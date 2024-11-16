Жінка витратила понад 125 тис. доларів на побачення: чи знайшла вона своє кохання

Сюзан була не проти, якщо кавалер був готовий оплатити вечерю, проте витрачала дуже багато грошей на додатки для знайомств, таксі та салони краси.

38-річна інфлюенсерка Сюзан Мутесі витратила 100 000 фунтів стерлінгів ($126 тис.) на побачення в надії знайти коханого, і в кінці зрозуміла несподівану для себе річ. Про це пише Daily Star.

Жінка стверджує, що витратила на знайомства близько 100 000 фунтів стерлінгів, у тому числі на реєстрацію у двох "елітних" додатках, де можна зустрічатися з мільйонерами.

"Були моменти, коли я зупинялася і думала: "Чи дійсно це того варте?", — згадує жінка.

Зокрема в одному з додатків Сюзан придбала можливість на три місяці потрапити в перелік "багатих, успішних і привабливих мільйонерів". Ця послуга коштувала їй 999 доларів.

Серед витрат Сюзан:

білизна за 300 фунтів стерлінгів;

50 000 фунтів на таксі, їжу та напої;

регулярні відвідування салонів, які коштують від 150 фунтів за сеанс (манікюр, бразильський віск і догляд за бровами).

"Це як записатися в тренажерний зал — тільки замість того, щоб тренуватися, ви просто намагаєтеся знайти когось, хто буде достатньо підтягнутим, щоб витримати вашу казковість!", — розповіла Сюзан журналістам.

Сюзан Мутесі Фото: Соцмережi

Вона пояснила, що не хоче тіснитися в громадському транспорті по дорозі на побачення, адже хоче приїхати на нього розслабленою і виглядати свіжою, тому й витратила близько 50 тисяч фунтів на таксі, їжу та напої.

"Якщо чоловік пропонує заплатити, я завжди погоджуюся, оскільки знаю, скільки часу, зусиль і грошей пішло на підготовку до побачення, тому не вважаю несправедливим, якщо мій кавалер заплатить за вечерю", — наголосила Сюзан.

За її словами, один день б'юті-ритуалів може вартувати 300 фунтів стерлінгів і це без врахування дизайнерського вбрання.

"Додайте пару підборів, і раптом мій бюджет зростав швидше, ніж мої великі надії на перше побачення!", — пояснює Сюзан.

Проте, витративши тисячі фунтів на свій яскравий спосіб життя, Сюзан зрозуміла, що шукала кохання не там, де треба. А все тому, що її єдине справжнє кохання було ближче, ніж вона могла собі уявити, — це вона сама.

"Серед хаосу я відкрила для себе дивовижну істину: мої найбільш значущі стосунки — це стосунки з самою собою. Для того, щоб орієнтуватися в любові в сучасному світі, потрібні гумор і стійкість, але за вбранням, додатками та косметичними процедурами справжня інвестиція полягає в тому, щоб навчитися любити себе", — наголосила Сюзан.

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