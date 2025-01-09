Мобілізація після 28 лютого: військовозобов'язані скоро втратять бронь, кого заберуть до ЗСУ

Багато військовозобов'язаних втратять бронювання після 28 лютого і частину українців мобілізують. Підприємства зобов'язані підтвердити статус критично важливих, щоб залишити працівників.

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Українські військовозобов'язані після 28 лютого втратять бронювання, якщо їхні підприємства втратять статус критично важливих. Про це говорив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

Керівники зазначених підприємств можуть спробувати отримати статус критично важливих, але в очікуванні рішення влади співробітники ТЦК можуть мобілізувати працівників.

"Враховуючи, що такі військовозобов'язані всі на обліку, ТЦК має повне право мобілізувати військовозобов'язаних. Усе в рамках закону", — підкреслював політик.

При цьому українське законодавство не передбачає виділення додаткового часу на перебронювання громадян зі збереженням відстрочки від призову.

Федієнко зазначив, що керівники ТЦК йдуть назустріч підприємствам зі сфер оборони, зв'язку та енергетики і дають їм час на перебронювання працівників.

Мобілізаційне завдання для компаній встановлюють військові адміністрації з огляду на потреби Міноборони. Якщо чиновники ОВА влаштують перевірки підприємств і побачать, що вони не справляються, мобілізаційне замовлення скасують, додав він.

Мобілізація після 28 лютого: коли можливе анулювання броні

Зазначимо, що зміни до постанови Кабміну №76 вносять 13 підстав, які дозволяють анулювати бронь. Із них сім передбачені для працівників критично важливих підприємств і мають такий вигляд :

завершення контракту на виконання робіт і послуг для ЗСУ;

власник вирішив закрити підприємство;

військовозобов'язаний звільнився або призупинив трудовий договір;

органи влади скасували статус підприємства як критично важливого;

керівник підприємства анулював бронювання від мобілізації;

у громадянина з'явилися інші підстави для відстрочки від призову до ЗСУ;

зарплата працівника менша, ніж 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко говорив про нібито відмову Кабінету Міністрів України бронювати працівників газових підприємств. За такого сценарію велика кількість об'єктів залишаться без тепла.

Фокус раніше писав про відновлення процедури бронювання через портал "Дія" після кібератаки Росії. "Дія" сама буде підтягувати дані про військовозобов'язаних працівників.