Міста в Україні витратили на новорічні закупівлі понад 131 млн грн (інфографіка)

Згідно з аналізом, більше половини від зазначеної суми витратили у Дніпрі – 71 млн гривень. А в Івано-Франківську на святкування не витратили жодної копійки.

Однією з головних подій зими найчастіше стає відкриття новорічної ялинки, а міста красуються одне перед одним, демонструючи свої можливості. Цей Новий рік не став винятком, але всі міста підійшли до декору по-різному. Деякі витрачали нечувані гроші, а інші задовольнялися тим, що є. Хто і скільки витратив на святкування, підрахували в Transparency International.

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Найдорожчу ялинку цього року було встановлено в Дніпрі. Підрядником стало ТОВ "Укртехнопром". За 50,8 млн грн компанія зробила тематичні зони, прикрасила ялинку, висвітлила діодною ілюмінацією площу та вулиці. Загалом витрати міста на святкування перевищили 70 млн грн, оскільки окремо докуповувалися гірлянди та різний декор.

[ + – ] Ялинка у Дніпрі

Також цього року витратилося і Запоріжжя. Вартість послуг з організації святкової локації, встановлення гірлянд та підключення ілюмінацій коштували місту 10,5 млн грн.

[ + – ] Ялинка в Запоріжжі

У свою чергу у Харкові витратили менше 9 млн грн. Її висота становила 40 метрів.

В Одесі закупили послуги прикраси головної площі та центру за 2,6 млн грн та 1,4 млн грн відповідно. Усього на головну ялинку та ілюмінацію місто витратило близько 7 млн грн.

Головна ялинка країни традиційно розташувалася в Києві на Софійській площі. Столична ялинка не стала найвищою. Її висота становила 31 метр. Крім того, дерево прикрасили 20 тисяч іграшок. Вони переважно червоних та золотистих кольорів. Загалом на облаштування святкових локацій у центрі Київ витратив понад 5 млн грн.

Також відзначився і Львів. Місто прикрасили живою ялинкою, яку подарував мешканець села Оброшине Василь Козленко. Вона росла в нього 35 років. Її висота становила 18 метрів. За встановлення та гірлянди для неї місто заплатило понад 180 тис. грн. А ще місто витратило 4,6 млн грн на ілюмінацію центральних вулиць міста.

Нарешті ялинку цього року отримали і мешканці Вінниці. Нагадаємо, що минулого року місто залишилося без головної ялинки через карантин. Зазначається, що вінницька ялинка 28-метрова, а складається із живих дерев. На неї витратили 1,9 млн грн, ще 1,35 млн грн – на гірлянди та ілюмінацію.

У Житомирі продемонстрували ощадливий підхід. Так, ялинка відрізняється висотою. Вона майже як столична – 30 метрів. Але вбране дерево, яке росте в центрі міста.

У Черкасах теж схитрували. Частину прикрас закупили ще торік. Загалом за ялинку, декор та святкові заходи в місті заплатили приблизно 5 млн грн.

А у прифронтовому Краматорську всі новорічні прикраси коштували трохи більше 400 тис. грн.

Влада Полтави замовила послуги монтажу та прикраси центральної ялинки всього за 148 тис грн. Ще 90 тис. грн заплатили за встановлення новорічної ілюмінації.

[ + – ] Скільки витратили на новорічні ялинки в Україні

А в Івано-Франківську, де першими цього року відкрили ялинку, на її прикраси не витратили грошей загалом. Штучну ялинку закупили ще у 2017 році за 590 тис. гривень. Тоді ж закупили і світлодіодні гірлянди та арки.

[ + – ] Ялинка в Івано-Франківську

Раніше ми повідомляли, що можна відсвяткувати новий рік і не зашкодити ні природі, ні здоров'ю.

У місті Доброслав, що під Одесою, звели триметрову ялинку з монет, яка потрапила до національного рекорду.