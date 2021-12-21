В Украине возвели рекордную елку из монет (фото)
Скульптор спрятал среди почти десяти тысяч пятикопеечных монет одну монету номиналом 2 копейки.
В Одесской области в городе Доброслав возвели трехметровую елку из монет, которая попала в национальный рекорд. Об этом в своем Facebook сообщила глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.
Чиновница, которая присутствовала на открытии необычной елки, сообщила, что на изваяние потратили около десяти тысяч монет номиналом 5 копеек, которые ранее вывели из денежного оборота.
Жители со всего Доброслава сносили монеты, чтобы в их городе появилась необычная елка, автором которой стал одесский скульптор Кирилл Максименко.
Известно, что среди 9800 монет также есть одна двухкопеечная монета — ее предлагают отыскать во время новогодних гуляний у елки.
Скульптор Кирилл Максименко известен и предыдущими своими работами, которые стали известны многим украинцам. Если говорить о Доброславе, здесь он создал в 2021 году четырехметровый национальный герб (по случаю 30-летия Независимости Украины).
Среди известных работ Максименко, в частности, памятник основателю Apple Стиву Джобсу и скульптура в честь памяти о героях Небесной сотни.
Ранее Фокус писал о самой большой в мире елке, которую создали из стальных прутьев и проволоки — ее установили на Шри-Ланке.