В Украине возвели рекордную елку из монет (фото)

Скульптор спрятал среди почти десяти тысяч пятикопеечных монет одну монету номиналом 2 копейки.

В Одесской области в городе Доброслав возвели трехметровую елку из монет, которая попала в национальный рекорд. Об этом в своем Facebook сообщила глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

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Чиновница, которая присутствовала на открытии необычной елки, сообщила, что на изваяние потратили около десяти тысяч монет номиналом 5 копеек, которые ранее вывели из денежного оборота.

Жители со всего Доброслава сносили монеты, чтобы в их городе появилась необычная елка, автором которой стал одесский скульптор Кирилл Максименко.

[ + – ] елка из монет

Известно, что среди 9800 монет также есть одна двухкопеечная монета — ее предлагают отыскать во время новогодних гуляний у елки.

Скульптор Кирилл Максименко известен и предыдущими своими работами, которые стали известны многим украинцам. Если говорить о Доброславе, здесь он создал в 2021 году четырехметровый национальный герб (по случаю 30-летия Независимости Украины).

Среди известных работ Максименко, в частности, памятник основателю Apple Стиву Джобсу и скульптура в честь памяти о героях Небесной сотни.

Ранее Фокус писал о самой большой в мире елке, которую создали из стальных прутьев и проволоки — ее установили на Шри-Ланке.