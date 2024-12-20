Військовий облік за місцем проживання та на роботі: адвокат пояснив, як діяти правильно

Громадяни не повинні реєструватись у терцентрі комплектування за місцем реєстрації компанії, де вони працюють, пояснив адвокат. Водночас у них є інші обов'язки, за невиконання яких можуть оштрафувати на суму до 25,5 тис. грн.

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Деякі підприємства, зареєстровані за однією юридичною адресою, мають філії в інших регіонах і водночас ведуть облік військовозобов'язаних. З іншого боку, громадяни повинні зареєструватись в терцентрі комплектування (ТЦК). У власника певного підприємства виникло питання, як правильно повинні ставати на облік робітники — за місцем проживання чи за місцем реєстрації фірми. Також його зацікавило, чи буде покарання, якщо хтось із підлеглих не виконає обов'язків перед державою. Питання з'явилось на порталі B2B Consult, а відповідь дав адвокат Андрій Топчій.

Щоб відповісти на питання, Топчій посилається на п. 16 "Порядку ведення військового обліку", затвердженого постановою Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 року. У цьому пункті наведено три види обліку: два з них стосується дій військовозобов'язаного, один — роботодавця.

Військовий облік - фрагмент постанови Кабміну №1487 від 30 грудня 2022 Фото: Скриншот

Військовий облік — деталі

У відповіді адвоката описано деталі військового обліку, про які повинні знати військовозобов'язані. Головне: громадяни мають самостійно стати на військовий облік за місцем проживання (реєстрації). Облік ведеться терцентрами комплектування або місцевими органами влади, якщо ТЦК у цьому населеному пункті немає.

З іншого боку, певні обов'язки має роботодавець. Керівник підприємства веде власний облік військовозобов'язаних — тобто збирає інформацію про тих, хто вже побував у ТЦК (веде "Списки персонального військового обліку" за відповідною формою), виконує інші завдання. Дані з підприємств збираються у військкоматі за юридичною адресою компанії, пояснив Топчій. Щодо питання, поставленого у мережі, адвокат додав, що роботодавця не будуть карати за відсутність обліку працівника за місцем реєстрації компанії, бо такого обов'язку у людей немає.

Військовий облік - відповідь адвоката щодо обліку на роботі Фото: Скриншот

Додамо, що у п. 19 та п. 87 "Положення про військовий облік" є попередження, що громадянин та посадові особи несуть відповідальність за порушення правил військового обліку.

Зазначимо, раніше Фокус писав про новації Кодексу України про адміністративні правопорушення, у якому з'явилися нові формулювання статей 210 та 210-1. У оновлених статтях зазначено, що за порушення правил військового обліку під час воєнного стану громадян можуть оштрафувати на суму від 17 тис. до 25,5 тис. грн. Також є відповідальність посадових осіб, які не забезпечили облік, наприклад, на підприємстві — штраф від 34 тис. до 59,5 тис. грн.

Тим часом 19 грудня юрист Дмитро Франчук пояснив, як правильно переїхати на нове місце проживання і не отримати штраф від військкомату. Згідно з рекомендаціями юриста, про це потрібно обов'язково повідомити у ТЦК і часу на такі дії — всього лиш сім днів.

Нагадуємо, Фокус зібрав рекомендації адвокатів щодо процедури бронювання від мобілізації і як правильно діяти, щоб про неї знали в ТЦК.