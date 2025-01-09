Мобилизация женщин и базовая военная подготовка: какие изменения внесли в закон (документ)

Украинки добровольно будут становиться на воинский учет, если решат получить военную подготовку, заявил нардеп Алексей Гончаренко. Политик разъяснил детали нового закона, принятого в парламенте.

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Днем 9 января Верховная Рада поддержала ряд изменений в закон Украины "О воинском учете и военной службе" и упорядочила базовую общую военную подготовку (БОВП) для женщин. 298 народных депутатов поддержали в целом законопроект №1276. О том, что изменится в учете женщин, а также молодежи с 18 лет, народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

Гончаренко объяснил, что украинкам разрешили пройти военную подготовку и не попасть под мобилизацию. В частности, нардепы поддержали его правку, которая дала такую возможность. Политик подчеркнул, что женщины смогут добровольно становиться на учет и добровольно проходить БОВП.

"Очень важный законопроект. И еще раз! Никакой мобилизации женщин не будет!" — написал он.

Мобилизация женщин в Украине и БОВП — что говорит закон

В сравнительной таблице законопроекта №12076, которую подали в Раду на второе чтение, говорится о следующих предложениях нардепа:

женщины, которые захотели пройти базовую военную подготовку, берутся на воинский учет призывников только в случае, если напишут об этом заявление;

после прохождения БЗВП уволенные из армии женщины добровольно ("по их желанию") могут стать на воинский учет военнообязанных.

В предыдущей версии документа речь шла о том, что женщины после БОВП действительно увольняются со службы, но взамен их могли зачислить в военный оперативный резерв (в соответствии с п. 11 ст. 26 закона о воинском учете).

Мобилизация женщин в Украине и БЗВП — фрагмент пояснительной записки Фото: Скриншот

Базовая военная подготовка — объяснение Минобороны

Ранее Фокус писал об инфографике Минобороны относительно базовой военной подготовки. Согласно закону об усилении мобилизации, принятому весной 2024 года, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны пройти базовую службу для военной подготовки (женщины — по желанию). Продолжительность БОВП — от одного месяца. При этом граждане, которые не являются студентами, могут самостоятельно выбрать, когда именно и где ее пройдут.

Мобилизация женщин и БОВП — инфографика Минобороны Мобилизация женщин и БОВП — сроки на инфографике Минобороны

Воинский учет с 18 лет — детали

Кроме того, нардеп рассказал о других изменениях, которые появились благодаря проголосованному законопроекту. Среди прочего, юноши, которые находятся за рубежом и должны стать на воинский учет, получили возможность сделать это без приезда в Украину.

Отметим, о мобилизации женщин и военной подготовке ранее высказался нардеп Александр Федиенко. Он рассказал, что женщинам для прохождения, например, курсов стрельбы в учебных центрах, действительно следует становиться на учет. Но после завершения тренировки, согласно идее нардепов, она могла решить, оставаться ли на учете и быть мобилизованной. Политик отметил, что женщинам оставили право добровольно решать, идут ли они в армию.

Напоминаем, 9 января нардеп Федиенко объяснил, что будет происходить с мужчинами, которые 28 февраля потеряют бронирование от мобилизации.