Екосвято. Як зустріти Новий рік і не нашкодити ні природі, ні здоров'ю

Як нарядити ялинку, ефектно прикрасити квартиру до Нового року та запакувати подарунки, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу.

Під час новорічних свят споживчі звички населення багаторазово посилюються, що негативно впливає на навколишнє середовище. Фокус розпитав Євгенію Аратовську, засновницю проєкту "Україна без сміття" й екоекспертку, про те, як екологічно відзначити Новий рік без шкоди для природи.

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Ялинка: жива чи штучна?

Щорічно точаться суперечки про те, яка ялинка все ж таки краща — жива чи штучна. Євгенія Аратовська переконана, що жоден із цих варіантів не є оптимальним. Ідеальне рішення, за її словами, зовсім відмовитись від традиції ставити ялинку, прикрасивши будинок гірляндами або іншою святковою атрибутикою. Тим же, хто не може відмовитися від новорічного дерева у квартирі, варто зважити всі "за" та "проти".

Штучна ялинка: за та проти

"З одного боку, цей варіант допомагає уникнути вирубування дерев. Але з іншого, є дуже багато питань до тих матеріалів, з яких виготовляють таку продукцію", — коментує Аратовська. Незважаючи на те, що штучна ялина — це багаторазовий варіант, після декількох років використання їх зазвичай теж вважають за краще поміняти, тим більше, що у продажу постійно з'являються більш красиві та цікаві варіанти. Однак із утилізацією декоративної ялини можуть виникнути проблеми. Зазвичай такі вироби багатокомпонентні — там є і метал, і пластик з різним маркуванням. Найнебезпечніші зі штучних дерев — виготовлені з ПВХ, тобто полівінілхлориду. Чистий ПВХ на 47% складається із етилену, який є продуктом нафтохімії.

"Цей пластик навіть на утилізацію здати не можна, при спалюванні такої ялинки в атмосферу виділяються канцерогенні випари", — пояснює експертка.

[ + – ] Штучна ялинка гарна, але не завжди безпечна, особливо виготовлена з ПВХ Фото: pexels.com

Жива ялинка: треба знати, звідки привезли

Намагаючись уникнути накопичення та виробництва нового пластику, деякі українці віддають перевагу натуральним деревам. Проте щороку це призводить до незаконного вирубування хвойних лісів.

"Звичайно, можна ретельно шукати сертифіковані лісові господарства, де заготівля ялин і сосен відбувається за всіма правилами. Але будемо чесні, людей, які відповідально обирають новорічне дерево, одиниці", — наголошує Аратовська. На ринок так чи інакше потрапляє дуже багато хвойних, нелегально вирубаних у Карпатах або навіть у міських парках, і цього уникнути практично неможливо.

[ + – ] Жива ялинка завжди порадує. Якщо вона привезена з розплідника, а не зрубана браконьєрами! Фото: pexels.com

Ялина в горщику: оптимальний варіант?

Є ще один варіант живого дерева — ялинка в горщику, останнім часом на ринку їх стає все більше. Це може здатися непоганим рішенням, але у нього є зворотний бік, запевняє співрозмовниця Фокусу. Такі дерева зазвичай не можуть перебувати в теплих приміщеннях та в умовах перепаду температур. Найчастіше хвойні після пересадки в ґрунт уже не приживуться та все одно загинуть, і це треба спочатку розуміти.

"Продавці це зазвичай замовчують, але ялинка не повинна стояти у квартирі, це ж не кімнатна рослина", — каже екоекспертка.

Як прикрасити квартиру до Нового року: екологічний святковий декор

Навіть для людей, які прагнуть екологічного та усвідомленого способу життя, у новорічні свята важко повністю відмовитися від прикрас. Євгенія теж зізнається, що щороку купує одну-дві скляні ялинкові іграшки. На них найчастіше є паєтки або якийсь пластиковий декор, тому такі прикраси не можна назвати повністю екологічними. Натомість вона відмовилася від "дощів" та іншої мішури.

[ + – ] Найкращим правилом при покупці ялинкових іграшок та декору буде усвідомлений підхід Фото: pexels.com

Найкращим правилом при покупці ялинкових іграшок і декору буде усвідомлений підхід — не варто купувати занадто багато, достатньо взяти кілька, але вибрати ті, які дійсно подобаються. Святковий настрій можна створювати завдяки гірляндам, які зазвичай використовуються багато років.

Єдине, від чого точно варто відмовитись, — штучний сніг.

"Це все мікропластик, якого і так вже надто багато у навколишньому середовищі, тому така прикраса дуже погана ідея", — переконана Євгенія Аратовська.

Що подати до столу на Новий рік

Новорічне меню: смачно й економно

Щоб не викидати їжу після свята, краще спочатку ретельно продумати, що буде на столі.

"Одна людина точно не з'їсть більше 800 г їжі, а дитина ще менше — ось на це й треба орієнтуватися. Звичайно, коли на столі є салати, закуски, гаряче, солодке, фрукти, це неминуче призведе до того, що частину страв не з'їдять", — коментує експертка. Вона впевнена, що краще зробити мінімалістичне, але якісне та вишукане меню. Крім того, такий підхід дозволить суттєво заощадити.

Як правильно скласти список продуктів

Перед походом у магазин варто заздалегідь скласти список продуктів, щоб уникнути хаотичних покупок, здійснених у святковому ажіотажі. Йдучи в магазин, не забувайте про шопери, авоськи та контейнери, тим більше, що зараз ввели обмеження на безкоштовні поліетиленові пакети в торгівлі.

[ + – ] На Новий рік краще скласти мінімалістичне, але якісне та вишукане меню Фото: pexels.com

Як прикрасити святковий стіл до Нового року

Останнім часом стало модно приділяти особливу увагу декору святкового столу. У магазинах з'явився широкий асортимент витончених дрібничок для створення новорічної атмосфери. Зовсім відмовлятися від цього не варто, але бажано не перестаратися у бажанні прикрасити все довкола.

"Коли на свята запрошено багато гостей, люди починають купувати одноразовий посуд, якісь шпажки для закусок, пластикові трубочки для напоїв. Звичайно, від цього краще відмовлятися", — впевнена Аратовська.

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Запитання виникають і до використання паперових серветок. Якщо ви хочете вийти на новий рівень екологічної відповідальності, краще використовувати серветки, виготовлені не з целюлози, а з переробленої макулатури.

"На жаль, на українському ринку не так багато пропозицій саме серветок з перероблених матеріалів, зате без проблем можна знайти паперові рушники — наприклад, "Кохавинка". Вони мають дуже простий вигляд, зате ви знатимете, що задля їх виробництва жодне нове дерево не зрубали", — коментує експертка.

А ось відмовлятися від паперових на користь полотняних серветок не дуже раціонально. Як правило, вони брудняться так сильно, що відпрати їх досить важко, особливо без використання не дуже екологічних мийних засобів.

[ + – ] Декору святкового столу прийнято приділяти особливу увагу Фото: pexels.com

Новорічні свічки

Як правило, в масмаркеті продаються свічки, зроблені з парафіну та стеарину, тобто ненатуральних компонентів.

"При спалюванні парафіну, який є нафтопродуктом, виділяються шкідливі речовини, якими ми дихаємо, так що від таких виробів точно треба відмовлятися", — говорить Аратовська. Альтернативою класичним можуть стати натуральні свічки із соєвої, кокосової або какао-олії. Вони коштують дорожче, проте безпечні при використанні. Для свят це стане ідеальним варіантом.

Феєрверки. Ялинко, запались!

Останнім часом зооактивісти багато говорять про небезпеку феєрверків. Насамперед ідеться про домашніх тварин, для яких вибухи стають причиною серйозного стресу. Нерідко собаки лякаються гучних звуків і тікають від господарів. Проте домашні вихованці – не єдина причина відмовитися від феєрверків, з погляду екології вони також небезпечні.

"Вони складаються з різних деталей, там є капсули, пластикові та металеві частини. Під час вибухів усе це розкидається, і ніхто ніколи не зможе все зібрати, щоб віддати на переробку чи утилізацію", — наголошує Аратовська.

[ + – ] Святковий настрій можна створювати завдяки гірляндам Фото: pexels.com

Крім того, при горінні феєрверків в атмосферу виділяються свинець, мідь та інші токсини, якими потім дихають люди.

Таємний Санта та подарунки до Нового року

Традиція "Таємний Санта", що широко поширилася останніми роками на наших просторах, може стати чудовим приводом подарувати іншій людині справді потрібний подарунок. Євгенія Аратовська розповідає, що цю новорічну гру стали практикувати і в організації "Україна без сміття", проте підходять до неї свідомо. Кожен зі співробітників заповнює гугл-форму, де розповідає про те, який сюрприз його порадував би, а що дарувати зовсім не варто.

"Наприклад, я пишу, що не хочу в подарунок продукти, але буду рада книзі", — ділиться екоактивістка.

[ + – ] Крафтовий папір ідеально підходить для екологічного упаковування подарунків на Новий рік. Фото: pexels.com

Обгортковий папір

Незважаючи на те, що упаковка подарунків не несе раціонального зерна, Євгенія Аратовська вважає, що від цієї новорічної традиції можна не відмовлятися.

"Обгортковий папір приймається на переробку, тому його можна використати. Але треба прагнути до того, щоб там не було блискучих, фольгованих деталей", — пояснює вона. Зараз з'явилося дуже багато красивого крафтового паперу, який ідеально підходить для цих цілей.

Корпоративні подарунки: вибирайте українців!

Як правило, на свята компанії намагаються подарувати своїм співробітникам чи партнерам брендовану продукцію. Хорошим презентом у цьому випадку може стати якісний блокнот чи щоденник. А ось чергова флешка або чашка з логотипом, швидше за все, вирушить на далеку полицю та нікого не потішить.

"Під час тренінгів я намагаюся донести до корпорацій думку, що при замовленні подарунків не варто нагороджувати своїми грошима інші країни. В Україні дуже багато крутих виробників, які з радістю зроблять для вас класну та незвичайну сувенірку", — продовжує Євгенія.

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"З новим роком, з Новим щастям!" Привітання електронною поштою

Давно відомо, що інтернет також негативно впливає на екологію. Як писала The Guardian, електронні листи утворюють колосальний вуглецевий слід.

"Якби кожен дорослий у Великій Британії відправляв на один лист із подякою на день менше, ми б заощадили понад 16 433 тонн вуглецю на рік — еквівалент до 81 152 рейсів до Мадриду або зняття з експлуатації 3 334 дизельних автомобілів", — йдеться у статті. У свята через численні вітальні розсилки ситуація лише посилюється.

Проте Євгенія Аратовська вважає, що зациклюватися на цьому не варто, інакше можна скотитися у неадекватну поведінку. Та й постійний страх нашкодити довкіллю може сприяти посиленню стресу.

"Наше сучасне життя пронизане інтернетом, соціальними мережами. Але якщо порівняти лист поштою з надсиланням паперового листа, а зустріч у відеорежимі — з реальною поїздкою на якусь конференцію, то в інтернеті екологічний слід буде все ж таки на щабель нижчим", — наголошує вона.

Зовнішній вигляд: яке вбрання вибрати до Нового року

До Нового року люди зазвичай намагаються купити обновку — на корпоратив сходити або просто порадувати себе до свят красивою сукнею або костюмом. Цілком можливо, що після цього куплене поспіхом вбрання залишиться незатребуваним і довго висітиме в шафі без діла.

"На щастя, зараз уже не обов'язково купувати щось нове, якщо хочеш мати гарний вигляд на свята. В Україні є сервіси оренди одягу, — нагадує Аратовська. — Можна взяти напрокат не лише вечірню сукню, костюм чи карнавальне вбрання, а й прикраси і навіть взуття".

[ + – ] "Таємний Санта" — чудова можливість зробити справді потрібний подарунок Фото: pexels.com

Після свята. Переробка вторинної сировини

"Під час свят завжди утворюється багато відходів. Дуже важливо зібрати їх і віддати на переробку чи утилізацію, а не просто викинути в загальний контейнер", — резюмує екоактивістка. Киянам вона радить або відвезти вторинну сировину на станцію "України без сміття" (на сайті організації є докладні інструкції, що і в якому вигляді вони приймають), можна розподілити відходи по контейнерах для роздільного сміття, які зараз стоять по всій столиці, а також є і в деяких інших українських містах.