адже гаджет оснащений камерами, що забезпечують високу якість фото та відео. Так, селфі-камера має модуль оптичної стабілізації, сенсор на 44 Мп, здатний охоплювати навіть дрібні деталі, автофокус, технологію подвійного підсвічування, що дозволяє знімати у темряві.

[ + – ] Смартфон vivo V21

Щодо основної камери, то вона здатна конкурувати зі спеціалізованою фототехнікою. А все завдяки якісному автофокусу, функції "Подвійна експозиція", яка раніше була доступна тільки професійним камерам, зйомці у форматі 4К, креативної функції Dual-View, надширококутному модулю та макрооб'єктиву.

[ + – ] Можливості смартфона vivo V21

Під час зимових свят ви напевно багато зніматимете. Смартфон Vivo V21 має можливість розширення 8 Гб внутрішньої пам'яті на додаткові 4 Гб. На продуктивності гаджета "перевантаження" файлами не позначиться — флеш-пам'ять стандарту UFS 2.2 забезпечить швидкість роботи телефону на належному рівні.

Характеристики vivo V21:

екран — 6,44 дюйми, AMOLED, 2404х1080 пікс.,

чіп — MediaTek Dimensity 800U (2,4 ГГц + 2 ГГц),

камера — потрійна основна: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальна: 44 Мп з OIS,

оперативна пам'ять — 8 Гб (+4 Гб),

вбудована пам'ять — 128 Гб,

microSD — до 1 Тб,

підтримка 3G/LTE/GPS,

підтримка 2-х SIM-карток Nano-SIM,

операційна система — Android 11,

ємність акумулятора — 4000 мА*год зі швидкою зарядкою 33 Вт.

Ціна: 12 999 грн до 2.01.2021

Електрична зубна щітка Oral-B iO

Думаєте над корисним та технологічним подарунком для близьких? Зверніть увагу на Oral-B iO – інноваційну електричну зубну щітку, яка забезпечує чистку на високому рівні. Це досягається завдяки кільком факторам:

революційної магнітної технології iO,

фірмової круглої насадки,

мікровібрація щетинок.

[ + – ] Зубна щітка Oral-B iO

Oral-B iO, порівняно зі звичайною зубною щіткою, видаляє до 100% більше зубного нальоту, робить зуби білішими з першого дня використання за рахунок видалення поверхневих плям і робить ясна на 100% здоровішими всього за тиждень. А все завдяки новій системі лінійного магнітного приводу iO, яка спрямовує дбайливі мікровібрації на кожну щетинку для ефективного чищення на професійному рівні. Кругла насадка, яка була розроблена разом із стоматологами, дозволяє ідеально охопити кожен зуб і легко очищає навіть ті місця, до яких важко дістатися щітці поздовжньої форми – звукової чи мануальної.

[ + – ] Ефективне чищення забезпечує не тільки гаджет, але й програма Oral-B App

Гаджет оснащений системою штучного інтелекту, яка вміє визначати, які ділянки потрібно чистити ретельніше. Щоб скористатися порадами ШІ, варто встановити програму Oral-B App з функцією 3D відстеження. Програма проаналізує порожнину рота та видасть відповідні рекомендації для покращення якості чищення.

OLED-дисплей з мінімалістичною анімацією перетворить повсякденну рутину на новий цікавий досвід. Дисплей відображає режими чищення, рівень заряду акумулятора та нагадує про необхідність заміни насадки.

Гаджет має в своєму розпорядженні "розумний" датчик тиску, що відстежує рухи користувача і повідомляє його про ступінь натискання під час чищення в режимі реального часу. Якщо користувач надто старанний, індикатор повідомить про це червоним сигналом. Якщо ж тиск у нормі — індикатор світиться зеленим.

Магнітний зарядний пристрій забезпечує швидке заряджання — до 3 годин. Одного повного заряду вистачить до 14 днів використання.

Характеристики Oral-B iO:

насадки в комплекті: 1,

кількість режимів: 9,

живлення: акумулятор,

кількість рухів за хвилину: 17 400 (зворотно-обертальні), 48 000 (пульсуючі).

Ціна моделі: від 4999 грн.

Ігрова приставка Sony PlayStation 5

Ігрову приставку, напевно, мріють отримати в подарунок на Новий рік не лише діти, а й дорослі. Поганяти на автомобілях, взяти участь у квестах, і, звичайно, знищити кілька сотень зомбі – хто відмовиться від такого задоволення? Тому під ялинку можна покласти приставку від Sony, оснащену 8-ядерним чіпом AMD Zen 2, що забезпечує продуктивність високого рівня. З цим процесором зображення 8K гальмувати не буде. За об'ємний звук відповідає процесор Tempest 3D AudioTech.

[ + – ] Контролер Sony PlayStation 5 Фото: tehnofan.com.ua

Гаджет має швидкісний твердотільний SSD-накопичувач на 825 Гб, який прискорює завантаження будь-якої гри. Принаймні так стверджує виробник. Приставка продається у двох варіантах: з дисководом та без нього, що впливає на вартість пристрою. У комплект постачання входить геймпад Sony DualSence.

Характеристики Sony PlayStation 5:

контролер: Sony DualSence,

об'єм пам'яті: 825 Гб,

процесор: AMD Ryzen Zen 2, 8 ядер, 16 потоків, 3,5 ГГц/RDNA 2, 2,23 ГГц,

оперативна пам'ять: 16 Гб,

відеовихід: HDMI 2.1,

максимальна роздільна здатність: 8K

Ціна: від 17 000 до 30 400 грн

Медіаплеєр NVIDIA Shield TV Pro

Не знаєте, що замовити з техніки на Новий рік як подарунок? Рекомендуємо медіаплеєр NVIDIA Shield TV Pro, який підтримує всі основні сервіси, що забезпечують сімейне дозвілля:

Google Assistant,

NVIDIA Games,

Netflix,

YouTube,

Amazon Prime/Музика,

Vudu,

Google Play/Музика/Ігри.

Максимальна роздільна здатність зображення — популярний формат 4К. Також до пристрою можна підключити периферію, щоб зручніше було підбирати необхідний контент для перегляду в зимові свята. До ваших послуг також будуть IPTV та OTT, програвання Blu-Ray дисків.

[ + – ] Медіаплеєр NVIDIA

Медіаплеєр працює на базі ОС Android 9.0 у парі з чіпом NVIDIA Tegra X1. При цьому обсяг "оперативки" становить 3 Гб, а флеш-пам'яті — 16 Гб. У комплект поставки входить пульт дистанційного керування, оснащений мікрофоном, завдяки чому можливе голосове управління. Зазначимо, що гаджет не займе багато місця. Габарити його корпусу: 98х159х25,93 мм.

Характеристики медіаплеєра NVIDIA Shield TV Pro:

чіп: NVIDIA Tegra X1,

оперативна пам'ять: 3 Гб,

Flash-пам'ять: 16 Гб,

операційна система: Android 9.0,

підтримка відео: 4К (HDR Dolby Vision HDR та HDR10),

Wi-Fi: 802.11ac Mimo 2x2 (2,4/5 ГГц),

Fast Ethernet 100 Мбіт/с,

HDMI 2.0

Ціна: від 6 349 до 6 999 грн

Дрон Makeblock mBot Airblock

Коптер-конструктор прикрасить зимові канікули дітей. Ця іграшка може не тільки літати, розвертатися на місці, розганятися та зависати у повітрі, але також дає можливість змінити її форм-фактор (на відео показано, як це можна зробити). Гексакоптер живиться від батареї LiPo 7 ємністю 700м-Ач. Пристрою вистачає енергії для того, щоб розганятися до 1,5 м/с, але варто пам'ятати, що максимального заряду на таких швидкостях вистачить лише на 6 хв. польоту.

[ + – ] Дрон Makeblock mBot Airblock

На борту Makeblock mBot Airblock є барометр (визначає висоту), ультразвуковий сенсор, що вимірює відстань, гіроскоп з шістьма осями і Bluetooth для можливості законектити іграшку зі смартфоном за допомогою спеціального додатка. Управління дроном здійснюється також через смартфон. У комплект поставки входить захист лопатей.

Характеристики Makeblock mBot Airblock:

максимальна швидкість: 1,5 м/с,

максимальний час перельоту: 6 хв.,

підтримка карт пам'яті: ні,

запис відео: ні,

підвіс для камери: ні,

управління: Bluetooth + програма для смартфонів,

максимальний радіус дії дистанційного керування: 8 м,

акумулятор: LiPo 7, 4В, 700мАч.

Ціна: до 6 000 грн

Електрокамін Dimplex Symphony 26

Що ще можна подарувати на новий рік із техніки? Наприклад, електрокамін. Довгі зимові вечори стануть теплішими і затишнішими, якщо у вашому будинку з'явиться вогнище — Dimplex Symphony 26. Цей електрокамін здатний зігріти приміщення, не шумить і не займає багато місця. Тому його можна помістити навіть у вітальню квартири.

[ + – ] Електрокамін Dimplex Symphony 26 в інтер'єрі

І вогонь, і дрова — це анімація, але вона виконана настільки реалістично, що її складно відрізнити від справжнього полум'я та полін. "Розумна" система управління дозволить вам зменшувати яскравість полум'я та інтенсивність горіння — це створить інтимну атмосферу, а повеселитися разом з дітьми перед "багаттям", можна додавши яскравості. Щодо обігріву, то ви зможете вибрати між двома доступними режимами. До речі, гаджет оснащений термостатом та тепловентилятором. Перемикати камін або зовсім вимкнути його можна за допомогою пульта дистанційного керування.

Характеристики електрокаміна Dimplex Symphony 26

тип: вбудований,

обігрів: є, 2 режими,

технологія імітації вогню: Optiflame Elite™,

габарити: ширина 69,5 см, висота 59,7 см,

колір корпусу: чорний,

потужність: 2000 Вт,

таймер відключення: ні,

пульт ДК: є.

Ціна: від 12 550 до 13 720 грн

Телевізор Samsung QE50Q67T

Купити на Новий рік у подарунок ТВ-панель Samsung QE50Q67T з QLED-екраном з діагоналлю 50 дюймів – це гарна ідея. ТБ має гарну кольоропередачу, яскраву і насичену картинку, де видно всі деталі (хо це відповідає HDR). Плюсом моделі є те, що екран не сліпне на сонці. Стандартна роздільна здатність — 4К. Це дозволить вам грати у відеоігри без втрати якості. Технологія Mega Contrast, як зрозуміло з її назви, забезпечує глибокий чорний, що робить зображення контрастним і барвистим.

[ + – ] Телевізор Samsung QE50Q67T

Smart TV панель від Samsung управляється ОС Tizen. Телевізор можна підключити до Інтернету, а також він має аналогові та цифрові тюнери, крім того, слот CI надасть доступ до закодованих каналів. З додаткових функцій виділимо Time Shift, PIP, таймер режиму сну. Крім того, пристрій має роз'єм під HDMI, USB, Ethernet, підтримує протоколи зв'язку Wi-Fi, Bluetooth, має адаптер з підтримкою Miracast, WiDi, AirPlay. Звук теж на рівні, адже за нього відповідає технологія Dolby Digital Plus та два динаміки по 10 Вт кожен.

Характеристики Samsung QE50Q67T:

екран: QLED,

діагональ екрану: 50 дюймів,

роздільна здатність: 3840x2160 пікс,

тюнери: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, PAL, SECAM, NTSC,

операційна система: Tizen,

індекс динамічних сцен: PQI 3100,

роз'єми: USB 2.0х1, HDMI 2.0x3,

Smart TV: Samsung Smart TV,

підтримка 3D: ні,

камери немає,

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ас,

Ethernet 100 мб/с,

DLNA: є,

звук: два динаміки по 10 Вт; система Dolby Digital Plus.

Ціна: від 17 980 до 22 911 грн.

Електрочайник Delonghi KBOV 2001.BG

Побутова техніка – теж чудовий подарунок на Новий рік. Ви можете оновити свою кухонну техніку, почавши з такого привабливого придбання, як електрочайник Delonghi KBOV 2001.BG. Його класичний дизайн прикрасить та освіжить інтер'єр вашої кухні, та й домочадці напевно оцінять такий презент, адже з його допомогою можна заварювати ароматні чай, каву, робити мульмівітамінні гарячі напої. Корпус гаджета – металевий, тому він довго зберігає тепло. Модель оснащена знімним фільтром, що збирає накип. Іноді його потрібно буде очищати самостійно.

[ + – ] Електрочайник Delonghi KBOV 2001.BG

Кришка у чайника теж знімна. Це дозволить добре його вимити. Є й спеціальне відділення, в якому можна сховати провід, щоб він не псував інтер'єр.

Характеристики електрочайника Delonghi KBOV 2001.BG:

потужність: 2000 Вт,

об'єм: 1,7 л,

нагрівальний елемент: дисковий,

індикатор рівня води: є,

поворот на підставці: на 360 градусів,

захист від перегріву: є,

термостат: ні,

підтримка заданої температури: ні.

Ціна: від 1 858 до 2 743 грн

Будильник, що літає — Alarm Fly

Будильник, що літає, мабуть, найнезвичайніший новорічний подарунок із нашої добірки. Він розбудить усю сім'ю, злітаючи у повітря та посилаючи звуковий сигнал. Не встати з ліжка неможливо, адже для того, щоб відключити пристрій, потрібно буде знайти його літаючу частину. Так що презент оцінять діти і домашні тварини — для них це буде ще розвага.

[ + – ] Літаючий будильник Alarm Fly

Гаджет складається з двох частин: бази та "дрону". У призначений час годинник подає звуковий сигнал, а пропелер починає розкручуватися і через 15 с він злітає. Вимкнути будильник можна, встановивши пропелер на місце. Крім основних функцій, також є підсвічування.

Характеристики Alarm Fly:

механізм: кварцовий,

живлення: батарейки АА, 5 шт.,

габарити: 140х120х140 мм,

дисплей: 24-годинний,

функція календар: ні,

будильник: є,

радіо: ні,

MP3-програвач: ні,

синхронізація зі смартфоном/планшетом: ні,

підсвічування: є.

Ціна: від 629 до 639 грн