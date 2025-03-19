Вдвічі дорожче оцінки Forbes: "Київстар" купив сервіс таксі Uklon, подробиці

В материнській компанії мобільного оператора зазначили, що "Київстар" придбає 97% акцій на суму більш ніж 155 млн доларів.

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Мобільний оператор "Київстар" підписав угоду про придбання групи "Уклон" (Uklon), яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Ціна угоди – понад 155,2 млн доларів, повідомляє материнська компанія VEON.

Після закриття угоди "Київстар" придбає 97% акцій Uklon на загальну суму 155,2 млн доларів США. Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді та продовжить розвивати продукти та послуги компанії в Україні та інших регіонах.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вивчити розширення можливостей Uklon за межами України та Узбекистану за підтримки наших цифрових операторів у Казахстані, Пакистані та Бангладеш", — заявив генеральний директор VEON Group і голова наглядової ради Kyivstar Каан Терзіоглу.

Генеральний директор "Київстар" зазначив, що завдяки цьому об'єднаються дві компанії, що лідирують на ринку. На його думку, така угода розширить цифрові можливості мільйонів українців.

Придбання "Київстар" сервісу Uklon: що передувало

Нагадаємо, що повідомлення про купівлю сервісу таксі Uklon телеком-компанією "Київстар" з'явились в ЗМІ 24 січня. Тоді ЗМІ зазначали, що до Антимонопольного комітету України надійшли заяви від "Київстару" на придбання українських ТОВ "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна" та кіпрської UKLON LTD.

На початку лютого стало відомо, що АМКУ дозволив телекомунікаційній компанії "Київстар" придбати сервіс таксі Uklon. Голова відомства зазначав, що це не призведе до структурних змін на товарних ринках. Тоді Forbes Ukraine оцінив ціну компанії — вона може становити 40–80 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в Києві існує служба таксі Pink, у якій працюють лише жінки, а послуги надаються жінкам з дітьми до 12 років. Як відповідь в Одесі пообіцяли створити службу таксі, яка обслуговуватиме виключно чоловіків.