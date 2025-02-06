"Київстар" купує відомий сервіс таксі: в АМКУ погодили угоду й розкрили подробиці

За інформацією голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, такі дії компанії не призведуть до структурних змін на товарних ринках.

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив телекомунікаційній компанії "Київстар" придбати сервіс таксі Uklon. Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.

"Приватному акціонерному товариству "Київстар" надали дозволи на набуття контролю над компанією "UKLON LTD" та товариствами з обмеженою відповідальністю "Тех уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна", — розповів він.

За словами голови комітету, рішення за п’ятьма заявами Київстару ухвалили 6 січня на засіданні Антимонопольний комітет України.

"Комітет дійшов висновку, що дії ПрАТ не призведуть до структурних змін на жодному з трьох задіяних товарних ринків (онлайнової реклами, організації перевезень легковим автотранспортом та послуг з доставки товарів)", — додав Павло Кириленко.

Придбання компанією "Київстар" сервісу таксі Uklon: що відомо

Зазначимо, що повідомлення про купівлю сервісу таксі Uklon телеком-компанією "Київстар" з'явились в ЗМІ 24 січня. Тоді Forbes Ukraine повідомляло, що у грудні 2024 року до АМКУ надійшли заяви від "Київстару" на придбання українських ТОВ "Тех Уклон", "Уклон Корпорейт", "Уклон Україна" та кіпрської UKLON LTD. Forbes Ukraine оцінив поточну ціну компанії 1 вона може становити 40-80 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що в Києві безкоштовно можна їздити на таксі. Однак скористатись цією послугою можуть не всі — вона розрахована на тих, кому складно пересуватись.

Раніше Фокус писав, що в столиці переглядають роботу транспорту під час тривоги. Нині Київ — це єдине місто, де під час тривоги повністю зупиняється наземний громадський транспорт.