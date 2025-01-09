У Києві переглядають роботу транспорту під час тривоги: які є варіанти змін (відео)

Столиця залишається єдиним містом, де під час тривоги повністю зупиняється наземний громадський транспорт. Водії кажуть, що не хочуть відповідати за життя пасажирів, а пасажири скаржаться на зайві витрати на таксі.

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7 січня начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що Рада оборони розгляне роботу транспорту під час тривоги. Про це відомо з його Telegram-каналу.

"Напрацювання алгоритму функціонування наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги", — зазначив чиновник як один з пунктів для обговорення на найближчому засіданні Ради оборони міста.

Також Ткаченко виніс на розгляд питання щодо службових відряджень за кордон представників органів місцевого самоврядування та працівників КМВА. Як він уточнив, йдеться про те, щоб поїздки узгоджувались через Раду оборони й були обґрунтованими як необхідні, адже на це йдуть кошти з бюджету.

Третій пункт для обговорення — ліквідація пошкоджених внаслідок обстрілів машин з вулиць столиці. Керівник КМВА пообіцяв повідомити про подальші кроки "найближчим часом".

Як зміниться робота транспорту у Києві під час тривог

Як передали 9 січня у виданні "Рубрика", Ткаченко розкрив деталі в ефірі телемарафону. Він пояснив, що наразі Київ — єдине місто України, де під час повітряних тривог зупиняють транспорт.

Він зазначив, що столиця залишається постійною ціллю для ЗС РФ, тому опрацьовуються декілька варіантів змін у протоколах безпеки для пасажирів. Зокрема, один з них передбачає, що транспорт за загрози ударів конкретними видами зброї зупинятимуть зонально.

"Рішення має бути зваженим. У будь-якому разі ми не можемо нехтувати безпекою киян", — підкреслив очільник КМВА.

Він заявив, що дію комендантської години у Києві переглядати не будуть.

Публікація Тимура Ткаченка від 7 січня Фото: Скриншот

У Харкові транспорт не зупиняють через колапс

Жителька лівого берега Києва, рух метро з якого на правий зупиняється під час тривоги, Марія у сюжеті "Факти ICTV" поскаржилась, що через правила безпеки змушена пересідати на забиті маршрутки й витрачати подекуди дві години замість 45 хвилин на дорогу додому.

Вона згадала, як якось разом з іншими пасажирами була висаджена з автобусу посеред північного мосту. Кияни йшли пішки та шукали "зайві 500 гривень" на таксі, бо час наближався до початку комендантської години.

Водій столичного тролейбуса Валерій розповів, що іноді пасажири навідріз відмовляються виходити, а виганяти їх він права не має. Такі люди залишаються сидіти всередині транспорту до відбою.

Водночас Валерій наголосив, що перевозить сотню людей, і не може брати на себе відповідальність за їхні життя. Він пояснив, що якщо людина їде власною автівкою, вона сама за себе відповідальність, у випадку ж з громадським транспортом ситуація інша.

У прифронтовому Харкові, який потерпає від постійних обстрілів ЗС РФ, у перші місяці повномасштабної війни також вводили обмеження для курсування транспорту, але згодом скасували.

"Повний колапс. Це неможливо зробити, ми це чудово розуміємо. Бо все зупиниться, люди просто вийдуть на вулицю і не будуть знати, як добратися", — пояснив мер Ігор Терехов.

Фото Ігоря Терехова Фото: Харьківська міська рада

В Івано-Франківську транспорти зупиняються лише під час масованих обстрілів, але в більшості міст діє єдине правило — пасажири припиняють поїздки і йдуть в укриття за власним бажанням. За схожим принципом у Києві працює міська електричка: людей просто попереджають про небезпеку і закликають йти в укриття, але рух не припиняється. Кажуть, це могло б створити колапс на залізниці.

Зупинка руху транспорту мотивує киян пересідати на машини, які в основному йдуть великими потоками через два мости — Міст Метро та Міст Патона. Однак, як пояснив урбаніст Дмитро Беспалов, ці споруди — в аварійному стані й будь-якої миті можуть втратити несущу здатність.

Фото Мосту Метро Фото: obozrevatel Стан Мосту Патона Фото: УНІАН

Кияни вже створювали петицію

Нові правила для наземного транспорту у Києві запрацювали 1 серпня 2022 року. З того часу маршрутки, автобуси, тролейбуси й трамваї в разі небезпеки мають зупинятись у безпечних місцях, а пасажири повинні виходити й прямувати до найближчих укриттів. Метро ж під час тривоги не курсує наземними ділянками, довозячи пасажирів лиш до найближчих підземних станцій.

Задум полягав у том, щоб після оголошення тривоги, умовно, автобус зупинявся й випускав усіх пасажирів. Вони б йшли до укриття, де чекали б відбою, а після впродовж 10 хвилин повертались та їхали далі, не оплачуючи повторно проїзд.

Також під час тривоги метро у Києві працює як укриття Фото: КГГА

На сайті Київської міської ради набирала необхідну кількість голосів петиція про скасування такого рішення, але влада пояснила, що не має таких повноважень, і це залежить від Ради оборони столиці.

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