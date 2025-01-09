Мобілізація жінок та базові військова підготовка: які зміни внесли в закон про облік (документ)

Українки добровільно ставатимуть на військових облік, якщо вирішать отримати військову підготовку, заявив нардеп Олексій Гончаренко. Політик роз'яснив деталі нового закону, прийнятого у парламенті.

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Вдень 9 січня Верховна Рада підтримала низку змін в закон України "Про військовий облік та військову службу" і впорядкувала базову загальну військову підготовку (БЗВП) для жінок. 298 народних депутатів підтримали в цілому законопроєкт №1276. Про те, що зміниться в обліку жінок, а також молоді з 18 років, народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко написав у Telegram-каналі.

Гончаренко пояснив, що українкам дозволили пройти військову підготовку та не потрапити під мобілізацію. Зокрема, нардепи підтримали його правки, які дали таку можливість. Політик наголосив, що жінки зможуть добровільно ставати на облік та добровільно проходити БЗВП.

"Дуже важливий законопроєкт. І ще раз! Ніякої мобілізації жінок не буде!" — написав він.

Мобілізація жінок в Україні і БЗВП — що говорить закон

У порівняльній таблиці законопроєкту №12076, яку подали у Раду на друге читання, ідеться про наступні пропозиції нардепа:

жінки, які захотіли пройти базову військову підготовку, беруться на військовий облік призовників лише у випадку, якщо напишуть про це заяву;

після проходження БЗВП звільнені з війська жінки добровільно ("за їх бажанням") можуть стати на військовий облік військовозобов'язаних.

У попередній версії документа ішлося про те, що жінки після БЗВП дійсно звільняються зі служби, але натомість їх могли зарахувати у військовий оперативний резерв (відповідно до п. 11 ст. 26 закону про військовий облік).

Мобілізація жінок в Україні і БЗВП - фрагмент пояснювальної записки Фото: Скриншот

Базова військова підготовка — пояснення Міноборони

Раніше Фокус писав про інфографіку Міноборони щодо базової військової підготовки. Згідно з законом про посилення мобілізації, прийнятим весною 2024 року, чоловіки віком від 18 до 25 років повинні пройти базову службу для військової підготовки. Тривалість БЗВП — від одного місяця. При цьому громадяни, які не являються студентами, можуть самостійно обрати, коли саме і де її пройдуть.

Мобілізація жінок і БЗВП - інфографіка Міноборони Мобілізація жінок і БЗВП - терміни на інфографіці Міноборони

Військовий облік з 18 років — деталі

Крім того, нардеп розповів про інші зміни, які з'явились завдяки проголосованому законопроєкту. Серед іншого, юнаки, які перебувають за кордоном і які повинні стати на військовий облік, отримали можливість зробити це без приїзду в Україну.

Зазначимо, про мобілізацію жінок та військову підготовку раніше висловився нардеп Олександр Федієнко. Він розповів, що жінкам для проходження, наприклад, курсів стрільби у навчальних центрах, дійсно слід ставати на облік. Але після завершення тренування, згідно з ідеєю нардепів, вона могла вирішити, чи лишатись на обліку та бути мобілізованою. Політик наголосив, що жінкам залишили право добровільно вирішувати, що ідуть вони в армію.

Нагадуємо, 9 січня нардеп Федієнко пояснив, що відбуватиметься з чоловіками, які 28 лютого втратять бронювання від мобілізації.