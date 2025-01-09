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Военный Фокус Российско-украинская война Усиление мобилизации в Украине

Мобилизация женщин и базовая военная подготовка: какие изменения внесли в закон (документ)

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Фото: Генштаб ВСУ | Нардепы решили не мобилизовать людей после военной подготовки (иллюстративное фото)

Украинки добровольно будут становиться на воинский учет, если решат получить военную подготовку, заявил нардеп Алексей Гончаренко. Политик разъяснил детали нового закона, принятого в парламенте.

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Днем 9 января Верховная Рада поддержала ряд изменений в закон Украины "О воинском учете и военной службе" и упорядочила базовую общую военную подготовку (БОВП) для женщин. 298 народных депутатов поддержали в целом законопроект №1276. О том, что изменится в учете женщин, а также молодежи с 18 лет, народный депутат "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко написал в Telegram-канале.

Гончаренко объяснил, что украинкам разрешили пройти военную подготовку и не попасть под мобилизацию. В частности, нардепы поддержали его правку, которая дала такую возможность. Политик подчеркнул, что женщины смогут добровольно становиться на учет и добровольно проходить БОВП.

"Очень важный законопроект. И еще раз! Никакой мобилизации женщин не будет!" — написал он.

Мобилизация женщин в Украине и БОВП — что говорит закон

В сравнительной таблице законопроекта №12076, которую подали в Раду на второе чтение, говорится о следующих предложениях нардепа:

  • женщины, которые захотели пройти базовую военную подготовку, берутся на воинский учет призывников только в случае, если напишут об этом заявление;
  • после прохождения БЗВП уволенные из армии женщины добровольно ("по их желанию") могут стать на воинский учет военнообязанных.

В предыдущей версии документа речь шла о том, что женщины после БОВП действительно увольняются со службы, но взамен их могли зачислить в военный оперативный резерв (в соответствии с п. 11 ст. 26 закона о воинском учете).

Мобилизация женщин в Украине, БЗВП женщины, законопроект 1276 Fullscreen
Мобилизация женщин в Украине и БЗВП — фрагмент пояснительной записки
Фото: Скриншот

Базовая военная подготовка — объяснение Минобороны

Ранее Фокус писал об инфографике Минобороны относительно базовой военной подготовки. Согласно закону об усилении мобилизации, принятому весной 2024 года, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет должны пройти базовую службу для военной подготовки (женщины — по желанию). Продолжительность БОВП — от одного месяца. При этом граждане, которые не являются студентами, могут самостоятельно выбрать, когда именно и где ее пройдут.

Мобилизация женщин, БОВП, Минобороны Fullscreen
Мобилизация женщин и БОВП — инфографика Минобороны
Мобилизация женщин, БОВП, Минобороны, инфографика Fullscreen
Мобилизация женщин и БОВП — сроки на инфографике Минобороны

Воинский учет с 18 лет — детали

Кроме того, нардеп рассказал о других изменениях, которые появились благодаря проголосованному законопроекту. Среди прочего, юноши, которые находятся за рубежом и должны стать на воинский учет, получили возможность сделать это без приезда в Украину.

Отметим, о мобилизации женщин и военной подготовке ранее высказался нардеп Александр Федиенко. Он рассказал, что женщинам для прохождения, например, курсов стрельбы в учебных центрах, действительно следует становиться на учет. Но после завершения тренировки, согласно идее нардепов, она могла решить, оставаться ли на учете и быть мобилизованной. Политик отметил, что женщинам оставили право добровольно решать, идут ли они в армию.

Напоминаем, 9 января нардеп Федиенко объяснил, что будет происходить с мужчинами, которые 28 февраля потеряют бронирование от мобилизации.