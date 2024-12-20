Воинский учет по месту жительства и на работе: адвокат объяснил, как действовать правильно

Граждане не должны регистрироваться в терцентре комплектования по месту регистрации компании, где они работают, пояснил адвокат. В то же время, у них есть другие обязанности, за невыполнение которых могут оштрафовать на сумму до 25,5 тыс. грн.

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Некоторые предприятия зарегистрированы по одному юридическому адресу, имеют филиалы в других регионах, и при этом ведут учет военнообязанных. С другой стороны, граждане должны зарегистрироваться в терцентре комплектования (ТЦК). У владельца некоего предприятия возник вопрос, как правильно должны становиться на учет рабочие — по месту жительства или по месту регистрации фирмы. Также его заинтересовало, будет ли наказание, если кто-то из подчиненных не выполнит обязанностей перед государством. Вопрос появился на портале B2B Consult, а ответ дал адвокат Андрей Топчий.

Чтобы ответить на вопрос, Топчий ссылается на п. 16 "Порядка ведения воинского учета", утвержденного постановлением Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года. В этом пункте приведены три вида учета: два из них касается действий военнообязанного, один — работодателя.

Воинский учет — фрагмент постановления Кабмина №1487 от 30 декабря 2022 года Фото: Скриншот

Воинский учет — детали

В ответе адвоката описаны детали воинского учета, о которых должны знать военнообязанные. Главное: граждане должны самостоятельно стать на воинский учет по месту жительства (регистрации). Учет ведется терцентрами комплектования или местными органами власти, если ТЦК в данном населенном пункте нет.

С другой стороны, определенные обязанности имеет работодатель. Руководитель предприятия ведет собственный учет военнообязанных — то есть собирает информацию о тех, кто уже побывал в ТЦК (ведет "Списки персонального воинского учета" по соответствующей форме), выполняет другие задачи. Данные с предприятий собираются в военкомате по юридическому адресу компании, пояснил Топчий. Относительно вопроса, заданного в сети, адвокат добавил, что работодателя не будут наказывать за отсутствие учета работника по месту регистрации компании, потому что такой обязанности у людей нет.

Воинский учет — ответ адвоката по учету на работе Фото: Скриншот

Добавим, что в п. 19 и в. п. 87 "Положения" есть предупреждение, что гражданин и должностные лица несут ответственность за нарушение правил воинского учета.

Отметим, ранее Фокус писал о новациях Кодекса Украины об административных правонарушениях, в котором появились новые формулировки статей 210 и 210-1. В обновленных статьях указано, что за нарушение правил воинского учета во время военного положения граждан могут оштрафовать на сумму от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн. Также есть ответственность должностных лиц, которые не обеспечили учет, например, на предприятии — штраф от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн.

Между тем 19 декабря юрист Дмитрий Франчук объяснил, как правильно переехать на новое место жительства и не получить штраф от военкомата. Согласно рекомендациям юриста, об этом нужно обязательно сообщить в ТЦК и времени на такие действия — всего лишь семь дней.

Напоминаем, Фокус собрал рекомендации адвокатов относительно процедуры бронирования от мобилизации и как правильно действовать, чтобы о ней знали в ТЦК.