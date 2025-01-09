В Киеве пересматривают работу транспорта во время тревоги: какие есть варианты изменений (видео)

Столица остается единственным городом, где во время тревоги полностью останавливается наземный общественный транспорт. Водители говорят, что не хотят отвечать за жизнь пассажиров, а пассажиры жалуются на лишние расходы на такси.

Related video

7 января начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что Совет обороны рассмотрит работу транспорта во время тревоги. Об этом известно из его Telegram-канала.

"Наработка алгоритма функционирования наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги", — отметил чиновник как один из пунктов для обсуждения на ближайшем заседании Совета обороны города.

Также Ткаченко вынес на рассмотрение вопрос о служебных командировках за границу представителей органов местного самоуправления и работников КГВА. Как он уточнил, речь идет о том, чтобы поездки согласовывались через Совет обороны и были обоснованными как необходимые, ведь на это идут средства из бюджета.

Третий пункт для обсуждения — ликвидация поврежденных в результате обстрелов машин с улиц столицы. Руководитель КГГА пообещал сообщить о дальнейших шагах "в ближайшее время".

Как изменится работа транспорта в Киеве во время тревог

Как передали 9 января в издании "Рубрика", Ткаченко раскрыл детали в эфире телемарафона. Он пояснил, что сейчас Киев — единственный город Украины, где во время воздушных тревог останавливают транспорт.

Он отметил, что столица остается постоянной целью для ВС РФ, поэтому прорабатываются несколько вариантов изменений в протоколах безопасности для пассажиров. В частности, один из них предусматривает, что транспорт при угрозе ударов конкретными видами оружия будут останавливать зонально.

"Решение должно быть взвешенным. В любом случае мы не можем пренебрегать безопасностью киевлян", — подчеркнул глава КГВА.

Он заявил, что действие комендантского часа в Киеве пересматривать не будут.

Публикация Тимура Ткаченко от 7 января Фото: Скриншот

В Харькове транспорт не останавливают из-за коллапса

Жительница левого берега Киева, движение метро с которого на правый останавливается во время тревоги, Мария в сюжете "Факты ICTV" пожаловалась, что из-за правил безопасности вынуждена пересаживаться на забитые маршрутки и тратить иногда два часа вместо 45 минут на дорогу домой.

Она вспомнила, как однажды вместе с другими пассажирами была высажена из автобуса посреди северного моста. Киевляне шли пешком и искали "лишние 500 гривен" на такси, потому что время приближалось к началу комендантского часа.

Водитель столичного троллейбуса Валерий рассказал, что иногда пассажиры наотрез отказываются выходить, а выгонять их он права не имеет. Такие люди остаются сидеть внутри транспорта до отбоя.

В то же время Валерий отметил, что перевозит сотню людей, и не может брать на себя ответственность за их жизни. Он пояснил, что если человек едет на собственной машине, он сам за себя ответственность, в случае же с общественным транспортом ситуация другая.

В прифронтовом Харькове, который страдает от постоянных обстрелов ВС РФ, в первые месяцы полномасштабной войны также вводили ограничения для курсирования транспорта, но впоследствии отменили.

"Полный коллапс. Это невозможно сделать, мы это прекрасно понимаем. Потому что все остановится, люди просто выйдут на улицу и не будут знать, как добраться", — пояснил мэр Игорь Терехов.

Фото Игоря Терехова Фото: Харьковский городской совет

В Ивано-Франковске транспорт останавливается только во время массированных обстрелов, но в большинстве городов действует единое правило — пассажиры прекращают поездки и уходят в укрытие по собственному желанию. По похожему принципу в Киеве работает городская электричка: людей просто предупреждают об опасности и призывают идти в укрытие, но движение не прекращается. Говорят, это могло бы создать коллапс на железной дороге.

Остановка движения транспорта мотивирует киевлян пересаживаться на машины, которые в основном идут большими потоками через два моста — Мост Метро и Мост Патона. Однако, как пояснил урбанист Дмитрий Беспалов, эти сооружения — в аварийном состоянии и в любой момент могут потерять несущую способность.

Фото Моста Метро Фото: obozrevatel Состояние Моста Патона Фото: УНИАН

Киевляне уже создавали петицию

Новые правила для наземного транспорта в Киеве заработали 1 августа 2022 года. С тех пор маршрутки, автобусы, троллейбусы и трамваи в случае опасности должны останавливаться в безопасных местах, а пассажиры должны выходить и направляться в ближайшие укрытия. Метро же во время тревоги не курсирует по наземным участкам, довозя пассажиров лишь до ближайших подземных станций.

Замысел заключался в том, чтобы после объявления тревоги, условно, автобус останавливался и выпускал всех пассажиров. Они бы шли в укрытие, где ждали бы отбоя, а после в течение 10 минут возвращались и ехали дальше, не оплачивая повторно проезд.

Также во время тревоги метро в Киеве работает как укрытие во время тревоги Фото: КГГА

На сайте Киевского городского совета набирала необходимое количество голосов петиция об отмене такого решения, но власти объяснили, что не имеют таких полномочий, и это зависит от Совета обороны столицы.

Напомним, 9 января Верховная Рада поддержала изменения в закон "О воинском учете и военной службе", которые касаются БОВП. Такая подготовка продлится месяц, ее будут проходить и мужчины, и женщины, но есть один нюанс.

Ночью на 9 января Украину атаковали 70 дронов, силы ПВО работали в 9 регионах. Фокус собрал все, что известно о последствиях вражеского удара.