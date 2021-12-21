В Україні звели рекордну ялинку з монет (фото)

Скульптор сховав серед майже десяти тисяч п'ятикопійчаних монет одну монету номіналом 2 копійки.

На Одещині в місті Доброслав звели триметрову ялинку з монет, яка потрапила до національного рекорду. Про це у своєму Facebook повідомила голова Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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Чиновниця, яка була присутня на відкритті незвичайної ялинки, повідомила, що на статую витратили близько десяти тисяч монет номіналом 5 копійок, які раніше вивели з грошового обігу.

Жителі з усього Доброслава зносили монети, аби в їхньому місті з'явилася незвичайна ялинка, автором якої став одеський скульптор Кирило Максименко.

[ + – ] Ялинка з монет

Відомо, що серед 9800 монет також є одна двокопійкова монета – її пропонують відшукати під час новорічних гулянь біля ялинки.

Скульптор Кирило Максименко відомий і своїми попередніми роботами, які стали відомі багатьом українцям. Якщо говорити про Доброслав, тут він створив у 2021 році чотириметровий національний герб (з нагоди 30-річчя Незалежності України).

Серед відомих робіт Максименка, зокрема, пам'ятник засновнику Apple Стіву Джобсу та скульптура на честь пам'яті про героїв Небесної сотні.

Раніше Фокус писав про найбільшу у світі ялинку, яку створили зі сталевих прутів та дроту — її встановили на Шрі-Ланці.